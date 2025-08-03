The Daily Mail: Помощницу Эпштейна перевели в другую тюрьму из-за угроз

Tекст: Дмитрий Зубарев

Помощница американского финансиста Джеффри Эпштейна, осужденная за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних, Гислейн Максвелл была переведена в другую тюрьму из-за угроз со стороны заключенных, сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Mail. Издание отмечает, что перевод был осуществлен после того, как стало известно о ее сотрудничестве со следствием.

Источник газеты заявил: «Как только Гислейн заговорила с представителями правительства, другие заключенные в Таллахасси сочли ее стукачкой. Ее жизни действительно угрожала опасность. В тюрьме были опасные заключенные, отбывавшие срок за тяжкие преступления, такие как изнасилование и убийство».

По данным The Daily Mail, в ночь на 31 июля Максвелл была переведена в женскую тюрьму штата Техас с менее строгими условиями содержания. Причиной послужили угрозы «расправиться со стукачкой» после ее встречи с заместителем генерального прокурора США.

Власти предоставили Максвелл «ограниченную неприкосновенность» в обмен на сотрудничество в расследовании. Напомним, британка была приговорена в 2022 году судом Нью-Йорка к 20 годам лишения свободы, а прокуратура указывала на ее близкие отношения с Эпштейном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп призвал членов своей администрации не конфликтовать с генпрокурором Пэм Бонди по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Снятое у входа в камеру Эпштейна видео при публикации ФБР оказалось обрезанным на одну минуту. Минюст США и ФБР не обнаружили доказательств шантажа влиятельных лиц со стороны Эпштейна.