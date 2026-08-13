В Варшаве украинской девочке выбили зубы из-за акцента

Группа взрослых поляков напала на украинских подростков из-за акцента

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел в одном из парков Варшавы, передает ТАСС. К отдыхавшим подросткам подошли мужчины старше 30 лет и попросили сигареты, но, услышав отказ, разозлились из-за украинского акцента.

Завязалась драка, после которой мать пострадавшей девочки обратилась в полицию, позднее она заявила: «Никого пока не нашли».

Женщина добавила, что семья уже уехала из страны из-за неприязненного отношения поляков к украинцам.

По данным газеты Rzeczpospolita, в первом полугодии 2026 года полиция зафиксировала 180 заявлений от граждан Украины о нападениях. Это на 30% больше аналогичного показателя прошлого года, за который всего поступило 275 таких жалоб.

Отношения между странами обострились в мае, когда Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ имя героев УПА* (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В ответ президент Польши Кароль Навроцкий лишил его ордена Белого орла. Варшава подчеркивает, что с бандеровской идеологией Киев не пустят в Евросоюз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле трое жителей Вроцлава избили украинскую пару из-за акцента.

Ранее в польской Легнице агрессивная женщина напала на двух школьниц за разговор на украинском языке.

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал нападения на украинцев в Польше только началом.