СМИ сообщили о нападении на полицейских в Варшаве

Tекст: Денис Тельманов

Вооруженный двумя кастетами и мачете 29-летний мужчина напал на полицейского Центрального управления по борьбе с киберпреступностью в Варшаве, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел возле штаб-квартиры ведомства, когда офицер направлялся на службу.

«Вооруженный двумя кастетами и мачете 29-летний мужчина напал на полицейского Центрального управления по борьбе с киберпреступностью в Варшаве. Позже, при попытке задержания, он ранил очередных сотрудников», – сообщили в польской полиции.

Нападавший нанес первый удар в область головы, после чего скрылся с места происшествия.

Впоследствии злоумышленник продолжил свои действия в районе станции метро Кабаты, где ударил другого полицейского по ноге. Пострадавший получил серьезную травму и был госпитализирован, остальные сотрудники отделались легкими повреждениями.

Мужчину удалось задержать, у него изъяли холодное оружие. По предварительным данным, он целенаправленно искал сотрудников киберполиции, утверждая, что его преследуют и прослушивают.

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