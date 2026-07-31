110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.0 комментариев
Прокуратура запросила для блогера Лерчек условный срок и штраф свыше млрд рублей
Сторона обвинения настаивает на взыскании колоссальной суммы и запрете интернет-деятельности для создательницы фитнес-марафонов, проходящей по делу о незаконных валютных операциях.
В ходе прений в Гагаринском районном суде Москвы прокурор запросил для Валерии Чекалиной суровое наказание, передает ТАСС.
Помимо шести лет лишения свободы условно, ей грозит полная изоляция от онлайн-бизнеса. Девушка свою вину категорически отрицает, а сами слушания проходят в закрытом режиме.
Представитель надзорного ведомства озвучил финансовые требования к обвиняемой. «Подсудимой Чекалиной штраф в размере иного дохода осужденной за период пять лет на сумму 1 221 009 035 руб. 68 коп.», – сообщил участник процесса.
Кроме того, государственное обвинение требует запретить фигурантке администрировать сайты и использовать любые телекоммуникационные ресурсы для продвижения своих проектов. Также ей предписано не менять место жительства без уведомления и отмечаться в контролирующих органах не реже одного раза в месяц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Гагаринский суд Москвы возобновил рассмотрение уголовного дела Валерии Чекалиной. Первое судебное слушание прошло в закрытом режиме.
Сама блогер на заседании отказалась признавать вину.