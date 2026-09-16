Tекст: Антон Антонов

В Сумской области российские штурмовые подразделения усиливают давление на оборону ВСУ, которые сосредоточились на удержании занимаемых позиций. Авиация, артиллерия и расчеты БПЛА нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Студенка, Кровного, Вакаловщины, Дорошовки, Баничей, Эсмани и Толстодубово, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

В Сумском районе продолжаются стрелковые бои в районах Хотени и Кияницы, в Шосткинском российские штурмовые группы продвинулись в районе Уланово. В Краснопольском районе продвижение отмечено у населенного пункта Степок.

Украинское командование спешно доукомплектовывает части, но даже после прибытия пополнения их укомплектованность не превышает 50%.

На Харьковском направлении обстановка характеризуется попытками ВСУ вернуть утраченные позиции у Казачьей Лопани и продвижением «Северян» в зоне окружения украинской группировки. Удары авиации ВКС России и БПЛА пришлись по районам Грачевки, Малого Бурлука, Корбиных Иванов, Рассоховатого, Варваровки, Избицкого, Рубежного, Федоровки и Крестищ.

На Липцовском направлении в районе Гоптовки российские штурмовики продвинулись по лесопосадкам на трех участках, суммарно до 350 м. На Волчанском направлении «Северяне» продвигаются у Малой Волчьей, Петропавловки и Новоалександровки. На Великобурлукском направлении у Нефедовки очередная попытка прорыва кольца окружения с использованием бронетехники завершилась для ВСУ неудачей.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Ольховатка в Харьковской области.

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