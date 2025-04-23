Отнюдь не только те люди, чьи хрестоматийные образы кажутся нам привычными и безупречными, готовы служить и служат России в дни судьбоносного испытания. И порой может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Подозреваемый в преступлении убил ножом оперативника в Ленобласти и сбежал
В городе Кингисепп Ленинградской области оперуполномоченный угрозыска Дмитрий Семеновых заметил прохожего, схожего по приметам на разыскиваемого преступника, подозреваемый нанес смертельный удар полицейскому, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инцидент произошел в 11.30 мск у дома 22 по проспекту Карла Маркса, уточнила Волк в своем Telegram-канале.
Семеновых, находясь при исполнении служебных обязанностей, обратил внимание на прохожего, который был схож по приметам с разыскиваемым за совершение противоправных действий.
Оперуполномоченный попытался задержать мужчину, но тот нанес ему смертельный удар ножом в шею и скрылся.
На его поимку по тревоге подняли весь личный состав полиции Кингисеппского района Ленобласти. Ориентировку также направили в полицию соседних районов.
На место направилось руководство ГУ МВД по Петербургу и области.
Ранее в апреле в Подмосковье мужчина отказался предъявлять документы и напал с ножом на полицейского во время проверки. Правоохранитель получил ранение, его госпитализировали.