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Пассажира самолета Ryanair едва не засосало в разбитый иллюминатор
Во время полета самолета авиакомпании Ryanair в результате повреждения иллюминатора оторвавшимся куском двигателя непристегнутого пассажира почти полностью вытянуло наружу.
«Несколько девушек, которые сидели рядом с сербским пассажиром, схватили его. Видимо, он не был пристегнут ремнем безопасности. Мужчину почти по плечи вытащило в окно. Продолжались крики, дети плакали», – рассказала одна из очевидиц, передает РИА «Новости».
По ее словам, после разгерметизации борт начал стремительно терять высоту, среди пассажиров началась паника. Бортпроводники пребывали в состоянии шока и не могли успокоить людей ни на одном из языков. Пилоты, вероятно, пытались связаться с диспетчерами, однако пассажиры не получали никакой информации о происходящем.
Пострадавшему мужчине оказали первую помощь летевшие этим же рейсом врачи. Впоследствии лайнер экстренно вернулся в греческие Салоники, а один из пассажиров был госпитализирован.
Напомним, самолет авиакомпании Ryanair экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за поврежденного куском двигателя иллюминатора.
Несколькими днями ранее в Бишкеке пассажирский борт завалился на бок при взлете из-за поломки заднего шасси.
В начале 2024 года лайнер Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в американском Портленде по причине вылетевшего в полете окна.
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