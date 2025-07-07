Минюст США и ФБР не нашли доказательств шантажа влиятельных лиц Эпштейном

Tекст: Валерия Городецкая

По информации Axios, эти данные стали первым случаем официального опровержения теорий заговора по делу Эпштейна со стороны администрации Дональда Трампа, передает ТАСС.

Директор ФБР Каш Патель и его заместитель Дэн Бонгино выразили сомнения относительно версии убийства Эпштейна в тюрьме летом 2019 года. Следствие официально подтвердило, что причиной смерти стало самоубийство заключенного.

Портал уточняет, что ни одному другому фигуранту дела обвинения предъявлены не будут. Следователи не нашли так называемого компрометирующего списка клиентов Эпштейна. Нет также достоверных доказательств его причастности к шантажу высокопоставленных лиц.

Ранее телеканал CNN сообщал, что ФБР экстренно начало редактировать документы по делу Эпштейна перед публикацией.

В прошлом году федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк начал публиковать документы по делу Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками.