Звезда боевиков Марк Дакаскос побывал на открытии Международной недели кино

Tекст: Ирма Каплан

На церемонии открытия Международной недели кино, которая проходит в Москве с 23 по 27 августа, американский актер Марк Дакаскос вышел на сцену кинотеатра «Художественный» и обратился к зрителям, сообщает РИА «Новости».

Звезда фильмов «Плачущий убийца», «Братство волка» и «Джон Уик 3» поздоровался с собравшимися на русском языке, сказав: «Добрый вечер». Дакаскос бывал в Москве в конце 90-х на волне популярности боевиков с боевыми искусствами и трюками каскадеров.

В числе гостей мероприятия – известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, дважды лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля.

Всего в рамках Международной недели кино в Москву прибыли представители киноиндустрии из десятков стран, в том числе из Китая, ОАЭ, Бразилии, Франции и Египта.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский режиссер Вуди Аллен присоединился к Московской международной неделе кино дистанционно, выступив перед участниками специальной сессии.

В ходе публичной дискуссии на всероссийской акции «Ночь кино» сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица выразил мнение о влиянии спецоперации на развитие российского кинематографа и поделился мнением о том, когда в российском кино завершится голливудизация.