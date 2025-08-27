В Москве задержали мужчину с ножом после нападения на полицейских

Дакаскос посетовал на незнание американцами России и назвал кино связующим звеном

Дакаскос посетовал на незнание американцами России

Tекст: Ирма Каплан

«Я задумывался над тем, чего не хватает в моей жизни: моей семье и обществу мира в целом – это связь. Невероятно, но благодаря тому, частью чего мы являемся, благодаря тому, что вы сделали, что мы сегодня находимся здесь – абсолютно точно можно сказать, что кино связывает нас по всему миру», – приводит РИА «Новости» слова актера.

Дакаскос добавил, что людей объединяют разные чувства: любовь, отчаяние, надежда, мечта, но всем стопроцентно необходимо как можно чаще встречаться.

В ходе приветственного выступления на открытии Московской международной недели кино Дакаскос отметил, как мало люди на Западе знают о России.

«Многие люди, которых я знаю, по крайней мере, в Америке, очень мало знают о России. Они любопытны, но при этом знают очень мало. Или же то, что они знают, является неправильным. Думаю, мы должны думать об аудитории, сохранять легкость и дружелюбность, приезжая в Россию, постигая ее прекрасную культуру», – сказал он.

Звезда боевиков признался, что после поездок в Москву привозит массу впечатлений и делится с друзьями в Америке.

«То, как в России что-то делают, говорят, чувствуют, одеваются и создают. У вас были и есть эти великие творцы!» – восхитился американский гость обилием увлекательного контента для путешественника в России.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на открытии Международной недели кино в московском кинотеатре «Художественный» гостей поприветствовал радушным «Добрый вечер!» на русском языке американский актер Марк Дакаскос.