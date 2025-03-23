Американец Татер отказался признать вину в нападении на полицейского

Джозеф Татер не признал вину в насилии над полицейским и пожаловался на перевод

Tекст: Дмитрий Зубарев

Джозеф Татер, гражданин США, обвиняемый в нападении на полицейского после инцидента в отеле Radisson, не признает свою вину, сообщает ТАСС. В материалах дела говорится, что Татер отрицает применение насилия в отношении представителя власти. Он утверждает, что лишь попросил у начальника отделения дознания воды, и не использовал силу.

Татер подчеркивает, что отсутствие профессионального переводчика во время следственных действий могло привести к недопониманию между ним и российскими правоохранителями. Он утверждает, что следователи часто использовали онлайн-переводчик, который мог искажать смысл его слов и тем самым ухудшить его процессуальное положение.

Татер представляется как американский писатель, выпустивший книгу тиражом 50 тыс. экземпляров. Он заявил, что после судебного разбирательства по уголовному делу планирует остаться в России и надеется получить здесь политическое убежище. Татер считает, что стал жертвой «человеческого фактора» и абсурдных обстоятельств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американец Джозеф Татер, арестованный в Москве за применение насилия к полицейскому, заявил о намерении получить политическое убежище в России. Московский городской суд признал, что права Татера не были нарушены при его аресте по обвинению в нападении на полицейского, несмотря на обвинения в преступлении средней тяжести. Мещанский суд Москвы продлил арест Джозефа Татера из-за инцидента в отеле Radisson.