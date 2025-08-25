  • Новость часаНа замгубернатора Курской области завели четыре уголовных дела
    Мигранты довели Германию до демонтажа социального государства
    ТЦК в Одессе задержал 40 вернувшихся из России на Украину по линии МИД мужчин
    Российские бойцы объяснили, зачем прикрепили флаг США к трофейному БТР
    Неисправность туалета названа причиной крушения Boeing в Индии
    Рособрнадзор объявил предостережения 16 ведущим вузам России
    Трамп считал разрешение конфликта на Украине самой легкой задачей
    Цена нефти Brent превысила отметку 69 долларов за баррель
    Клишас описал механизм назначения председателя Верховного суда России
    Китайские ученые пересадили свиные легкие человеку впервые в мире
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что мешает встрече Путина и Зеленского

    Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».

    Анатолий Торохов Анатолий Торохов Россия масштабирует экспорт технологий в Большую Евразию

    В последние годы российский автопром последовательно тестирует и масштабирует модели локализации за рубежом – Казахстан («Газель», «Урал», «КамАЗ»), Узбекистан («КамАЗ»), Египет (Lada Granta), Куба («УАЗ»). А на днях объявлено о локализации автомобилей «АвтоВАЗ» в Киргизии.

    Василий Авченко Василий Авченко Своя колея, дальневосточная мечта и холодное лето Валерия Приёмыхова

    Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.

    25 августа 2025, 22:55 • Новости дня

    Дакаскос выразил обеспокоенность возможной «отменой» после визита в Москву

    Tекст: Антон Антонов

    Американский актер, мастер боевых искусств и режиссер Марк Дакаскос, посетивший Москву ради участия в международной кинонеделе, выразил опасения по поводу возможной «отмены» на Западе из-за визита в Россию.

    Дакаскосу был задан вопрос о том, не опасается ли он, что на Западе его «отменят» из-за визита в Москву. «Конечно, я обеспокоен. И мой менеджер, и мой представитель говорили мне быть осторожным», – приводит ответ актера РИА «Новости».

    Однако, как заверил Дакаскос, его любовь к России не означает нелюбовь к другим странам. Он заявил, что «любит людей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дакаскос принял участие в церемонии открытия Международной недели кино в Москве. Он заявил, что американцы мало знают о России и назвал кино важным средством для установления взаимопонимания. Дакаскос также назвал Москву одним из своих любимых городов.

    24 августа 2025, 13:18 • Новости дня
    Собянин подтвердил гибель человека при взрыве баллона в Центральном детском магазине Москвы
    Собянин подтвердил гибель человека при взрыве баллона в Центральном детском магазине Москвы
    @ Мила Степанян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате инцидента с газовым баллоном в Центральном детском магазине в Москве один человек погиб, еще несколько пострадали, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    По информации из Telegram-канала Собянина, ЧП случилось из-за технической неисправности оборудования.

    «Следственные органы устанавливают причину происшествия. По предварительным данным, это результат технической неисправности оборудования», – написал он.

    Мэр выразил соболезнования родным погибшего и отметил, что городские медицинские службы оперативно оказывают помощь пострадавшим.

    Он добавил, что на месте происшествия продолжают работать оперативные службы города.

    Напомним, в воскресенье на втором этаже Центрального детского магазина в Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве произошел взрыв. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. Сообщалось об одном погибшем.

    24 августа 2025, 12:33 • Новости дня
    В московском Центральном детском магазине на Лубянке произошел взрыв
    В московском Центральном детском магазине на Лубянке произошел взрыв
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На втором этаже Центрального детского магазина в Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве в воскресенье произошел взрыв. По предварительным данным, пострадали два человека.

    После хлопка помещение заполнилось дымом, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

    После взрыва началась эвакуация посетителей и сотрудников магазина.

    В оперативных службах сообщили, что предварительно пострадали два человека, им оказывается помощь.

    25 августа 2025, 19:56 • Видео
    Все уловки Зеленского по Донбассу

    Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    23 августа 2025, 20:51 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к Москве

    Собянин: ПВО сбила беспилотник на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Силы противовоздушной обороны Минобороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, который приближался к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Силы противовоздушной обороны Министерства обороны сбили один беспилотник, летевший на Москву, сообщил в Telegram-канале Собянин.

    По словам Сергея Собянина, «на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

    Ранее силы ПВО сбили девять украинских беспилотников над Брянской областью.

    В Ростовской области после падения БПЛА задержали 38 поездов.

    24 августа 2025, 12:55 • Новости дня
    При взрыве баллона в Центральном детском магазине в Москве погиб человек
    При взрыве баллона в Центральном детском магазине в Москве погиб человек
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате происшествия с баллоном в Центральном детском магазине на Лубянке в Москве, по предварительным данным, погиб один человек.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах. По словам собеседника агентства, двое пострадали.

    Напомним, в воскресенье на втором этаже Центрального детского магазина в Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве произошел взрыв. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. Причиной происшествия стала, предварительно, разгерметизация баллона с газом.


    25 августа 2025, 13:15 • Новости дня
    МИД Украины осудил Вуди Аллена за участие в Московской неделе кино
    МИД Украины осудил Вуди Аллена за участие в Московской неделе кино
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Украины резко осудил участие знаменитого американского режиссера Вуди Аллена в мероприятиях Московской международной недели кино.

    МИД Украины категорически осудил участие знаменитого американского режиссера Вуди Аллена в мероприятиях Московской международной недели кино, передает РИА «Новости». Об этом украинское дипведомство сообщило в Telegram-канале.

    Ранее Вуди Аллен заявил, что не против приехать в Россию, а также рассказал, что уже бывал в Москве и Петербурге, где «хорошо провел время». Он подчеркнул, что у него остались только хорошие чувства к этим городам.

    Напомним, в зале пространства «Москино» прошла онлайн-встреча с Вуди Алленом в рамках Международной московской недели кино. На мероприятии собрались сотни человек. Неделя кино в Москве проходит с 23 по 27 августа.

    24 августа 2025, 14:12 • Новости дня
    СК возбудил дело из-за инцидента с газовым баллоном в ЦДМ в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по факту происшествия в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Театральном проезде.

    Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия для выяснения обстоятельств случившегося, сообщается в Telegram-канале СК России.

    «Предварительно установлено, что в результате происшествия есть погибший. Количество пострадавших уточняется», – говорится в сообщении.

    Напомним, в воскресенье в Центральном детском магазине в Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве произошел взрыв. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об одном погибшем.

    По факту случившегося организована доследственная проверка. После случившегося ЦДМ приостановил работу на один день.

    24 августа 2025, 16:24 • Новости дня
    Росгвардия показала последствия ЧП в ЦДМ в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Росгвардия опубликовала видео с места происшествия в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке.

    На появившихся в Telegram-канале ведомства кадрах видно, что часть потолка в здании серьезно повреждена, по помещению звучит сирена. Внутри торгового центра дежурят сотрудники Росгвардии. Территория вокруг места инцидента оцеплена.

    Напомним, в воскресенье в Центральном детском магазине на Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве произошел взрыв. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об одном погибшем.

    По факту случившегося организована доследственная проверка. После случившегося ЦДМ приостановил работу на один день.

    24 августа 2025, 13:00 • Новости дня
    Движение на Лубянской площади в Москве перекрыли из-за взрыва баллона в ЦДМ
    Движение на Лубянской площади в Москве перекрыли из-за взрыва баллона в ЦДМ
    @ Алексей Орлов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В центре Москвы временно перекрыли движение автотранспорта на Лубянской площади из-за инцидента с газовым баллоном в Центральном детском магазине.

    О временном ограничении движения автотранспорта на Лубянской площади в Москве сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

    «В связи с происшествием в здании Центрального детского магазина на Лубянке ограничено движение на Лубянской площади», – говорится в публикации.

    Напомним, в воскресенье на втором этаже Центрального детского магазина в Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве произошел взрыв. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. Сообщалось об одном погибшем.

    24 августа 2025, 05:25 • Новости дня
    Актриса Хелен Миррен возмутилась «снисходительными» комментариями о себе

    Актриса Хелен Миррен возмутилась «снисходительными» комментариями о себе

    Актриса Хелен Миррен возмутилась «снисходительными» комментариями о себе
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Британская актриса Хелен Миррен раздражена «снисходительными» комментариями молодых людей о ее возрасте и супруге, с которым она ходит за ручку, отмечая, что порой люди считают милыми пошлые и обидные вещи.

    Британская 80-летняя актриса русского происхождения Хелен Миррен в преддверии премьеры фильма «Клуб убийц по четвергам» (Netflix), который является экранизацией романа Ричарда Османа, рассказала о том, как относится к некоторым комментариям в отношении ее и супруга Тейлора Хэкфорда, пишет Mirror.

    Она раскритиковала тех, кто считает себя милыми за свои комментарии о ее возрасте и отношениях с мужем.

    «Самое сложное – это снисходительность. Это меня действительно раздражает. Если мы с мужем держимся за руки, кто-то может сказать: «О, смотрите, как мило». Но это, извините за выражение, звучит как «Отвали», – поделилась Миррен своим восприятием.

    Актриса добавила, что в поведении людей есть что-то очень снисходительное в иллюзии о том, что, комментируя ее и супруга, они будто бы такие добрые и щедрые на похвалы, но это не так. Они ведут себя оскорбительно, считает она.

    Отмеченная многими наградами звезда следует мудрым словам своей матери, рассказывая, что ее учили никогда не бояться старения.

    «Что-то ты теряешь, но что-то приобретаешь. Это естественная волна жизни, которая продолжается миллиарды лет, и прекрасно быть частью этой волны. В конечном счете, это то, ради чего все человечество существует. Поэтому важно не опускать руки. Тебе не будет 30, когда тебе исполнится 50. Просто не будет», – сказала она Times.

    «Клуб убийств по четвергам» рассказывает о группе приятелей из дома престарелых, которые проводят время, расследуя убийства ради развлечения, но оказываются втянутыми в реальное дело.

    Фильм может похвастаться актерским составом: Хелен Миррен и Селия Имри играют Элизабет и Джойс соответственно, Бен Кингсли – бывшего психиатра Ибрагима, а Пирс Броснан воплощает бывшего профсоюзного активиста Рона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, оскароносная легенда Голливуда 80-летний Майкл Дуглас попрощался с карьерой. ОН не работал с 2022 года и теперь заявил, что у него «нет реальных намерений» снова появиться на экране.

    24 августа 2025, 22:10 • Новости дня
    Звезда боевиков Марк Дакаскос побывал на открытии Международной недели кино
    Звезда боевиков Марк Дакаскос побывал на открытии Международной недели кино
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    На открытии Международной недели кино в московском кинотеатре «Художественный» гостей поприветствовал радушным «Добрый вечер!» на русском языке американский актер Марк Дакаскос.

    На церемонии открытия Международной недели кино, которая проходит в Москве с 23 по 27 августа, американский актер Марк Дакаскос вышел на сцену кинотеатра «Художественный» и обратился к зрителям, сообщает РИА «Новости».

    Звезда фильмов «Плачущий убийца», «Братство волка» и «Джон Уик 3» поздоровался с собравшимися на русском языке, сказав: «Добрый вечер». Дакаскос бывал в Москве в конце 90-х на волне популярности боевиков с боевыми искусствами и трюками каскадеров.

    В числе гостей мероприятия – известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, дважды лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля.

    Всего в рамках Международной недели кино в Москву прибыли представители киноиндустрии из десятков стран, в том числе из Китая, ОАЭ, Бразилии, Франции и Египта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский режиссер Вуди Аллен присоединился к Московской международной неделе кино дистанционно, выступив перед участниками специальной сессии.

    В ходе публичной дискуссии на всероссийской акции «Ночь кино» сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица выразил мнение о влиянии спецоперации на развитие российского кинематографа и поделился мнением о том, когда в российском кино завершится голливудизация.

    23 августа 2025, 22:55 • Новости дня
    Кустурица предсказал конец голливудизации кино в России

    Кустурица: СВО принесет новые ценности в российское кино

    Кустурица предсказал конец голливудизации кино в России
    @ Валерия Калугина/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    В ходе публичной дискуссии на всероссийской акции «Ночь кино» сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица выразил мнение о влиянии спецоперации на развитие российского кинематографа.

    «Русская душа – то, что есть у Пушкина, Достоевского, Бунина, Чехова, – это нужно показывать в ваших фильмах. В ваших фильмах, в том, что я вижу последние год-два, произошла голливудизация, которая закончится, когда закончится украинский кризис», – приводит ТАСС слова Кустурицы.

    Режиссер пояснил, почему так считает уточнил, что считает – во время военных общество и человечество «видит все в полутонах».

    Кустурица добавил, что СВО принесет новые ценности, заменит старые, и все будет открыто.

    «Тогда будут хорошие фильмы, которые будут говорить о том, почему СВО случилась», – сказал он.

    «Ночь кино» всероссийская акция, который проходит в десятый раз и приуроченf ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский режиссер Вуди Аллен присоединился к Московской международной неделе кино дистанционно, выступив перед участниками специальной сессии.

    Итальянский режиссер Фабио Масса выразил интерес к созданию фильма на российскую социальную тематику во время Московского кинофестиваля.

    24 августа 2025, 13:53 • Новости дня
    ЦДМ в Москве приостановил работу из-за ЧП с газовым баллоном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральный детский магазин (ЦДМ) в Москве временно приостановил работу из-за инцидента с газовым баллоном.

    В Telegram-канале ЦДМ уточняется, что происшествие зафиксировано у одного из арендаторов комплекса.

    На территории магазина сейчас работают представители правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе комплекса. Администрация оказывает всю необходимую поддержку специалистам экстренных служб.

    «Администрация ЦДМ окажет всю необходимую помощь семьям пострадавших», – говорится в заявлении.

    Напомним, в воскресенье в Центральном детском магазине на Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве произошел взрыв. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об одном погибшем.

    По факту случившегося организована доследственная проверка.

    24 августа 2025, 12:42 • Новости дня
    Стало известно о двух пострадавших при взрыве в ЦДМ в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате происшествия в Центральном детском магазине в Москве, по предварительным данным, пострадали два человека.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Пострадавшим оказывается медпомощь.

    Причиной происшествия стала, предварительно, разгерметизация баллона с газом.

    Напомним, в воскресенье на втором этаже Центрального детского магазина на Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве произошел взрыв.

    24 августа 2025, 12:48 • Новости дня
    Пожарные прибыли на место ЧП в ЦДМ в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пожарно-спасательные подразделения выехали на вызов к зданию «Детского мира» в Театральном проезде в Москве.

    До прибытия пожарных администрация здания организовала эвакуацию людей, передает РИА «Новости». По данным представителей столичного МЧС, информация о происшествии и его причинах уточняется. В настоящее время на месте продолжают работать экстренные службы города.

    «Столичные огнеборцы реагируют на происшествие в центре Москвы», – отметили в пресс-службе ведомства.

    Напомним, в воскресенье в московском Центральном детском магазине на Лубянке произошел взрыв. По предварительным данным, пострадали два человека.

    24 августа 2025, 13:29 • Новости дня
    Прокуратура Москвы организовала проверку по факту происшествия в ЦДМ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Доследственная проверка организована по факту чрезвычайного происшествия в Центральном детском магазине на Театральном проезде в Москве.

    «Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», – сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.

    Там добавили, что на месте происшествия работает первый заместитель прокурора Центрального административного округа Москвы.

    Напомним, в воскресенье в Центральном детском магазине на Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве произошел взрыв. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об одном погибшем.

