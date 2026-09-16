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Биолог: Лоси опасны для водителей вечером и в первой половине ночи
Биолог Кропачев: Лоси опасны для водителей вечером и в первой половине ночи
В период осеннего гона лосей водителям следует проявлять особую осторожность на дорогах с 19.00 до 02.00 из-за повышенного риска ДТП, заявил доцент кафедры биологии, биоресурсов и аквакультуры Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий Дмитрий Кропачев.
«Пик активности лосей в темное время суток приходится на промежуток с 20.00 до 08.00, а большинство аварий с их участием, по статистике, происходит с 19.00 до 02.00», – рассказал Кропачев ТАСС.
Эксперт объяснил, что во время брачного периода самцы активно передвигаются на значительные расстояния и часто выходят на проезжую часть. При этом животные могут совершенно не реагировать на свет автомобильных фар и шум моторов.
Из-за снижения инстинкта самосохранения лоси нередко появляются в непривычных для них местах, в том числе на окраинах населенных пунктов. В Сибири и средней полосе России брачный период у лосей продолжается с конца августа по октябрь, а в Новосибирской области – с середины сентября до конца октября. У косуль гон обычно длится с конца августа по конец сентября.
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