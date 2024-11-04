Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.3 комментария
Суд в Москве не нашел нарушений при аресте американца Татера
Московский суд не усмотрел нарушений прав Джозефа Татера при его аресте за нападение
Московский городской суд признал, что права гражданина США Джозефа Татера не были нарушены при его аресте по обвинению в нападении на полицейского, несмотря на обвинения в преступлении средней тяжести.
Как передает ТАСС, Московский городской суд не нашел нарушений прав гражданина США Джозефа Татера при его аресте и обвинении в нападении на полицейского. В судебных материалах отмечено, что нормы уголовно-процессуального законодательства РФ соблюдены. Нарушения прав, предусмотренных Конституцией, также не выявлены.
Татер обвиняется в совершении преступления средней тяжести, а его причастность подтверждена материалами уголовного дела. Суд не нашел оснований для избрания ему более мягкой меры пресечения. Арест был признан законным, и его основания остаются в силе.
Обвинение против Татера связано с инцидентом, в ходе которого он якобы напал на полицейского. В материалах дела содержатся доказательства, подтверждающие его вину. Судебные инстанции так и не нашли причин для изменения меры пресечения, учитывая тяжесть предъявляемых обвинений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданину США Джозефу Татеру предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти и поместили под арест до 14 октября.
Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на арест Татера, оставив его в СИЗО, несмотря на попытки защиты добиться для него домашнего ареста.
Адвокат Татера заявил, что его подзащитный намерен получить политическое убежище в России, однако процесс был прерван из-за задержания.