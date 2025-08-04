В отношении религиозных взглядов можно «согласиться не соглашаться», а относительно служения обществу – трудиться вместе. Совершенно другое дело – когда под флагом межрелигиозного диалога христианство пытаются подменить чем-то радикально другим.3 комментария
Стало известно о продаже Эпштейном секретов принца Эндрю Израилю
Историка Лоуни: Эпштейн передавал сведения о принце Эндрю разведке Израиля
Джеффри Эпштейн, используя близость к принцу Эндрю, передавал «Моссаду» и другим иностранным разведкам секретную информацию о жизни и связях представителя британской королевской семьи, говорится в книге историка Эндрю Лоуни «Право имеющий: взлет и падение дома Йорков».
Американский финансист Джеффри Эпштейн продавал секреты британского принца Эндрю иностранным разведкам, в том числе израильскому «Моссаду», сообщает ТАСС со ссылкой на выдержки из книги историка Эндрю Лоуни «Право имеющий: взлет и падение дома Йорков», опубликованные газетой The Times.
В книге говорится, что Эпштейн также передавал компрометирующие материалы о герцоге Йоркском разведслужбам Саудовской Аравии и Ливии во времена правления Муаммара Каддафи.
Лоуни пишет: «Принц был полезным идиотом, который давал ему (Эпштейну) респектабельность, доступ к политическим лидерам и бизнес-возможности. Он легко его эксплуатировал». По словам американского бизнесмена Стивена Хоффенберга, Эпштейн использовал принца как «трофей», реализовывал его фантазии и получал доступ к разведданным, которые затем передавал Израилю. Хоффенберг отметил, что принц Эндрю не осознавал, что его используют в этих целях.
Эпштейн был арестован в Нью-Йорке в июле 2019 года по обвинениям в организации визитов десятков несовершеннолетних девушек в свой дом на Манхэттене, причем самой младшей было 14 лет. В его окружении находились высокопоставленные чиновники и предприниматели из разных стран. Преследование финансиста закончилось после его самоубийства в тюрьме в августе 2019 года.
В результате скандала, связанного с делом Эпштейна, принц Эндрю в 2019 году отказался от исполнения официальных обязанностей. Против него выступила американка Вирджиния Джуфре, утверждавшая, что принца принуждали к сексуальным контактам с ней, когда ей было 17 лет. Позднее Эндрю пошел на внесудебное урегулирование и выплатил Джуфре компенсацию, сумма которой, по информации СМИ, составляла до 12 млн фунтов.
В 2022 году королева Елизавета II лишила принца ряда воинских званий и роли покровителя общественных организаций, а также права использовать титул «Его Высочество». Титул герцога Йоркского он продолжает сохранять.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский бизнесмен Илон Маск заявил, что среди клиентов Джеффри Эпштейна имеются высокопоставленные представители Демократической партии США и их спонсоры. При этом в материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна упомянуты сам Илон Маск и его брат Кимбал.
Сми отмечают, что ФБР и Минюст США располагают полной видеозаписью ночи смерти Эпштейна в тюрьме.
На прошлой неделе помощницу Эпштейна Гислейн Максвелл перевели в другую тюрьму из-за угроз.