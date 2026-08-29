Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Путин сравнил работу школьного учителя с трудом скульптора
Процесс воспитания детей и формирования их личности сопоставим с созданием произведения искусства, а занимающиеся творчеством люди отличаются большей продолжительностью жизни, отметил президент России Владимир Путин на встрече с учащимися и преподавателями.
«Что может быть интереснее, чем ваять душу человека? Ничего. Ведь педагог, как скульптор, создает человека: маленькие к нему приходят, и дети очень восприимчивы особенно к тем людям, которые пользуются у них авторитетом», – подчеркнул российский лидер, передает РИА «Новости».
Глава государства добавил, что влияние на детскую душу является исключительно интересным и востребованным делом.
Ранее президент России отметил высокую значимость профессии педагога для развития государства.
Глава государства исключил возможность замены преподавателей искусственным интеллектом.
Российский лидер заявил о росте престижа работы в сфере образования.