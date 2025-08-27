Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.0 комментариев
В Москве задержали мужчину с ножом после нападения на полицейских
На Щелковском шоссе в столице агрессивный мужчина с ножом попытался атаковать полицейских, его задержали, сообщили в Главном управлении МВД по городу.
Нарушитель угрожал стражам порядка и пытался покуситься на их жизнь и здоровье, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Никто не пострадал.
Проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. О мотивах задержанного пока не сообщается.
В апреле в Ленобласти оперуполномоченный засек прохожего, похожего по приметам на разыскиваемого преступника. Подозреваемый ударил полицейского ножом в шею и сбежал. Его задержали и арестовали. Сам полицейский скончался от раны.