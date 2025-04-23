Подозреваемый в преступлении убил ножом оперативника в Ленобласти и сбежал

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел в 11.30 мск у дома 22 по проспекту Карла Маркса, уточнила Волк в своем Telegram-канале.

Семеновых, находясь при исполнении служебных обязанностей, обратил внимание на прохожего, который был схож по приметам с разыскиваемым за совершение противоправных действий.

Оперуполномоченный попытался задержать мужчину, но тот нанес ему смертельный удар ножом в шею и скрылся.

На его поимку по тревоге подняли весь личный состав полиции Кингисеппского района Ленобласти. Ориентировку также направили в полицию соседних районов.

На место направилось руководство ГУ МВД по Петербургу и области.

Ранее в апреле в Подмосковье мужчина отказался предъявлять документы и напал с ножом на полицейского во время проверки. Правоохранитель получил ранение, его госпитализировали.