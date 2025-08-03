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    Индия проигнорировала нефтяной шантаж США
    Эксперт назвал особенности подводного ракетного крейсера «Князь Пожарский»
    Политолог рассказал о причинах массовых беспорядков в Виннице
    В США призвали прекратить конфликт на Украине ради сделки с Россией по минералам
    Объявлено о визите Уиткоффа в Москву «на выходных»
    Захарова процитировала Маяковского в ответ на признание ООН
    Эксперт указал на значимую деталь в поведении Трампа в отношении России
    Эксперт оценил эффект от размещения «Орешников» за рубежом
    Омбудсмен сообщила об отказе Украины принять депортированных военнопленных
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время «сынков» уходит, приходит время мужиков

    Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется, как может, но уже потрескивает по швам.

    14 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Итогами Потсдамской конференции мы пользуемся и сейчас

    Советский Союз смог создать полноценную буферную зону. Нужно ли было навязывать социализм другим странам – вопрос неоднозначный. Но себя он на десятилетия обезопасил с Запада, и это факт, с которым не поспоришь.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как России принять обратно блудных сыновей

    Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.

    43 комментария
    3 августа 2025, 08:10 • Новости дня

    The Daily Mail: Помощницу Эпштейна перевели в другую тюрьму из-за угроз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощница обвиненного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденная на 20 лет за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних, переведена в техасскую женскую тюрьму с менее строгим режимом из-за угроз со стороны других заключенных.

    Помощница американского финансиста Джеффри Эпштейна, осужденная за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних, Гислейн Максвелл была переведена в другую тюрьму из-за угроз со стороны заключенных, сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Mail. Издание отмечает, что перевод был осуществлен после того, как стало известно о ее сотрудничестве со следствием.

    Источник газеты заявил: «Как только Гислейн заговорила с представителями правительства, другие заключенные в Таллахасси сочли ее стукачкой. Ее жизни действительно угрожала опасность. В тюрьме были опасные заключенные, отбывавшие срок за тяжкие преступления, такие как изнасилование и убийство».

    По данным The Daily Mail, в ночь на 31 июля Максвелл была переведена в женскую тюрьму штата Техас с менее строгими условиями содержания. Причиной послужили угрозы «расправиться со стукачкой» после ее встречи с заместителем генерального прокурора США.

    Власти предоставили Максвелл «ограниченную неприкосновенность» в обмен на сотрудничество в расследовании. Напомним, британка была приговорена в 2022 году судом Нью-Йорка к 20 годам лишения свободы, а прокуратура указывала на ее близкие отношения с Эпштейном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп призвал членов своей администрации не конфликтовать с генпрокурором Пэм Бонди по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Снятое у входа в камеру Эпштейна видео при публикации ФБР оказалось обрезанным на одну минуту. Минюст США и ФБР не обнаружили доказательств шантажа влиятельных лиц со стороны Эпштейна.

    2 августа 2025, 14:30 • Новости дня
    Эксперт назвал особенности подводного ракетного крейсера «Князь Пожарский»

    Эксперт Дандыкин: «Князь Пожарский» сможет работать по предназначению во всех морях и океанах

    Эксперт назвал особенности подводного ракетного крейсера «Князь Пожарский»
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Технические возможности подводного ракетного крейсера «Князь Пожарский» позволят работать по предназначению во всех морях и океанах, это достойное пополнение сил Северного флота, сказал газете ВЗГЛЯД капитан I ранга Василий Дандыкин. В субботу «Князь Пожарский» прибыл на главную базу подводных сил Северного флота в Гаджиево.

    «Новейший ракетный крейсер стратегического назначения (РПКСН) «Князь Пожарский» – это достойное пополнение сил Северного флота. При его строительстве было использовано много новшеств, в том числе за счет электроники. Водяной двигатель позволяет уменьшить шумность. Эта подлодка четвертого поколения, у американцев нечто подобное будет построено лет через восемь», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    Эксперт предположил, что затягивать с началом регулярных патрульных миссий «Князя Пожарского» военное руководство страны не станет: «Эта работа будет проходить по плану: сначала дадут курсовые задачи, вполне вероятно, что отстреляются... А затем перевод на «автономку». Как известно, у подлодок модернизированного проекта 955А «Борей-А» срок между погружением и всплытием может длится 90 суток, поэтому можно работать по предназначению во всех морях и океанах. А сменный экипаж позволяет использовать субмарины с максимальной эффективностью». 

    Эксперт отметил, что прибытие «Князя Пожарского» в пункт постоянного базирования на Северном флоте совпало с решением президента США Дональда Трампа о перемещении двух атомных американских субмарин ближе к России.

    «Это чистое совпадение. Решение Трампа – это в первую очередь ответ Дмитрию Анатольевичу... Трамп был очень возбужден словами зампредседателя Совета Безопасности Российской Федерации, но Медведев лишь сказал, что Россия – это ядерная держава и у нее есть система «Периметр», которая способна нанести ответный ядерный удар даже в случае гибели высшего руководства страны. Американцы, мягко говоря, затянули с модернизацией своего ядерного потенциала, особенно наземной компоненты. А Россия умудрилась обновить свои стратегические силы сдерживания на 95%», – рассуждает эксперт. 

    Собеседник особо отметил выбор названия для новой подлодки. Историческое наследие князя Дмитрия Пожарского имеет большое символическое значение для сегодняшней России: «Князь Пожарский был спасителем России во времена смуты. Это был глубоко верующий и нравственный человек с непростой судьбой. Судьба всех тех, кто спасают отечество, весьма печальна. Так исторически складывается не только у нас, примером тому может служить, например, судьба Жанны д’Арк. Именем Пожарского назывались и другие корабли, например, советский крейсер проекта 68-бис на Тихоокеанском флоте. А сейчас подлодки, названные в честь русских князей, – главная ударная сила российской ядерной триады, начиная с «Князя Владимира». На подходе еще одна подлодка проекта 955А «Князь Потемкин», – заметил эксперт.

    В субботу стратегический ракетный подводный крейсер «Князь Пожарский» успешно завершил межбазовый переход и прибыл в пункт постоянного базирования Гаджиево – в главную базу подводных сил Северного флота.

    Подводников встретили представители командования Краснознаменных подводных сил Северного флота, руководители закрытого административно-территориального образования Александровск, а также родные и близкие моряков.

    Вице-адмирал Анатолий Коваленко заявил, что «Князь Пожарский» теперь станет частью стратегической группировки подводных ракетоносцев, составляющих основу морских ядерных сил России.

    «Князь Пожарский» стал восьмым атомным кораблем проекта 955А «Борей/Борей-А». Подлодка способна нести 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с разделяющимися головными частями. Спущенный на воду в феврале 2024 года, этот корабль стал 142-й атомной подлодкой, построенной на предприятии «Севмаш».

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    2 августа 2025, 19:06 • Новости дня
    Захарова процитировала Маяковского в ответ на признание ООН

    Представитель МИД Захарова процитировала Маяковского в ответ на признание ООН

    Захарова процитировала Маяковского в ответ на признание ООН
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала данные нового доклада ООН о низком уровне интереса к публикациям организации цитатой из из стихотворения Владимира Маяковского «Прозаседавшиеся».

    Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале новый доклад ООН, согласно которому почти никто не читает отчеты организации.

    В ответ на подобную критику Захарова процитировала строки из стихотворения Владимира Маяковского «Прозаседавшиеся».

    «С волнения не уснешь. Утро раннее. Мечтой встречаю рассвет ранний: «О, хотя бы еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний!», – написала дипломат.

    Ранее и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил сотрудников Секретариата организации в лицемерии. Полянский также заявил о политической эксплуатации украинского кризиса западными странами в Совбезе ООН.

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    2 августа 2025, 16:41 • Видео
    Новое признание новых границ России

    Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

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    2 августа 2025, 14:05 • Новости дня
    В США призвали прекратить конфликт на Украине ради сделки с Россией по минералам

    Обозреватель National Interest Вайхерт предложил США сотрудничать с Россией по минералам

    В США призвали прекратить конфликт на Украине ради сделки с Россией по минералам
    @ igm.nsc.ru

    Tекст: Вера Басилая

    США следует прекратить конфликт на Украине и заключить соглашение с Россией по добыче редкоземельных минералов, сообщает National Interest.

    США необходимо завершить конфликт на Украине и заключить сделку с Россией по добыче редкоземельных минералов, отмечает обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для журнала National Interest, передает РИА «Новости».

    По мнению автора, «способ ослабить зависимость Америки от китайских редкоземельных минералов – и единственный способ, который может принести плоды в ближайшей перспективе, – это прекратить конфликт на Украине и создать новое партнерство с Российской Федерацией в области добычи редкоземельных минералов».

    Вайхерт подчеркивает, что Россия является сырьевой супердержавой и обладает значительными запасами стратегически важных ресурсов. Он указывает, что кооперация с Россией в этой сфере поможет Вашингтону снизить уязвимость перед Пекином.

    Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в расширении торговых отношений с Россией после мирного урегулирования ситуации на Украине, в особенности по редкоземельным металлам.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отмечал, что в Эр-Рияде проходило обсуждение между Россией и США о возможных совместных энергетических проектах в Арктике и по редкоземельным металлам.

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    2 августа 2025, 20:54 • Новости дня
    Эксперт указал на значимую деталь в поведении Трампа в отношении России

    Эксперт Крайнер заявил, что отправка Уиткоффа в Москву значит больше слов Трампа

    Эксперт указал на значимую деталь в поведении Трампа в отношении России
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп вновь направил спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву, что говорит о большем, чем его заявления в адрес России, заявил финансовый аналитик и геополитический комментатор Алекс Крайнер.

    Действия президента США Дональда Трампа в отношении России имеют большее значение, чем его публичные заявления, передает РИА «Новости». Такое мнение высказал финансовый аналитик и геополитический комментатор Алекс Крайнер на YouTube.

    Эксперт отметил, что отправка спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву указывает на ведение важных коммуникаций между странами. По его словам, они гораздо важнее того, что говорится общественности и СМИ.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что спецпредставитель Вашингтона на Украине и Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни в преддверии санкций.

    Американист Борис Межуев назвал визит Уиткоффа в Москву его «дембельским аккордом».

    В пятницу президент России Владимир Путин заочно ответил Трампу, который ранее требовал, чтобы договоренность о мире была достигнута к 8 августа.

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    2 августа 2025, 15:45 • Новости дня
    Политолог рассказал о причинах массовых беспорядков в Виннице

    Политолог Скачко: К беспорядкам в Виннице привели зверства сотрудников ТЦК

    Политолог рассказал о причинах массовых беспорядков в Виннице
    @ vinnicatruexa

    Tекст: Андрей Резчиков

    Винницких женщин, которые пытались прорваться на стадион «Локомотив», отметелила полиция и они ничего не смогли сделать, украинской власти война нужна, чтобы держать страну в узде и получать западную помощь, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Накануне в Виннице прошла самая массовая акция против действий ТЦК, сотрудники которой привезли на местный стадион «Локомотив» около 100 мужчин.

    «Украинское население прямо говорит о том, что не хочет идти и умирать на войне. Украинцы не понимают, зачем и за кого им погибать. С другой стороны, жители Винницы и любых других городов Украины хотя и не хотят воевать, но при этом не выступают лично против войны. Именно поэтому власть использует войну как решение внутренних проблем, людей хватают и посылают на убой», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    Жесткие меры властей по сдерживанию протестов не способствуют снижению общественного недовольства, а напротив – провоцируют усиление сопротивления, подчеркивает эксперт: «На Западе понимают, что требования к Украине воевать вызывает все эти внутренние беспорядки. Если Запад отменит свой заказ Украине на войну, эти вещи прекратятся. А пока от Украины требуют воевать с Россией до последнего украинца, власти продолжат делать то, чем занимаются сейчас, а Запад в лучшем случае будет грозить пальчиком».

    Зверства сотрудников ТЦК, продолжил Скачко, не прекращаются только потому, что «люди нужны только на войну». «Война нужна украинской власти, чтобы держать эту страну в узде и получать западную помощь. А Западу эта война нужна для решения геополитических проблем – для нанесения стратегического поражения России. Если этого не получится, то Запад рассчитывает на участие в переговорах с РФ с позиции силы. Сегодня это главный источник проблем винницких женщин, которых отметелили на стадионе «Локомотив». Эти женщины не смогли ничего сделать», – подчеркнул эксперт.

    Накануне в Виннице произошел самый массовый за всю историю Украины бунт против ТЦК (местный аналог военкомата). Военкомы привезли на стадион «Локомотив» около сотни насильно мобилизованных мужчин. В знак несогласия с действием властей родственники задержанных, в основном это были женщины, выломали ворота, чтобы прорваться на территорию стадиона и вызволить мобилизованных.

    Военкомат обвинил протестующих в попытке незаконного проникновения на охраняемую территорию. Для урегулирования ситуации на место были вызваны наряды полиции. В результате начались столкновения. Силовики использовали дубинки и перцовый газ. Участниц бунта арестовывали и сажали в фургоны, а часть задержанных мужчин отправили к уже пойманным новобранцам.

    В субботу винницкий территориальный центр комплектования подтвердил факт сбора порядка ста мобилизованных на городском стадионе. Там пояснили, что причиной для этого якобы стало проведение медосмотров.

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    2 августа 2025, 14:58 • Новости дня
    Буданов заявил об угрозе исчезновения Украины как государства
    Буданов заявил об угрозе исчезновения Украины как государства
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава украинского ГУР Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что Украина может исчезнуть как государство, и останется только на марках, если внутри общества не будет принято решение о дальнейших целях.

    Глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что Украина может исчезнуть как государство, если ее общество не примет решение о будущем страны, передает РИА «Новости».

    В интервью Наталье Мосейчук, заочно приговоренной в России к пяти годам колонии, он подчеркнул важность осознанного выбора для украинцев.

    «Я коллекционирую марки, я филателист... Очень многие страны, чьи марки я разглядываю, уже не существуют...», – рассказал Буданов.

    По его словам, если украинское общество не определится, Украина может стать «сюжетом очередной марки», – заявил Буданов.

    Он отметил, что для сохранения независимости необходимо четко понимать цели и пути их достижения.

    Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что развал Украины исторически предопределен.

    Помощник президента России Николай Патрушев предположил, что Украина может прекратить свое существование как государство уже в 2025 году.

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    2 августа 2025, 18:02 • Новости дня
    Житель Чувашии погиб при попытке очистить подвал от плесени
    Житель Чувашии погиб при попытке очистить подвал от плесени
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчина в Чувашии скончался от отравления продуктами горения при попытке сжечь в подвале гаража шишки хвойных деревьев для борьбы с плесенью.

    В Чувашии мужчина погиб, пытаясь избавиться от плесени в подвальном помещении своего гаража с помощью огня, передает РИА «Новости».

    По информации следственного управления СК по региону, трагедия произошла в селе Чурачики Цивильского округа. Мужчина 1939 года рождения пытался продезинфицировать подвал, разводя там огонь из шишек хвойных деревьев.

    В результате этой попытки он погиб от отравления продуктами горения. Пострадали также шесть человек, включая дочь погибшего и соседей, которые пытались ему помочь. Спасатели, прибывшие на место происшествия, оказали пострадавшим первую помощь, после чего их доставили в токсикологическое отделение больницы.

    В настоящее время проводится доследственная проверка, назначены необходимые судебные экспертизы. Следователи отмечают, что признаков криминального характера в случившемся нет.

    Ранее в Челябинской области несколько человек погибли из-за отравления испарениями сгнившего картофеля в подвале жилого дома.

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    2 августа 2025, 16:52 • Новости дня
    Гарвардский профессор назвал дату прибытия «инопланетного зонда» к Земле

    Ученый Ави Леб предсказал возможное столкновение объекта 3I/ATLAS с Землей в 2025 году

    Гарвардский профессор назвал дату прибытия «инопланетного зонда» к Земле
    @ NASA

    Tекст: Мария Иванова

    Межзвездный объект 3I/ATLAS, обладающий необычно редкой траекторией и диаметром около 20 километров, может достичь Земли в период с 21 ноября по 5 декабря 2025 года, заявил гарвардский профессор Ави Леб.

    Ави Леб заявил, что межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля, может представлять угрозу для Земли, передает Daily Mail. По словам ученого, если это не природное тело, а космический корабль, «он может нести зонд или даже оружие». Леб отмечает, что объект может достичь Земли в период с 21 ноября по 5 декабря 2025 года.

    Ученый указывает, что траектория 3I/ATLAS необычно совпадает с орбитальной плоскостью внутренних планет, включая Землю, а его движение против направления Солнечной системы делает такой сценарий крайне маловероятным для природного объекта – вероятность всего 0,2%. Он не исключает, что объект может готовиться к «атаке» во время прохождения за Солнцем в октябре, что напоминает, по его словам, военную засаду. «Он может прийти, чтобы спасти нас или уничтожить. Мы должны быть готовы к обоим вариантам», – заявил Лёб.

    Он сравнивает возможную встречу с инопланетной технологией с появлением современных бомбардировщиков над неподготовленной территорией: «Это может быть так же неожиданно и разрушительно». Леб отмечает, что диаметр объекта около 19 километров, что делает его самым крупным из известных межзвездных «гостей». Если бы такие объекты были обычными, мы бы уже наблюдали миллионы подобных, считает профессор.

    Критики, например астроном из Оксфорда Крис Линтотт, считают теорию Леба необоснованной и даже вредной для научных исследований. Тем не менее, Леб настаивает на необходимости создать шкалу риска для межзвёздных объектов и формировать междисциплинарные рабочие группы для возможного реагирования.

    Леб подчеркивает, что даже если 3I/ATLAS окажется искусственным, человечество пока не способно перехватить его из-за огромной скорости – почти 97 километров в секунду относительно Земли. Он предупреждает, что игнорировать даже маловероятную угрозу неразумно, сравнивая ситуацию с пари Паскаля: «Цена ошибки в этом случае может быть слишком высокой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Солнечную систему прибыл крупный межзвездный объект 3I/ATLAS.

    При этом астроном заявил, что объект не предпринимает попыток скрыться от наблюдения, что было бы характерно для искусственного корабля.

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    2 августа 2025, 09:33 • Новости дня
    Журналист Боуз заявил о получении Трампом данных по Украине от Киева
    Журналист Боуз заявил о получении Трампом данных по Украине от Киева
    @ CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп начал ориентироваться на сведения Киева по спецоперации на Украине, несмотря на серьезные сомнения в объективности этой информации, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

    По его словам, президент США Дональд Трамп теперь получает информационные брифинги по украинскому конфликту от Киева, передает РИА «Новости». Боуз назвал сложившуюся ситуацию «катастрофической» и отметил, что данные, предоставляемые Киеву, искажают реальное положение дел на линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского после потери украинскими войсками города Часов Яр.

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    2 августа 2025, 17:35 • Новости дня
    Глава МИД Британии признал вину за перепалку Зеленского с Трампом

    Глава МИД Британии Лэмми рассказал о чувстве вины за перепалку Зеленского с Трампом

    Глава МИД Британии признал вину за перепалку Зеленского с Трампом
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми признал, что чувствовал себя виноватым за недостаточную подготовку украинской делегации к встрече с президентом США Дональдом Трампом.

    Глава МИД Британии Дэвид Лэмми признался, что ощущал вину за недостаточную подготовку украинской делегации к встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая закончилась скандалом, передает РИА «Новости».

    По словам Лэмми, он испытывал разочарование и упрекал себя за то, что не уделил больше внимания поддержке украинских коллег.

    Министр пояснил, что украинскую делегацию пригласили на переговоры с американским лидером в последний момент. В это время британская сторона была сосредоточена на собственной встрече с Трампом и не смогла качественно подготовить партнеров с Украины к диалогу.

    Издание отмечает, что уже на следующий день после инцидента британский премьер-министр Кир Стармер позвонил Владимиру Зеленскому и пригласил его посетить Даунинг-стрит для дальнейших переговоров.

    Ранее в феврале Владимир Зеленский проигнорировал советы команды Трампа не читать нотации президенту США перед встречей в Белом доме.

    Позже в июне Зеленский и его команда получили подробные рекомендации по особенностям общения с президентом США Дональдом Трампом в ходе специальной подготовки, организованной американскими конгрессменами.

    Напомним, на встрече Трамп и Зеленский обменялись резкими заявлениями, а Трамп указал Зеленскому на большие проблемы Украины в конфликте с Россией.

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    2 августа 2025, 19:45 • Новости дня
    Омбудсмен сообщила об отказе Украины принять депортированных военнопленных

    Омбудсмен Колесник сообщила об отказе Украины принять депортированных военнопленных

    Tекст: Вера Басилая

    Около 90 украинских граждан, среди которых есть военнопленные и бывшие заключенные, оказались на нейтральной территории между Россией и Грузией из-за отсутствия гарантий их приема Киевом, сообщила уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.

    Украинские власти отказываются принять из России около 90 своих граждан, включая военнопленных и гражданских заключенных, сообщает ТАСС.

    По словам омбудсмена ВГА Харьковской области Виктории Колесник-Лавинской, эти люди находятся на нейтральной территории между пунктом пропуска «Верхний Ларс» и Грузией, потому что Киев не предоставил гарантий для их транзита.

    Колесник-Лавинская уточнила, что среди депортированных есть жители Харьковской области, многие из которых сначала перешли на сторону России, сдались в плен, но не захотели возвращаться на Украину и отказались получать российские паспорта. Ряд из них ранее уже отбыли наказание в российских тюрьмах за теракты и пособничество, но после амнистии отказались принимать гражданство России, в результате чего были депортированы.

    По существующим договоренностям, Украина должна была забрать этих граждан на пункте пропуска через Грузию, однако страна их юридически не оформляет и не принимает. Грузия, со своей стороны, также отказывается разрешать транзит, если Украина не заберет своих граждан, а Молдавия с июля закрыла гуманитарный коридор из-за опасений наплыва мигрантов.

    Омбудсмен подчеркнула, что украинцы вынуждены находиться на нейтральной территории в тяжелых условиях – в сыром подвале без окон и вентиляции.

    Доступ к магазинам для этих людей закрыт, а еда и вода, предоставляемые волонтерами и Красным Крестом, крайне ограничены. По ее словам, 21 июля один из находящихся там людей совершил самоубийство. Омбудсмен добавила, что Киев затягивает оформление и выдачу документов, используя ситуацию как политический инструмент.

    Ранее российская сторона предложила осуществить обмен не менее 1200 военнопленных с обеих сторон.

    Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Украина вынуждена принимать тела своих погибших.

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    2 августа 2025, 09:32 • Новости дня
    Эксперт объяснил рост закупок золота у России Китаем

    Эксперт Вязовский: Китай покупает золото у России, потому что это страховка

    Эксперт объяснил рост закупок золота у России Китаем
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Китай давно и активно покупает золото у России, но в последнее время начал делать это в открытую. Покупать у нас выгодно из-за скидок, вызванных западными санкциями. Но главное – Китай продает казначейские бумаги и покупает золото, потому что выучил урок России: если держишь большие суммы в долговых бумагах США и Европы, эти деньги могут быть украдены, сказал газете ВЗГЛЯД вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский.

    «Почему покупают у России? Потому что мы продаем золото с дисконтом, и не только Китаю, но и арабским странам. Говорят, что дисконт может составлять 20-50 долларов с одной унции. Причина во введенных Западом специальных золотых санкций. Ни США, ни Европа больше не покупают российское золото. Хотя говорят, что наш драгоценный металл все равно продолжают туда завозить, просто посредников стало больше», – рассказывает вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский.

    «Китай сливает «казначейки и покупает в том числе золото, потому что выучил урок России: если ты держишь большие суммы в долговых бумагах США и Европы, эти деньги могут быть арестованы и украдены. А золото, которое ты купил и вывез на свою территорию, в том числе по тайным схемам, чтобы не будоражить западных политиков, это твоя главная страховка», – отметил эксперт.

    Китайский Гонконг, согласно официальной статистике, в июне закупил у России золота чуть более чем на 1 млрд долларов – почти в два раза больше, чем было импортировано в мае и почти в три раза больше, чем в июне прошлого года.

    Отметим, что к началу августа стоимость золота поднялась выше 3,4 тыс. долларов за унцию.

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    2 августа 2025, 11:15 • Новости дня
    Аккаунт Республиканцев опубликовал фото Трампа на фоне «Жигулей»
    Аккаунт Республиканцев опубликовал фото Трампа на фоне «Жигулей»
    @ GOP

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Публикация с изображением Дональда Трампа на фоне советских «Жигулей» вызвала бурную реакцию в американских соцсетях.

    Аккаунт Республиканской партии в социальной сети X опубликовал фотографию Дональда Трампа на фоне автомобиля «Жигули», сообщает RT. Этот снимок был использован в посте о законопроекте, который, как заявлено, должен способствовать «возвращению великого американского автомобиля».

    Пользователи соцсети быстро заметили, что на фотографии изображён не американский автомобиль, а советские «Жигули». После публикации разгорелась бурная дискуссия, и в комментариях стали призывать к увольнению администраторов и дизайнеров страницы партии.

    Республиканец от 54-го округа Калифорнии заявил: «Советское процветание приносят в загнивающую Америку».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Канада подала жалобу во Всемирную торговую организацию на введенные Соединенными Штатами пошлины на автомобили и автозапчасти.

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    2 августа 2025, 15:37 • Новости дня
    Российские штурмовики уничтожили наемников из Колумбии под Часовым Яром
    Российские штурмовики уничтожили наемников из Колумбии под Часовым Яром
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    В ожесточенных боях за лагерь «Дружба» на Украине бойцы отряда «Русь» уничтожили группу колумбийских наемников.

    Бойцы отдельного штурмового отряда «Русь» добровольческого корпуса, входящего в состав Южной группировки войск, уничтожили колумбийских наемников во время боев за лагерь «Дружба» в одном из районов Часова Яра, передает РИА «Новости».

    Командир штурмового взвода с позывным «Миссионер» сообщил: «В лагере »Дружба« нами были замечены колумбийские наемники, что подтверждают документы и прочие личные вещи. Хочу отметить, что данные наемники вели ожесточенное сопротивление, и все были уничтожены. Никто не сдавался в плен».

    Кроме того, как отметил собеседник агентства, серьезные боестолкновения произошли и с украинской 24-й отдельной механизированной бригадой имени короля Даниила, которая удерживала оборону в районе Часова Яра, известном как «Канал». Российским штурмовикам удалось выбить украинские силы и занять новые позиции, продвинувшись ближе к городу.

    Город Часов Яр и прилегающие населенные пункты имеют стратегическое значение из-за своего расположения практически вплотную к Артемовску. Освобождение Часова Яра позволяет российским войскам развивать наступление в направлении Славянско-Краматорской агломерации. Продвижение российских подразделений к городу началось в конце весны 2024 года.

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    2 августа 2025, 21:12 • Новости дня
    На Украине предупредили о новой угрозе от российского «Рубикона»

    Украинский эксперт Флеш заявил о риске атаки БЭК под управлением «Рубикона»

    Tекст: Вера Басилая

    Массовое применение безэкипажных катеров (БЭК), управляемых российским центром «Рубикон», может представлять серьезную угрозу всей морской инфраструктуре Украины из-за одновременной атаки сотен целей, заявил украинский эксперт в области связи и радиоэлектронной борьбы Сергей Флеш.

    Украинский эксперт по связи Сергей Флеш заявил о серьезной угрозе для Киева в связи с развитием Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», передает «Газета.Ru».

    Он отметил, что российские безэкипажные катера, которыми управляет «Рубикон», представляют новую угрозу для Украины.

    По мнению Флеша, «Рубикон» способен синхронно атаковать до 400 катерами, что может уничтожить порты, вышки, корабли и всю морскую инфраструктуру Украины.

    В конце июля, по данным издания, расчеты FPV-дронов Испытательного центра Минобороны России «Рубикон» уничтожили семь украинских гексакоптеров «Баба-яга» воздушными таранами. Также были поражены четыре американских военных автомобиля «Хамви», четыре легковых автомобиля, несколько единиц бронетехники, два временных пункта дислокации, ретрансляторы и три FPV-дрона на точке взлета.

    Ранее операторы центра «Рубикон» в июле поразили украинские цели более чем в 1,5 тыс. случаев, что стало новым рекордом по сравнению с июнем.

    Украинские СМИ писали, что высокая скорость новой модификации российских беспилотников «Герань-3», достигающая 800 км/ч, может усложнить работу ПВО на Украине.

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