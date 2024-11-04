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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россию перестали волновать выборы в США

    Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.

    3 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Отказ от образа будущего лишает суверенитета

    У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

    7 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Россия и Запад обречены на взаимное непонимание

    Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.

    17 комментариев
    4 ноября 2024, 06:32 • Новости дня

    Суд в Москве не нашел нарушений при аресте американца Татера

    Московский суд не усмотрел нарушений прав Джозефа Татера при его аресте за нападение

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский городской суд признал, что права гражданина США Джозефа Татера не были нарушены при его аресте по обвинению в нападении на полицейского, несмотря на обвинения в преступлении средней тяжести.

    Как передает ТАСС, Московский городской суд не нашел нарушений прав гражданина США Джозефа Татера при его аресте и обвинении в нападении на полицейского. В судебных материалах отмечено, что нормы уголовно-процессуального законодательства РФ соблюдены. Нарушения прав, предусмотренных Конституцией, также не выявлены.

    Татер обвиняется в совершении преступления средней тяжести, а его причастность подтверждена материалами уголовного дела. Суд не нашел оснований для избрания ему более мягкой меры пресечения. Арест был признан законным, и его основания остаются в силе.

    Обвинение против Татера связано с инцидентом, в ходе которого он якобы напал на полицейского. В материалах дела содержатся доказательства, подтверждающие его вину. Судебные инстанции так и не нашли причин для изменения меры пресечения, учитывая тяжесть предъявляемых обвинений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданину США Джозефу Татеру предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти и поместили под арест до 14 октября.

    Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на арест Татера, оставив его в СИЗО, несмотря на попытки защиты добиться для него домашнего ареста.

    Адвокат Татера заявил, что его подзащитный намерен получить политическое убежище в России, однако процесс был прерван из-за задержания.

    2 ноября 2024, 14:26 • Новости дня
    Американец Мартиндейл: Украинцы ждут освобождения армией России
    Американец Мартиндейл: Украинцы ждут освобождения армией России
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Многие украинские граждане ожидают прихода Российской армии, но вынуждены скрывать свои настроения из-за страха перед киевским режимом, заявил помогавший ВС России американский гражданин Дэниэл Мартиндейл.

    «На Украине была такая история выживания, чтобы меня не обнаружили, не раскрыли, чем я занимаюсь. Это не сильно отличалось, я бы сказал, от того, что переживают многие украинцы, которые ждут освобождения Российской армией», – сказал Мартиндейл, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что украинским гражданам приходится скрывать свои симпатии к России и истинные намерения. Мартиндейл подчеркнул, что это является обязательным условием для их безопасности, так как без этого они сталкиваются с угрозой преследования.

    «Можно было наблюдать, как люди с этим живут, и я сам жил с этим и тоже должен был скрывать мои мысли», – добавил он.

    Мартиндейл выразил уверенность, что киевский режим ответственен за смерть, убийства, пытки, и похищение людей сотен тысяч людей. По его мнению, необходимо наказать преступника, в ином случае он будет продолжать совершать преступления.

    «Он будет постоянно продолжать делать то же самое, совершать те же самые преступления и даже пойдет дальше – и все станет только хуже. Я не вижу каких-либо других вариантов, я считаю, что нужно полностью разоружить киевские власти», – сказал американец.

    По его словам, украинские солдаты сталкиваются с высокими потерями на фронте. Украинских солдат часто отправляют на погибель, и это происходит без обоснованных причин. Он привел пример с группой из 100 пехотинцев, направленной на фронт в августе 2024 года, из которой после месяца службы осталось всего семь человек.

    Российские спецслужбы эвакуировали гражданина США, который два года передавал разведданные российской стороне и сыграл важную роль в штурме населенного пункта под Угледаром. Мартиндейл передавал данные о месторасположении военных объектов ВСУ российским военным.

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    2 ноября 2024, 14:28 • Новости дня
    Помогавшего российским военным американца вывезли с территории ВСУ
    Помогавшего российским военным американца вывезли с территории ВСУ
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силовики вывезли американского гражданина Дэниэла Мартиндейла из зоны боевых действий на Украине, где он помогал Российской армии, передавая координаты украинских военных объектов.

    Российские силовики 27 октября вывезли Мартиндейла с подконтрольной ВСУ территории, где он находился с 11 февраля 2022 года, передает РИА «Новости».

    Известно, что он передавал сведения о местоположении украинских военных объектов российским силовикам. Его информация способствовала нанесению ударов по инфраструктуре и технике ВСУ. В частности, в штабе обороны ДНР отмечали, что именно американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка в конце октября.

    «Нужно благодарить солдат 29-й армии, которые пересекли линию фронта, чтобы эвакуировать меня, они действовали очень профессионально. Было много угроз со стороны украинских БПЛА, шел артиллерийский обстрел, но в итоге я был эвакуирован на российскую территорию», – рассказал Мартиндейл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американец на протяжении двух лет передавал разведданные российской стороне, сыграв важную роль в штурме населенного пункта под Угледаром.

    Также Мартиндейл обвинил США в терактах 2001 года.

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    3 ноября 2024, 10:25 • Видео
    Кто в ЕС главнее Урсулы?

    Лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера называют одним из наиболее влиятельных людей в ЕС, идейным врагом России и даже «вельзевулом». Внезапно у него начались проблемы с прокуратурой, дело пахнет обвинениями в коррупции. Что случилось? И почему этот человек так влиятелен?

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    2 ноября 2024, 15:28 • Новости дня
    Американец Мартиндейл рассказал о планах на будущее в России

    Дэниэл Мартиндейл после СВО хочет заняться фермерством и создать семью в России

    Американец Мартиндейл рассказал о планах на будущее в России
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Американец Дэниэл Мартиндейл, сотрудничавший с ВС РФ, надеется заняться фермерством и завести семью в России после окончания специальной военной операции.

    Американский гражданин Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам Российской Федерации, заявил о своих планах на будущее, передает РИА «Новости».

    На пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» он выразил желание после завершения специальной военной операции заняться фермерским делом и создать семью в России. Мартиндейл также не исключает возможность производства фермерского хозяйственного оборудования как для внутреннего, так и международного рынка.

    Согласно информации из силовых структур, Мартиндейл был эвакуирован с контролируемой Вооруженными силами Украины территории. Он находился на Украине с февраля 2022 года и на протяжении двух лет передавал российской стороне координаты украинских военных объектов. Эти данные многократно использовались для нанесения ударов по технике и личному составу ВСУ.

    Штаб обороны ДНР ранее сообщал, что Мартиндейл оказал значительное влияние на подготовку штурма села Богоявленка на Угледарском направлении. Его усилия были признаны ключевыми для успешного выполнения военных задач в этом районе.

    На своей первой пресс-конференции в Москве, прошедшей в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», Мартиндейл подробно рассказал о своих намерениях и видении будущего в России после завершения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовики 27 октября вывезли американского гражданина Дэниэла Мартиндейла с подконтрольной ВСУ территории на Украине, где он находился с 11 февраля 2022 года. Мартиндейл заявил, что события вокруг Украины являются попыткой США сдерживать Россию и не дать ей конкурировать на равных. Он также подчеркнул, что находится в Москве добровольно и помогал Вооруженным силам России по собственной инициативе, предъявив свой паспорт, свидетельство о рождении и диплом об окончании школы.

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    3 ноября 2024, 03:26 • Новости дня
    В Вашингтоне не исключили попыток России «дестабилизировать» США после выборов

    Washington Post сообщила о подготовке Вашингтона к попыткам России и Китая «дестабилизировать» США в переходный период

    В Вашингтоне не исключили попыток России «дестабилизировать» США после выборов
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация обеспокоена возможными иностранными угрозами в переходный период после выборов 5 ноября 2024 года и до инаугурации нового президента США 20 января 2025 года, пишет Washington Post со ссылкой на официальных лиц. В качестве одной из возможных угроз названа Россия.

    Как пишет Washington Post, Белый дом перешел «в состояние повышенной готовности к иностранным попыткам угрожать США или дестабилизировать страну в переходный период», передает РИА «Новости».

    «В Пентагоне сконцентрированы на потенциальных угрозах в период после выборов из ряда стран, включая Иран, КНДР, Россию и Китай», – заявило издание, отметив, что «Пентагон готовится к ряду сценариев». В Пентагоне считают, что дополнительный риск создает глобальная нестабильность.

    Кроме того, издание пишет, что американские чиновники стремятся предотвратить «попытки воспользоваться периодом уязвимости, который еще более опасен из-за чрезвычайной политической поляризации» в США, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российских журналистов, прибывших в США для освещения президентских выборов, задержали в аэропорту, аннулировав визу оператора «Известий». В сентябре министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ и их руководителей, включая медиагруппу «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин вряд ли будет поздравлять будущего президента США. Песков назвал Штаты недружественным государством.

    В октябре Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла России в США, дипломат уже вернулся в Россию.

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    3 ноября 2024, 09:38 • Новости дня
    NI: Украине рекомендовали переговоры с Россией вместо поставок оружия

    National Interest: Украине рекомендовали переговоры с Россией вместо поставок оружия

    NI: Украине рекомендовали переговоры с Россией вместо поставок оружия
    @ Fermin Torrano/Anadolu/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Украине следует сосредоточиться на переговорах с Россией, а не на требованиях о новых поставках оружия, выразил мнение Аналитик журнала National Interest Харрисон Касс.

    По его мнению, Украина должна сосредоточиться на мирных переговорах с Россией вместо очередных требований о поставках оружия, передает телеканал 360.

    Касс отметил, что несмотря на значительную западную помощь, Украина не в состоянии самостоятельно производить необходимое вооружение для успешного ведения боевых действий.

    «Несмотря на миллиарды и миллиарды долларов помощи, вам следует настойчиво добиваться мира», – призвал публицист.

    По его словам, опыт последних двух с половиной лет конфликта показывает, что Украина не сможет улучшить свое положение на поле боя.

    Касс также подчеркнул, что сторонники новых поставок для ВСУ игнорируют реальное положение дел на фронте.

    Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 года, однако их не назначили из-за введенного военного положения. Официальный срок полномочий Зеленского истек 20 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что США планируют избавиться от Владимира Зеленского, требуя проведения выборов на Украине.

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    1 ноября 2024, 09:16 • Новости дня
    Патрушев заявил о планах США и НАТО изменить режим черноморских проливов

    Патрушев: США и НАТО планируют изменить режим черноморских проливов

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты и их союзники по НАТО планируют изменить режим черноморских проливов и использовать европейские водные пути в военных целях для доступа в Черное море, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании в Крыму по вопросам судостроения.

    Патрушев отметил, что Соединенные Штаты и их союзники стремятся расширить военно-морское присутствие в Черном море и изменить режим проливов, установленный Конвенцией Монтре. Он также указал на намерение США использовать Дунай как путь доступа в Черное море для военных целей, передает ТАСС.

    По словам Патрушева, снижение роли России как морской державы в Черноморском регионе является одной из целей политики западных стран. Эти действия направлены на нанесение стратегического поражения России, передает РИА Новости.

    Ранее Патрушев обсудил с руководителями судостроительных предприятий в Крыму вопросы защиты от атак вооруженных сил Украины.

    До этого Патрушев рассказал о срыве планов НАТО по размещению в Азовском море военно-морской базы.

    Министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации, связанные с ростом активности беспилотников США в Черном море.

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    1 ноября 2024, 11:22 • Новости дня
    NYT: США обратились к Китаю для остановки отправки войск КНДР в зону СВО

    The New York Times: США обратились к Китаю для остановки отправки войск КНДР в зону СВО

    NYT: США обратились к Китаю для остановки отправки войск КНДР в зону СВО
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американские официальные лица обратились к Китаю с просьбой использовать свое влияние на Северную Корею, чтобы предотвратить участие войск КНДР в боевых действиях на стороне России в зоне спецоперации на Украине, пишет The New York Times.

    Официальные лица США пытаются воздействовать на Китай, чтобы Пекин остановил отправку северокорейских войск, передает The New York Times.

    По данным газеты, Госдепартамент США недавно обсудил эту проблему с китайскими дипломатами, в частности, на этой неделе состоялась встреча с послом Се Фэном в Вашингтоне.

    Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждал этот вопрос с украинским коллегой Андреем Ермаком, заявив, что северокорейские войска могут стать законными военными целями в случае их участия в боевых действиях. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан в свою очередь призвал американские агентства передать свои опасения Китаю, подчеркивая возможные последствия.

    В материале New York Times указано, что Китай проявляет обеспокоенность относительно участия Северной Кореи в войне на Украине из-за возможного вовлечения европейских стран в восточноазиатские дела.

    Как подчеркивает издание, американские официальные лица надеются, что Китай передаст свои опасения лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Более того, США активизировали дипломатические усилия с другими странами, включая Японию и Южную Корею, для выработки общей позиции по этой проблеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сближение России и Северной Кореи может вызывать недовольство Китая, который обеспокоен возможными провокациями КНДР в отношении Южной Кореи. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Москву в возможном использовании северокорейских войск против Украины, заявив, что 10 тыс. военнослужащих КНДР уже находятся в России. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предполагает сотрудничество во всех областях, что не должно никого ни пугать, ни заботить.

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    2 ноября 2024, 14:12 • Новости дня
    Американец Мартиндейл два года передавал данные о ВСУ российским военным
    Американец Мартиндейл два года передавал данные о ВСУ российским военным
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Находившийся на украинской территории американский гражданин Дэниэл Мартиндейл передавал координаты украинских военных объектов Российской армии, сообщил источник в силовых структурах.

    Мартиндейл находился на территории Украины начиная с февраля 2022 года. В этот период он активно сотрудничал с российскими силовыми структурами, передавая координаты украинских военных объектов, сказал собеседник ТАСС.

    Полученные от него данные применялись для нанесения ударов по инфраструктуре, технике и личному составу ВСУ.

    27 октября российские военные, проводившие операции в районе села Богоявленка в ДНР, вывели Мартиндейла из зоны боевых действий и доставили его в Донецк.

    Штаб обороны ДНР ранее сообщал, что российские спецслужбы эвакуировали гражданина США, который два года передавал разведданные российской стороне. Он сыграл важную роль в штурме населенного пункта под Угледаром.

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    1 ноября 2024, 23:18 • Новости дня
    Медведев предсказал гибель США из-за высокомерия

    Дмитрий Медведев заявил о пагубности высокомерия и агрессии США на мировой арене

    Медведев предсказал гибель США из-за высокомерия
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Высокомерие и агрессивная политика США могут привести их к гибели, если они не изменят свое поведение, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, США рано или поздно могут пострадать из-за своего высокомерия и агрессивного поведения на международной арене. «Они привыкли всех ломать через колено. Они исходят из принципа исключительности своих интересов. Это большая ошибка. Знаете, я так скажу, это их когда-нибудь погубит просто», – приводит слова зампреда Совбеза RT.

    Также он подчеркнул, что если бы у США и других западных стран было достаточно мудрости для заключения с Россией договора о безопасности, то, возможно, специальная военная операция на Украине не была бы необходима. Медведев выразил уверенность, что политика, основанная на принципах исключительности и диктата, в конечном итоге, может обернуться против самого Вашингтона.

    До этого Медведев предупредил о риске третьей мировой войны из-за вступления Украины в НАТО, а также назвал Бориса Джонсона опасным фриком.

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    3 ноября 2024, 11:59 • Новости дня
    Помогавший ВС России американец Мартиндейл рассказал о методах конспирации

    Tекст: Александра Юдина

    Сотрудничавший с ВС России американец Дэниэл Мартиндейл подробно рассказал о своих методах конспирации, включая удаление переписок в Telegram и чистку кэша, чтобы избежать внимания со стороны ВСУ.

    Мартиндейл рассказал ,что для сокрытия от внимания ВСУ тщательно удалял все переписки в мессенджере Telegram и регулярно чистил кэш, передает RT.

    Американец подчеркнул, что за все время его пребывания на территории ни один представитель ВСУ не проверил его телефон.

    По его словам, этому могли способствовать его американский паспорт и активная помощь местным жителям, пострадавшим от боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовики 27 октября вывезли американского гражданина с подконтрольной ВСУ территории на Украине, где он находился с 11 февраля 2022 года. Он также подчеркнул, что находится в Москве добровольно и помогал ВС России по собственной инициативе, предъявив свой паспорт, свидетельство о рождении и диплом об окончании школы. Американец признался, что надеется заняться фермерством и завести семью в России после окончания спецоперации.

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    2 ноября 2024, 14:14 • Новости дня
    Американец Мартиндейл обвинил США в терактах 2001 года

    Tекст: Александра Юдина

    Американец Дэниэл Мартиндейл, поддерживавший Российскую армию, заявил на пресс-конференции о своей убежденности, что правительство США несет ответственность за теракты 2001 года, и подчеркнул свою добровольную поддержку российских солдат на Украине.

    Мартиндейл заявил, что правительство США несет ответственность за теракты 11 сентября 2001 года, передает РИА «Новости».

    «Они (правительство США) несут ответственность за теракты 2001 года. Мы, консерваторы США, изначально понимали, что правительство – наш враг. Но когда они объявили войну против собственных граждан, это стало для нас причиной ополчиться против этого правительства. Поэтому я не хочу возвращаться в США», – пояснил он.

    Американец отметил, что последние два года его деятельность была направлена на сохранение жизней российских солдат и обеспечение будущего русских на Украине.

    «Я бы хотел продолжить это делать», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американец на протяжении двух лет передавал разведданные российской стороне, сыграв важную роль в штурме населенного пункта под Угледаром, а затем российские спецслужбы эвакуировали его.

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    2 ноября 2024, 13:57 • Новости дня
    Медведев заявил о конце американской системы зарабатывания на войнах

    Медведев заявил, что американский порядок зарабатывания на санкциях и войне подходит к концу

    Tекст: Вера Басилая

    Порядку, при котором США зарабатывают деньги на санкциях и конфликтах, приходит конец, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев заявил, что системе, при которой США получают выгоду от международных санкций и вооруженных конфликтов, приходит конец, передает RT.

    Он отметил, что Соединенные Штаты извлекают финансовую выгоду из кризисов, которые сами и создают. По его словам, США зарабатывают на поставках оружия и финансировании своего оборонного комплекса, в то время как цена этого процесса измеряется человеческими жизнями.

    Медведев подчеркнул, что существующая система приносит «кровь и большое количество жертв», что является показателем того, что Америка «кормит войну». Он выразил уверенность, что данная система вскоре завершится, поскольку, как он выразился, «мир уходит из-под ног» США.

    Зампред Совета безопасности также раскритиковал Запад за прокси-войну против России. Он подчеркнул, что Запад, включая страны Северной Америки и Австралию, сам выбрал такую стратегию, вместо того чтобы искать пути к договоренности. Медведев назвал западные страны врагами России.

    «Время все лечит, и все войны заканчиваются. А вот отношения, отношения между народами – они, к сожалению, после этого очень сильно страдают», – заявил Медведев.

    Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО воюет с Россией на Украине руками украинских солдат, Россия готова к продолжению этой борьбы и «победа будет за нами».

    Путин также заявил, что украинские события стали последствием действий западных стран во главе с Вашингтоном.

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    2 ноября 2024, 11:41 • Новости дня
    Россия поддержала действия КНДР против агрессивной политики США

    Лавров выразил полную поддержку мерам КНДР по сдерживанию агрессии США

    Россия поддержала действия КНДР против агрессивной политики США
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров поддержал действия КНДР против агрессивной политики США, заявив о причинах обострения обстановки на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.

    По его словам, Москва выражает полную поддержку мерам, которые принимает руководство КНДР с целью сдерживания агрессивной политики США и их союзников, передает ТАСС.

    В сообщении российского дипведомства отмечается, что провокационные действия США и их партнеров являются главной причиной обострения обстановки в регионе.

    В ходе встречи Лавров и Цой Сон Хи также подтвердили приверженность выполнению положений Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Этот договор закрепил вывод традиционно дружественных отношений между странами на новый качественный уровень.

    Кроме того, стороны договорились продолжать стратегические консультации и развивать диалог и обмены между министерствами иностранных дел двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США обвинили Россию в возможном использовании войск КНДР против Украины, а постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что союзники России имеют право оказывать помощь Москве так же, как Запад помогает киевскому режиму, даже если бы слухи о северокорейских войсках в России были правдой.

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    2 ноября 2024, 14:41 • Новости дня
    Американец Мартиндейл заявил, что помогал ВС России по доброй воле

    Tекст: Александра Юдина

    Американец Дэниэл Мартиндейл заявил, что находится в Москве добровольно и помогал Вооруженным силам России по собственной инициативе.

    Мартиндейл подчеркнул, что находится в России добровольно, и предъявил свой паспорт, а также свидетельство о рождении и диплом об окончании школы, передает РИА «Новости».

    «Меня зовут Дэниэл Мартиндейл. Вот мой паспорт, он прошел со мной войну, как вы можете видеть, в каком он состоянии», – сказал он.

    Гражданин США также отметил, что все свои действия осуществлял в здравом уме и никто не заставлял его находиться на территории России.

    Мартиндейл добавил, что находился в контакте с российской стороной через мессенджер Telegram. По его словам, для связи с российскими солдатами ему передали телефон с помощью беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американец на протяжении двух лет передавал разведданные российской стороне, сыграв важную роль в штурме населенного пункта под Угледаром. Российские спецслужбы эвакуировали гражданина США с подконтрольной Киеву территории.

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    1 ноября 2024, 10:10 • Новости дня
    Володин: Коррупционеры продолжат руководить ЕС из-за США

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пока Евросоюз остается удобным инструментом США, руководство его институтами будет оставаться под влиянием коррупционеров и преступников.

    В своем Telegram-канале он высказал мнение, что Евросоюз будет оставаться под управлением коррумпированных политиков до тех пор, пока это выгодно США. Володин заявил, что Вашингтон использует европейские институты как инструмент для принятия выгодных решений.

    Он напомнил, что в ноябре начнет работу обновленный состав Еврокомиссии, а в декабре – Европейского совета. Володин выразил мнение, что США поставили на руководящие посты коррумпированных политиков, чтобы иметь послушных и управляемых союзников. Он подчеркнул, что такие политики готовы принимать решения, которые выгодны США, даже если это наносит ущерб гражданам и государствам Европы.

    Володин также указал на конкретных европейских политиков, которых он считает коррумпированными: главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, председателя Европарламента Роберту Метсолу и будущего председателя Европейского совета Антониу Кошту.

    «Пока Евросоюз остается удобным инструментом Вашингтона по принятию выгодных США решений, коррупционеры и преступники будут продолжать руководить европейскими институтами. Подобное притягивает подобное», – заключил Володин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Володин заявил: саммит стран БРИКС в Казани показал, что попытки США и ЕС изолировать Россию провалились благодаря участию представителей 36 стран.

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