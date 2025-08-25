Дакаскос выразил обеспокоенность возможной «отменой» после визита в Москву

Актриса Хелен Миррен возмутилась «снисходительными» комментариями о себе

Tекст: Ирма Каплан

Британская 80-летняя актриса русского происхождения Хелен Миррен в преддверии премьеры фильма «Клуб убийц по четвергам» (Netflix), который является экранизацией романа Ричарда Османа, рассказала о том, как относится к некоторым комментариям в отношении ее и супруга Тейлора Хэкфорда, пишет Mirror.

Она раскритиковала тех, кто считает себя милыми за свои комментарии о ее возрасте и отношениях с мужем.

«Самое сложное – это снисходительность. Это меня действительно раздражает. Если мы с мужем держимся за руки, кто-то может сказать: «О, смотрите, как мило». Но это, извините за выражение, звучит как «Отвали», – поделилась Миррен своим восприятием.

Актриса добавила, что в поведении людей есть что-то очень снисходительное в иллюзии о том, что, комментируя ее и супруга, они будто бы такие добрые и щедрые на похвалы, но это не так. Они ведут себя оскорбительно, считает она.

Отмеченная многими наградами звезда следует мудрым словам своей матери, рассказывая, что ее учили никогда не бояться старения.

«Что-то ты теряешь, но что-то приобретаешь. Это естественная волна жизни, которая продолжается миллиарды лет, и прекрасно быть частью этой волны. В конечном счете, это то, ради чего все человечество существует. Поэтому важно не опускать руки. Тебе не будет 30, когда тебе исполнится 50. Просто не будет», – сказала она Times.

«Клуб убийств по четвергам» рассказывает о группе приятелей из дома престарелых, которые проводят время, расследуя убийства ради развлечения, но оказываются втянутыми в реальное дело.

Фильм может похвастаться актерским составом: Хелен Миррен и Селия Имри играют Элизабет и Джойс соответственно, Бен Кингсли – бывшего психиатра Ибрагима, а Пирс Броснан воплощает бывшего профсоюзного активиста Рона.

