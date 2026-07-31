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Главком ВСУ запретил пополнять штурмовые полки
Главком ВСУ Драпатый запретил пополнять штурмовые полки
Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый распорядился приостановить набор личного состава в штурмовые подразделения сухопутных войск, вызвав опасения их скорого расформирования.
Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый запретил украинским штурмовым полкам пополнять личный состав, передает РИА «Новости».
«Штурмовые полки сухопутных войск получили распоряжение нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о приостановлении пополнения людьми», – говорится в публикации украинских СМИ.
По данным источников в штурмовых войсках ВСУ, подразделения лишились возможности пополнять ряды за счет батальонов резерва и мобилизованных. Теперь единственный способ нарастить численность – возвращать сбежавших в самоволку бойцов.
Ранее некоторые штурмовые полки пользовались протекцией бывшего главкома Александра Сырского, что позволяло им без ограничений расширять штат. После смены руководства в частях возникли опасения скорого расформирования.
Напомним, 22 июля Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим на фоне массовых митингов и перестановок в правительстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим армией вместо Александра Сырского.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о нежелании нового главкома идти на мирное урегулирование конфликта.
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