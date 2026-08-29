Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
В Киеве признали бессилие против российских реактивных дронов
Власти Украины заявили об отсутствии перехватчиков для российских БПЛА
Вооруженные силы Украины не располагают дронами, способными успешно противостоять российским реактивным беспилотникам, заявил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса.
Палиса заявил, что дроны-перехватчики, имеющиеся в распоряжении ВСУ, не могут эффективно противостоять российским реактивным беспилотникам, передает ТАСС.
«Имеющиеся дроны-перехватчики пока не демонстрируют требуемую эффективность против реактивных целей», – привело слова чиновника местное издание. Он добавил, что военные активно ищут способы решения этой проблемы, но пока безуспешно.
Информацию также подтвердил советник Зеленского по вопросам связи и беспилотных систем Сергей Бескрестнов. По его словам, местные производители обещали создать подходящие аппараты в течение нескольких недель еще прошлой зимой, однако техническая задача оказалась слишком сложной.
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