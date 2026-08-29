Путин сравнил работу школьного учителя с трудом скульптора

Tекст: Валерия Городецкая

«Что может быть интереснее, чем ваять душу человека? Ничего. Ведь педагог, как скульптор, создает человека: маленькие к нему приходят, и дети очень восприимчивы особенно к тем людям, которые пользуются у них авторитетом», – подчеркнул российский лидер, передает РИА «Новости».

Глава государства добавил, что влияние на детскую душу является исключительно интересным и востребованным делом.

Ранее президент России отметил высокую значимость профессии педагога для развития государства.

Глава государства исключил возможность замены преподавателей искусственным интеллектом.

Российский лидер заявил о росте престижа работы в сфере образования.