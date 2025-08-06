NYT: Вуди Аллен сравнил дом Эпштейна с замком Дракулы

Tекст: Евгения Караваева

Вуди Аллен сравнил дом финансиста Джеффри Эпштейна на Манхэттене с замком Дракулы, где молодые женщины, по его словам, обслуживали гостей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The New York Times. Газета опубликовала машинописное письмо Аллена, которое режиссер отправил Эпштейну в 2016 году по случаю его 63-летия.

В письме Аллен вспоминал, что часто бывал на ужинах у Эпштейна, однако критиковал плохое обслуживание и еду, которые впоследствии удалось улучшить по советам его жены.

«За обедом часто прислуживали несколько молодых женщин, напоминая замок Дракулы, где у Лугоши есть три молодые вампирши, обслуживающие это место», – писал Аллен, имея в виду культовую экранизацию романа Брэма Стокера 1931 года. Он добавил: «Джеффри живет один в огромном доме, и можно представить его спящим в сырой земле».

По данным издания, среди поздравивших Эпштейна с юбилеем были экс-премьер Израиля Эхуд Барак с супругой и другие влиятельные знакомые, которые называли финансиста «коллекционером людей» и отмечали его безграничное любопытство. Также опубликованы ранее неизвестные фотографии таунхауса Эпштейна, на которых он запечатлен с мировыми лидерами и знаменитостями, включая папу Иоанна Павла II, Мика Джаггера, Илона Маска, Фиделя Кастро, Билла Клинтона, Мухаммеда бин Салмана и Дональда Трампа с женой.

Общественный интерес к делу Эпштейна вновь усилился из-за отсутствия обещанных администрацией Трампа новых публикаций материалов расследования. В июле Дональд Трамп призвал обнародовать судебные стенограммы, однако суд во Флориде отказал. При этом ФБР и Минюст США заявили, что Эпштейн не занимался шантажом и не имел списка клиентов. Экс-прокурор Пэм Бонди утверждала, что такой список у нее есть, и он ждет изучения.

В июне 2022 года бывшая соратница Эпштейна Гислейн Максвелл была осуждена на 20 лет за торговлю несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск заявил, что в списке клиентов Джеффри Эпштейна есть высокопоставленные представители Демократической партии США.

Появилась информация, что Эпштейн продал секретную информацию о принце Эндрю израильским спецслужбам.

А Конгресс США вызвал Билла и Хиллари Клинтон для дачи показаний по делу Эпштейна.