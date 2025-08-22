Организаторы сообщили, что Вуди Аллен выступит на Московской кинонеделе

«Москино»: Вуди Аллен примет участие в Московской неделе кино онлайн

Tекст: Мария Иванова

Американский кинорежиссер и сценарист Вуди Аллен присоединится к Московской международной неделе кино, которая пройдет 24 и 25 августа на кинозаводе «Москино», передает ТАСС.

Организаторы мероприятия сообщили, что Аллен выступит в формате видеосвязи и примет участие в сессии «Легенды мирового кинематографа» 24 августа в 17.00 по московскому времени, модератором которой станет режиссер Федор Бондарчук.

В анонсе встречи на сайте фестиваля говорится: «В рамках лекции-встречи вас ждет разговор о кино и жизни, о выборе, вдохновении и честности в профессии. Атмосфера доверительного диалога позволит прикоснуться к внутреннему миру режиссера, понять, как рождаются истории, которые остаются в культуре на десятилетия, и услышать мысли, которые редко звучат публично».

По данным пресс-службы проекта, на Московскую международную неделю кино приедут более 80 гостей из 20 стран, в том числе из Китая, Индии, Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Бразилии и Мексики. Среди подтвержденных участников – сербский режиссер Эмир Кустурица и американский актер Марк Дакаскос. Программа предусматривает панельные дискуссии, презентации и круглые столы, ключевыми темами станут международное сотрудничество и опыт съемок иностранных команд в Москве.

Вуди Аллен – четырехкратный лауреат премии «Оскар», автор более 50 фильмов, среди которых «Любовь и смерть», «Энни Холл», «Манхэттен» и «Полночь в Париже». Он считается родоначальником жанра интеллектуальной комедии, где серьезные темы сочетаются с иронией и юмором.

Московская международная неделя кино проводится во второй раз с 23 по 27 августа. В программе – кинопоказы, автограф-сессии, творческие встречи и аукцион кинореквизита. Ожидается участие экспертов киноиндустрии из 21 страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянский режиссер Фабио Масса выразил интерес к созданию фильма на российскую социальную тематику во время Московского кинофестиваля.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал готов помочь Вуди Аллену с публикацией его книги после отказа издательства.

Американский режиссер Вуди Аллен описал в письме атмосферу особняка Джеффри Эпштейна, сравнив дом с фильмом о Дракуле и отметив присутствие молодых женщин.