Путин: Престиж профессии учителя повышается

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин отметил рост привлекательности работы в сфере образования, передает ТАСС. Глава государства обсудил этот вопрос на встрече со студентами, школьниками и преподавателями педагогических классов.

«У нас сейчас престиж профессии учителя повышается, об этом говорит и количество абитуриентов на каждое место, <…> и балл ЕГЭ при поступлении на педагогические специальности тоже увеличился», – сказал президент.

В субботу в преддверии Дня знаний Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет.

Президент Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны.

Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с приближающимся Днем знаний.