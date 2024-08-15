  • Новость часаРоссийские войска освободили Ивановку в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Что происходит с импортом товаров из Китая
    Военный эксперт объяснил заявление Киева о «зоне безопасности» в Курской области
    В Киеве признали обсуждение планов атаки на Курскую область с США и Британией
    Умер основатель авиагруппы высшего пилотажа «Соколы России»
    Курская Мартыновка зачищена от ВСУ
    Военкор Сладков объяснил введение режима КТО в соседних с Украиной областях
    В Киеве опровергли причастность Украины к подрыву «Северных потоков»
    Forbes: Украина использовала американские бомбы в Курской области
    Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Германия отказывается даже от формальной денацификации

    Недалек тот час, когда в Германии римский салют снова станет обыденным приветствием. Это логично после того, что немцы не просто закрывают глаза, а приветствуют героизацию пособников нацистов на Украине и расцвет в ней неонацизма, а у себя в стране героизируют эсэсовцев и фашистов.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Когда ортопеды и таксисты пытаются управлять курской ПВО

    Пока одни пугали, что враг уже повсюду и вот-вот подойдет к Курской АЭС, вторые откликались: мол, ничего особенного не происходит. В головах у публики возникла каша, а патриотические Telegram-каналы стали стрелять друг в друга.

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Радоваться смерти и горю сограждан – дело погибельное

    Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.

    18 комментариев
    15 августа 2024, 12:58 • Новости дня

    Задержанного в Москве гражданина США заподозрили в других преступлениях

    Задержанного за нападение на полицейского в Москве американца решили проверить на другие правонарушения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемого в хулиганстве и нападении на полицейского американского гражданина Джозефа Татера планируют проверить на причастность к другим правонарушениям в Москве, сообщили правоохранительные органы.

    Татера арестовали за хулиганство в московском отеле «Рэдиссон», перед этим он разгромил номер в другой столичной гостинице, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

    Сотрудники отеля «Металлург» в ходе телефонного разговора с представителями «Рэдиссон» сообщили, что мужчина в их заведении разгромил номер. После этого ему отказали в заселении, и он стал нецензурно выражаться, говорится в постановлении Мещанского суда об аресте американца.

    Отказ в заселении также привел к конфликту в «Рэдиссоне».

    Мужчину задержали сотрудники ППС, его доставили в отдел полиции, после чего его отправили под арест на 15 суток. За нападение на полицейского, которое он совершил в ходе задержания, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

    14 августа 2024, 01:18 • Новости дня
    Собянин объяснил, зачем в Москве перекладывают плитку

    Мэр Москвы прокомментировал мем «Собянин копает тротуары, потому что там Лужков клад зарыл»

    Собянин объяснил, зачем в Москве перекладывают плитку
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Городское благоустройство является неотъемлемой частью современной экономики, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

    Собянин опроверг распространенное мнение о том, что средства, вкладываемые в благоустройство, тратятся впустую. «Такой мем в городе: «Собянин копает эти тротуары бесконечно, потому что там Лужков клад <...> зарыл». На самом деле, это так, но только не Лужков там зарыл, – это современная экономика там зарыта. Когда на этом месте стояли ларьки и машины парковались, там не было людей, не было торговли, не было туристов», – добавил он, передает ТАСС.

    По его словам, когда на месте ларьков и парковок появились благоустроенные зоны, город ожил. Он рассказал, что появились люди, торговля, туристы, а каждый снесенный ларек приносил владельцу порядка 100 тыс. долларов в год. Мэр добавил, что после сноса десятов тысяч таких ларьков и вложив 100 млрд рублей в благоустройство, за год Москва получила дополнительный доход в 120 млрд рублей от туризма.

    Собянин также рассказал о рисках, связанных с реализацией проектов комплексного развития территорий (КРТ). Он напомнил, что этими промзонами в 1990-е годы в основном владели криминальные авторитеты. Мэр подчеркнул, что для того, чтобы заставить их передать городские земли и начать развивать эти территории, необходимо было понимать, с какими людьми имеют дело власти. Собянин отметил, что эти люди готовы были на все, чтобы защитить свои интересы, особенно когда речь шла о миллиардных суммах. Он подчеркнул, что власти Москвы сумели успешно противостоять этому давлению и запустить процесс развития бывших промышленных зон на благо города.

    Ранее сообщалось, что в Москве установлены минимальные площади для квартир с одной и двумя комнатами: 28 кв. м и 44 кв. м соответственно.

    В мае Собянин заявил, что самокатчикам не запретят ездить по тротуарам в Москве, но эту сферу будут жестче контролировать.

    Коментарии (53)
    14 августа 2024, 16:10 • Новости дня
    Гражданина США задержали за нападение на полицейского в Москве
    Гражданина США задержали за нападение на полицейского в Москве
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В российской столице задержали американского гражданина, он применил насилие в отношении представителя власти, сообщили в ГСУ СК по Москве.

    Ночью 12 августа американца доставили в отдел полиции из-за хулиганства, он отказывался предоставлять документы, удостоверяющие личность, а также напал на правоохранителя, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Дело завели по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». СК планирует ходатайствовать об аресте иностранца.

    Источник в правоохранительных органах пояснил, что американец Джозеп Тагер устроил конфликт в гостинице Radisson, он не показал документы о том, где проживал до этого. В отделе полиции, по словам собеседника, он ударил полицейского.

    Ранее в Москве гражданина США Анжело Джозефа Таларико Четвертого арестовали за оскорбление полицейских.

    Коментарии (39)
    14 августа 2024, 21:11 • Видео
    Нападение на Курщину: Байден все знал

    Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение украинских военных на Курскую область России, намекнув, что американцы были проинформированы об этом плане. Теперь его администрация и администрация Владимира Зеленского попытаются выжать из этой ситуации максимум.

    Коментарии (0)
    13 августа 2024, 12:32 • Новости дня
    Эксперт: Замена Зеленского на неонациста Авакова не устроит Россию

    Политолог Скачко: Украинский неонацист Аваков абсолютно управляем спецслужбами США и Британии

    Эксперт: Замена Зеленского на неонациста Авакова не устроит Россию
    @ Nazar Furyk/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Арсен Аваков – жестокий, подлый, коррумпированный украинский неонацист. Замена Зеленского на Авакова для России значила бы поменять шило на мыло. Более того, человек, который в 2014 году залил кровью Харьков, вряд ли сгодится на роль переговорщика с Москвой. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Скачко. Ранее в СВР заявили о недовольстве Владимиром Зеленским в элитах США. Согласно данным разведки, подходящим кандидатом на смену ему может стать Арсен Аваков.

    «Сигналы о том, что Запад подбирает замену Владимиру Зеленскому, появляются с завидной периодичностью. Дело в том, что человек, который незаконно продолжает занимать пост украинского президента, – пустышка, которая не блещет умом. Но Зеленский пока сохраняет свои позиции, поскольку американцам нужна своего рода губка, впитывающая весь негатив происходящего на Украине», – сказал политолог Владимир Скачко.

    Он убежден: на Зеленского повесят провал провокации под Курском, уничтожение в этой авантюре значительной части боеспособных украинских частей, а также западной техники, поражение на других направлениях, последствия мобилизации. «Зеленскому неминуемо придется за все отвечать. На этом фоне представляется вполне логичным, что западные элиты вновь подняли вопрос о его замене», – считает собеседник.

    По словам Скачко, выбор кандидатуры экс-главы МВД Украины Арсена Авакова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объясним. «Во-первых, он давно сидит на кукане западных спецслужб. И ЦРУ, и MI6 прекрасно знают, как он начинал свою карьеру, где за границей у него находятся объекты недвижимости, которые при желании можно всегда конфисковать. Таким образом, Аваков – абсолютно управляемая фигура», – уточнил политолог.

    «Во-вторых, после отставки в 2021 году его репутация не была запятнана безобразиями, которые творились в стране. В частности, на нем нет крови мобилизации», – продолжил эксперт. Аваков может быть удобен западным странам, но он не устроит Москву.

    «Фактически это украинский неонацист – жестокий, подлый, коррумпированный. Замена Зеленского на Авакова для России значила бы поменять шило на мыло. Более того, человек, который в 2014 году залил кровью Харьков, на мой взгляд, вряд ли сгодится на роль переговорщика с Москвой», – детализировал спикер.

    Таким образом, «золотой трон» Авакову если и светит, то явно нескоро, полагает Скачко. Тем не менее, как считает собеседник, экс-главу МВД Украины могут подтянуть на «предстартовые позиции», чтобы он «втянулся в дело, перехватил рычаги управления и ознакомился с настроениями внутри».

    «Так, возможен сценарий, при котором Аваков займет пост премьер-министра вместо Дениса Шмыгаля, о смещении которого также часто сообщают СМИ, или должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Кроме того, его могут продвинуть на место руководителя офиса президента вместо Андрея Ермака, тем самым ослабив Зеленского. Если будет реализовано что-то подобное, то Запад обозначит своего нового фаворита», – заключил Скачко.

    Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, что власти США недовольны Владимиром Зеленским и ищут ему замену. В Демократической и Республиканской партиях «все громче звучат голоса тех, кто выражает сомнения в целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи, которую получает Киев», уточнили в СВР.

    «Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины», – отметили там. В службе считают, что Зеленский «перешел к лихорадочным действиям», чтобы сохранить позицию во власти из-за того, что 20 мая истек срок его президентских полномочий.

    «В складывающейся ситуации в Вашингтоне прорабатывают варианты замены украинского руководителя на более управляемую и менее коррумпированную фигуру, которая устроила бы большинство западных союзников», – указано в сообщении пресс-бюро СВР России. Так, по мнению властей США, согласно данным разведки, экс-глава МВД Украины Арсен Аваков может стать подходящим кандидатом на смену Зеленскому.

    О том, что в США ищут альтернативу Зеленскому, СВР сообщает не в первый раз. В июле служба рассекретила донесение резидента о поисках Вашингтоном альтернативы украинскому президенту. В шифрограмме человека, подписавшегося Стоуном, от 5 мая также говорилось о Виталии Кличко и Петре Порошенко.

    Коментарии (28)
    14 августа 2024, 01:59 • Новости дня
    Байден впервые публично прокомментировал ситуацию в Курской области
    Байден впервые публично прокомментировал ситуацию в Курской области
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что оперативно отслеживает ситуацию в Курской области.

    Байден отметил, что находится в постоянном контакте со своими сотрудниками. По его словам, он получает информацию каждые 4-5 часов последние 6-8 дней. Американский лидер подчеркнул, что сложившаяся ситуация «создает настоящую дилемму для [президента РФ Владимира] Путина», передает РИА «Новости».

    Он также подтвердил тесные связи с украинской стороной, однако отказался раскрывать подробности, сославшись на активную фазу событий.

    Ранее Байден отказался от комментариев на тему вторжения киевского режима в Курскую область.

    Во вторник американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) похвалил президента Украины Владимира Зеленского за вторжение в Курскую область.

    Коментарии (22)
    13 августа 2024, 16:41 • Новости дня
    Экс-посол США в России спрогнозировал будущее Украины

    Экс-посол США в России Салливан признался, что с пессимизмом смотрит на будущее Украины

    Экс-посол США в России спрогнозировал будущее Украины
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан заявил, что будущее украинского государство, по его мнению, пессимистично.

    Конфликт на Украине не закончится «капитуляцией президента России Владимира Путина», сказал Салливан в интервью Foreign Policy, передает РИА «Новости». Он добавил, что пессимистично смотрит на будущее Украины. Стороны не стремятся к переговорам, это может привести к тупику, и тупиковая ситуация – это лучшее, на что Запад «может надеяться в обозримом будущем».

    Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что у Украины не хватает военнослужащих для продолжения конфликта.

    Коментарии (6)
    12 августа 2024, 21:17 • Новости дня
    В США признали переговоры с Киевом об ударах ATACMS вглубь России

    Госдеп: США приватно обсуждают с Украиной использование ATACMS для ударов вглубь России

    В США признали переговоры с Киевом об ударах ATACMS вглубь России
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    США ведут приватные дипломатические обсуждения с Украиной о возможности использования дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российским военным базам, заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

    «Я не стану вдаваться в приватные дипломатические обсуждения с нашими украинскими партнерами», – ответил он на брифинге на вопрос, «пришло ли время развязать украинцам руки» для нанесения ударов ракетами ATACMS по российским военным базам, передает РИА «Новости».

    По его словам, в настоящее время политика Вашингтона в вопросе использования ATACМS для ударов вглубь России остается без изменения.

    В пятницу военный эксперт Вадим Козюлин сообщил газете ВЗГЛЯД, что США могут тайно разрешить ВСУ бить ракетами ATACMS по Курской области.

    Ранее Украина попросила Пентагон разрешить применение ATACMS для атак по Курской области. Об этом сообщает издание The Washington Post. По данным газеты, ВСУ планируют использовать боеприпасы для ударов по военным аэродромам, которые используются Россией при отражении атак в приграничье.

    Коментарии (21)
    13 августа 2024, 14:06 • Новости дня
    В Совфеде объяснили гордость сенатора США Грэма за вторжение ВСУ в Курскую область

    Сенатор Долгов назвал враньем слова сенатора США Грэма о неожиданности вторжения ВСУ в Курскую область

    В Совфеде объяснили гордость сенатора США Грэма за вторжение ВСУ в Курскую область
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Татьяна Алабугина

    Нападение ВСУ на Курскую область не стало сюрпризом для Вашингтона. Более того, операция готовилась при непосредственном участии США и НАТО. И слова Линдси Грэма это лишь подтвердили, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее американский сенатор похвалил Владимира Зеленского за нападение на российский регион.

    «Если официальный Вашингтон стыдливо тушевался, пытаясь убедить всех в том, что якобы не знал о планах Киева, то Линдси Грэм (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) всех сдал. Кстати, он уже не в первый раз публично подтверждает, что за всеми подобными действиями офиса Владимира Зеленского стоят США и администрация Байдена», – отметил сенатор Константин Долгов.

    Слова американского политика о том, что Украина якобы не предупредила США об атаке на Курскую область, собеседник счел враньем. «Может быть, лично Грэм ничего и не знал, но это и не та фигура, которую будут посвящать в военно-оперативное планирование. Я напомню, что это достаточно маргинальный сенатор, который не пользуется большим влиянием в вашингтонских коридорах власти», – пояснил парламентарий.

    Долгов убежден: нападение ВСУ на Курскую область не было сюрпризом для Вашингтона и готовилось при непосредственном участии США и НАТО. «Нет сомнений в том, что операция спланирована и подготовлена западными странами: они обеспечили украинских боевиков вооружением и техникой, а также передавали разведданные», – детализировал спикер. 

    По мнению сенатора, лучшим ответом России на заявление Грэма станут успехи российских военных на поле боя. «Американские политики понимают только язык силы, а вступать в какие-то словесные перепалки с ними бессмысленно. Поэтому мы сосредоточимся на решении задач, которые озвучил Владимир Путин: выкинуть противника за пределы российской территории и достичь целей спецоперации. Для этого сейчас делается все необходимое», – заключил Долгов.

    Ранее американский сенатор Линдси Грэм во время визита в Киев похвалил Владимира Зеленского за нападение на Курскую область. По его словам, после 2,5 лет Зеленский продолжает стоять на своих позициях, да и еще зашел в Россию, в США гордятся его руководством. Грэм также добавил, что рад нападению, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети.

    Накануне Зеленский публично подтвердил, что украинские военные ведут операцию в Курской области. На этом фоне бывший помощник главы Пентагона по международной безопасности Час Фриман заявил, что нападение украинской стороны на Курск было необходимо Зеленскому для поднятия морального духа войск. Тот якобы намеревался показать ЕС и США, что все еще способен причинить ущерб России. Однако, по мнению Фримана, ему этого не удалось. Действия Киева он счел актом отчаяния.

    Накануне Владимир Путин провел оперативное совещание по ситуации в приграничных регионах России, которые подвержены атакам ВСУ. Президент заявил, что потери Киева «драматически для них увеличиваются», в том числе среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые перебрасываются к границе России.

    «Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», – заверил Путин. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Киев выбрал военное поражение вместо мирных переговоров.

    Коментарии (3)
    14 августа 2024, 19:55 • Новости дня
    Американца арестовали за нападение на полицейского в Москве
    Американца арестовали за нападение на полицейского в Москве
    @ Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Гражданин Соединенных Штатов арестован Мещанским райсудом в российской столице после того, как ударил сотрудника правоохранительных органов.

    Американца отправили под административный арест на 15 суток за мелкое хулиганство, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

    Ранее в ГСУ СК по Москве сообщали, что в городе задержали американского гражданина, ударившего полицейского.

    Коментарии (0)
    14 августа 2024, 15:54 • Новости дня
    NYT: Россия победит на Украине вне зависимости от итогов выборов в США

    NYT: Выборы в США не помешают России стать победителем в конфликте на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В конфликте на Украине гораздо ближе к победе Россия, она может победить вне зависимости от результатов президентских выборов в США, пишет New York Times.

    У Запада хватает ресурсов, чтобы «закончить конфликт на условиях Украины», но ему не достает «воли к победе», говорится в публикации New York Times, передает ТАСС.

    Главы западных государств относятся к украинскому конфликту как к локальному, в котором у них мало обязательств, а победа на Украине уже «в руках России», и она достижима вне зависимости от того, кто станет президентом США в 2025 году.

    Автор статьи отмечает, что пока Запад беспомощно наблюдает за происходящим на украинской территории, Россия «становится все смелее».

    Коментарии (5)
    14 августа 2024, 10:07 • Новости дня
    Пожар в ТРЦ «Рио» на юго-западе Москвы полностью ликвидирован
    Пожар в ТРЦ «Рио» на юго-западе Москвы полностью ликвидирован
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Вспыхнувший в торгово-развлекательном центре «Рио» на юго-западе Москвы пожар локализован на площади 200 квадратных метров, затем был полностью потушен, сообщает пресс-служба МЧС России.

    Благодаря оперативным действиям пожарных, возгорание не распространилось на внутренние помещения здания, по предварительным данным, обошлось без пострадавших, передает ТАСС.

    В пресс-службе МЧС добавили, что огонь полностью потушен, площадь пожара составила 200 квадратных метров.

    В данный момент проводятся работы по разбору конструкций для исключения тления и полного остывания поврежденных участков.

    Ранее сообщалось, что в торговом центре «Рио» пламя распространилось с первого по четвертый этаж здания. Позднее открытый огонь на фасаде ТЦ был ликвидирован.

    Коментарии (0)
    14 августа 2024, 23:35 • Новости дня
    США открестились от участия в подготовке атаки ВСУ на Курскую область

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о непричастности США к «аспектам подготовки» атаки ВСУ на Курскую область

    США открестились от участия в подготовке атаки ВСУ на Курскую область
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    США не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки атаки вооруженных сил Украины на Курскую область, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    При этом Жан-Пьер, «говоря в целом», заверила в готовности США продолжить оказывать Киеву помощь в противостоянии с Россией, передает РИА «Новости».

    Напомним, американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) во время визита в Киев похвалил Украину за нападение на Курскую область.

    Коментарии (0)
    13 августа 2024, 00:44 • Новости дня
    Пожар произошел на территории больницы в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожар тушат на территории больницы в Москве, огонь охватил 50 квадратных метров подвала административного здания, сообщило МЧС России.

    Как сообщили в ведомстве, на севере столицы произошел пожар на территории больницы, горит 50 квадратных метров подвала трехэтажного административного здания, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что на работу расположенного рядом лечебного корпуса происшествие не повлияло.

    «Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», – добавили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что задымление произошло в городской больнице №18 в Казани.

    Коментарии (0)
    13 августа 2024, 16:48 • Новости дня
    В каршеринге объяснили, как устроившие ДТП подростки смогли завладеть машиной

    «Ситидрайв»: Подростки смогли завладеть машиной в Москве, поскольку ее не закрыли

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Попавшие в аварию за рулем несовершеннолетние в столице смогли пробраться в автомобиль, поскольку предыдущий пользователь не закрыл двери, сообщили в каршеринговом сервисе «Ситидрайв».

    Предыдущий пользователь оставил автомобиль на парковке в режиме ожидания, и в дальнейшем открыл двери, по этой причине подростки смогли открыть машину и уехать, указали в компании, передает РИА «Новости».

    В «Ситидрайве» планируют добавить опцию автоматических уведомлений, чтобы уменьшить число случаев, когда пользователи забывают про аренду или открывают двери, но не начинают поездку.

    Напомним, в воскресенье в Москве правоохранители попытались остановить автомобиль каршеринга Nissan, машина на скорости вылетела с дороги и врезалась в дом, один подросток погиб. Машину, по данным правоохранителей, арендовали под чужим аккаунтом.

    Коментарии (0)
    13 августа 2024, 17:59 • Новости дня
    Собянин назвал количество отправившихся на СВО москвичей в 2024 году

    Собянин: В 2024 году из Москвы по контракту в зону СВО отправятся 23 тыс. человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В этом году из российской столицы по контракту в зону спецоперации направятся еще 23 тыс. человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    В ходе мобилизации из Москвы добровольцами или по контракту отправились 22 тыс. человек, в первую волну контрактации – 21 тыс. человек, во вторую волну, в 2024 году, уйдет еще 23 тыс. человек, сообщил градоначальник, передает ТАСС.

    По его словам, Москва является одним из лидеров среди российских регионов по числу служащих на контрактной основе в зоне СВО.

    Коментарии (0)
    13 августа 2024, 15:07 • Новости дня
    Москвичка отсудила у бойфренда кожаное белье, фен Dyson и собаку

    Tекст: Кристина Цыцура

    Москвичка выиграла суд у своего бывшего партнера и добилась возврата всех своих вещей, включая туфли Christian Louboutin, сланцы, кожаное белье, пиджаки Zara, фен Dyson и собаку породы йоркширский терьер, следует из материалов суда.

    Девушка обратилась в МВД в августе 2023 года с заявлением о том, что ее бывший сожитель незаконно удерживает ее имущество. Она рассказала, что знакома с парнем с 2010 года, они периодически встречались, а с апреля 2023 года начали совместную жизнь, передает РИА «Новости».

    Однако через два месяца поссорились и мужчина забрал ключи от дома вместе со всем содержимым.

    В иске девушка требовала вернуть практически все: пиджаки Zara, платья Zimmermann, Mugler и Dolce Gabbana, домашние халаты, ботфорты, сланцы, туфли Christian Louboutin, Saint Laurent и Sergio Rossi, джинсы с AliExpress и Gucci, а также ботинки с Wildberries.

    Кроме того, она просила вернуть косметику, кроссовки Air Jordan, швейную машинку, компьютер Apple, фен Dyson, утюжок для волос, подвеску Tiffany, кольца, серьги и сумки Dior, Fendi, Valentino и Prada. Также в списке значилась собака породы йоркширский терьер по кличке Белла.

    Как указано в материалах дела, молодой человек согласился вернуть вещи только в том случае, если ему вернут деньги, которые он якобы одолжил.

    После года судебных разбирательств Басманный суд Москвы вынес решение в пользу истицы, вещи парень обязан ей вернуть.


    Коментарии (0)
    Главное
    Алаудинов сообщил о переброске в Курскую область резервов ВСУ
    ВСУ применили британский Challenger 2 для атаки на Курскую область
    Мэр Суджи назвал фейком репортаж украинских СМИ якобы из центра города
    Задержанного в Москве гражданина США заподозрили в других преступлениях
    Французские наемники ВСУ изнасиловали жительницу Харьковской области
    Россиян предупредили о подорожании продуктов питания
    В «Сбере» назвали пять слов и фраз, которые используют мошенники

    Что происходит с импортом товаров из Китая

    Все чаще стали появляться жалобы российских импортеров на то, что чуть ли не все китайские банки перестали принимать их платежи после новых июньских санкций США. Это грозит резким падением импорта и ростом цен. Однако эксперты указывают, что масштаб проблемы может быть преувеличен, и рассказывают о возможных ошибках при проведении транзакций. Подробности

    Перейти в раздел

    Германия повесила подрыв «Северных потоков» на киевских дайверов

    В деле о подрыве «Северных потоков» появились новые данные. Немецкая прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины, подозреваемого в причастности к теракту. Помимо него к организации преступления могут быть причастны еще двое выходцев с Украины. Правда, в экспертном сообществе сомневаются, что за преступлением действительно стоят некие украинские дайверы. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев выбрал для вторжения Курскую область по трем причинам

    Появляется все больше информации о реальных целях ВСУ при атаке на Курскую область. В частности, противник намеревался захватить АЭС в Курчатове и предъявить Москве ультиматум. Почему именно Курская АЭС оказалась в списке целей ВСУ и какие выводы из этого следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел

    США направили HIMARS против Китая

    США начинают поставки особо ценных вооружений на Тайвань, включая комплексы HIMARS, которые выпрашивает Киев. Почему тайваньцам отдан приоритет? Чем отличаются Тайвань и Украина с точки зрения стратегических интересов США? И почему эти интересы делают китайский вариант СВО вопросом времени? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Нападение на Курщину: Байден все знал

      Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение украинских военных на Курскую область России, намекнув, что американцы были проинформированы об этом плане. Теперь его администрация и администрация Владимира Зеленского попытаются выжать из этой ситуации максимум.

    • Почему Трамп начал проигрывать

      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    • Как ополовинили арсенал для Украины

      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............