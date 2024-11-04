Суд в Москве не нашел нарушений при аресте американца Татера

Московский суд не усмотрел нарушений прав Джозефа Татера при его аресте за нападение

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, Московский городской суд не нашел нарушений прав гражданина США Джозефа Татера при его аресте и обвинении в нападении на полицейского. В судебных материалах отмечено, что нормы уголовно-процессуального законодательства РФ соблюдены. Нарушения прав, предусмотренных Конституцией, также не выявлены.



Татер обвиняется в совершении преступления средней тяжести, а его причастность подтверждена материалами уголовного дела. Суд не нашел оснований для избрания ему более мягкой меры пресечения. Арест был признан законным, и его основания остаются в силе.

Обвинение против Татера связано с инцидентом, в ходе которого он якобы напал на полицейского. В материалах дела содержатся доказательства, подтверждающие его вину. Судебные инстанции так и не нашли причин для изменения меры пресечения, учитывая тяжесть предъявляемых обвинений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданину США Джозефу Татеру предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти и поместили под арест до 14 октября.

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на арест Татера, оставив его в СИЗО, несмотря на попытки защиты добиться для него домашнего ареста.

Адвокат Татера заявил, что его подзащитный намерен получить политическое убежище в России, однако процесс был прерван из-за задержания.