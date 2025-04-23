Мужчина ранил полицейского ножом при проверке в Подмосковье

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инцидент произошел в вечернее время двадцать второго апреля, передает Telegram-канал «Подмосковная полиция».

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков заметили подозрительного мужчину возле одного из домов в деревне Шеметово, который проявлял нервозность и оглядывался по сторонам.

Полицейские подошли к гражданину, представились и предъявили служебные удостоверения, после чего попросили его предъявить документы. На требование мужчины отреагировал агрессивно, отказавшись в грубой форме, а затем нанес несколько ударов ножом одному из сотрудников и попытался скрыться.

Нападавший был установлен, задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Злоумышленником оказался житель Тульской области 1988 года рождения. Пострадавший сотрудник полиции был госпитализирован. Материалы по факту нападения переданы в следственные органы для процессуального рассмотрения.

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