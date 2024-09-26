И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.4 комментария
Мосгорсуд оставил под арестом американца Татера
Мосгорсуд оставил под стражей американца Джозефа Татера по делу о нападении на полицейского
Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на арест Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейского, оставив в силе решение Мещанского суда Москвы.
Судья огласил, что постановление Мещанского суда Москвы было оставлено без изменений, а апелляционная жалоба защиты – без удовлетворения, передает РИА «Новости».
Защита Татера пыталась добиться для него меры пресечения в виде домашнего ареста, на что сам подсудимый выразил готовность отбывать под арестом в гостинице. Однако суд не принял доводы защиты и оставил американца в СИЗО.
Джозеф Татер в свою очередь отрицает все обвинения, заявляя, что не совершал нападения на полицейского и не признает вину в инкриминируемом ему преступлении.
Ранее гражданину Соединенных Штатов Джозефу Татеру предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти. В продолжение темы сообщалось, что подозреваемого в хулиганстве и нападении на полицейского американца планируют проверить на причастность к другим правонарушениям в Москве.