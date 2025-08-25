Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
Дакаскос выразил обеспокоенность возможной «отменой» после визита в Москву
Американский актер, мастер боевых искусств и режиссер Марк Дакаскос, посетивший Москву ради участия в международной кинонеделе, выразил опасения по поводу возможной «отмены» на Западе из-за визита в Россию.
Дакаскосу был задан вопрос о том, не опасается ли он, что на Западе его «отменят» из-за визита в Москву. «Конечно, я обеспокоен. И мой менеджер, и мой представитель говорили мне быть осторожным», – приводит ответ актера РИА «Новости».
Однако, как заверил Дакаскос, его любовь к России не означает нелюбовь к другим странам. Он заявил, что «любит людей».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дакаскос принял участие в церемонии открытия Международной недели кино в Москве. Он заявил, что американцы мало знают о России и назвал кино важным средством для установления взаимопонимания. Дакаскос также назвал Москву одним из своих любимых городов.