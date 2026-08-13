Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
В Варшаве украинской девочке выбили зубы из-за акцента
Группа взрослых поляков напала на украинских подростков из-за акцента
Группа взрослых мужчин жестоко избила приехавшую с Украины школьницу во время отдыха в столичном парке, лишив пострадавшую двух передних зубов.
Инцидент произошел в одном из парков Варшавы, передает ТАСС. К отдыхавшим подросткам подошли мужчины старше 30 лет и попросили сигареты, но, услышав отказ, разозлились из-за украинского акцента.
Завязалась драка, после которой мать пострадавшей девочки обратилась в полицию, позднее она заявила: «Никого пока не нашли».
Женщина добавила, что семья уже уехала из страны из-за неприязненного отношения поляков к украинцам.
По данным газеты Rzeczpospolita, в первом полугодии 2026 года полиция зафиксировала 180 заявлений от граждан Украины о нападениях. Это на 30% больше аналогичного показателя прошлого года, за который всего поступило 275 таких жалоб.
Отношения между странами обострились в мае, когда Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ имя героев УПА* (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В ответ президент Польши Кароль Навроцкий лишил его ордена Белого орла. Варшава подчеркивает, что с бандеровской идеологией Киев не пустят в Евросоюз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле трое жителей Вроцлава избили украинскую пару из-за акцента.
Ранее в польской Легнице агрессивная женщина напала на двух школьниц за разговор на украинском языке.
Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал нападения на украинцев в Польше только началом.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ