Буданов назвал 1 октября точкой невозврата для украинского агроэкспорта

Буданов предупредил о точке невозврата для украинского агроэкспорта

Tекст: Вера Басилая

Власти Украины обозначили 1 октября как критический рубеж для урегулирования логистических трудностей с вывозом сельскохозяйственной продукции из страны, передает ТАСС.

«Мы работаем над поиском решения. Ведем переговоры с несколькими странами, чтобы достичь соглашения между всеми участниками, чтобы обеспечить вывоз [продукции]. У нас есть время до 1 октября. Это такая точка невозврата», – заявил Буданов на форуме «Украина завтра».

Он подчеркнул, что главная проблема украинского аграрного сектора заключается в его полной зависимости от экспорта из-за отсутствия мощностей для собственной переработки урожая. Ситуация усугубляется простоем портов Большой Одессы, через которые традиционно проходил основной объем поставок.

Украинские аграрии пытаются использовать альтернативные маршруты: порты на Дунае (Измаил, Рени, Усть-Дунайск), румынскую Констанцу, а также сухопутные пути к западным границам. Однако эти логистические каналы не способны компенсировать потери от блокировки одесских терминалов. Из-за невозможности реализовать урожай и нехватки средств для посевной площади под посевы на Украине уже начали сокращаться.

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