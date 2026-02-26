  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 17 украинских дронов
    Киев ударил по дорогому для Вашингтона
    Фадеев предложил перепроверить цитату Довлатова о четырех миллионах доносов
    Папа Римский призвал священников прекратить писать проповеди с помощью ChatGPT
    Как Одесса вернется на Родину
    Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
    Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского логична для финализации сделки
    Скворцова представила Путину чувствительный бионический протез
    Мантурову присвоили звание Героя России
    Хуснуллин предложил способ строительства более доступного жилья в России
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Когда настанет время прощать

    У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».

    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему Сталин возвращается

    25 февраля, в последний день XX съезда КПСС, Никита Хрущев выступил со знаменитым докладом, разоблачающим культ личности Сталина. Этот момент многие считают началом конца Советского Союза. Потому что дело вовсе не в Сталине.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Мексики напомнила о действительно плохих соседях

    Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.

    26 февраля 2026, 06:35

    Оскароносный Том Хэнкс объявил о намерении стать президентом Линкольном

    @ Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Оскароносный актер Том Хэнкс заявил о намерении сыграть Авраама Линкольна в фильме по роману Джорджа Сондерса «Линкольн в Бардо», где он также станет продюсером.

    Том Хэнкс исполнит роль 16-го президента США Авраама Линкольна в предстоящей экранизации романа «Линкольн в Бардо», пишет Variety. Он также примет участие в производстве и продюсировании проекта через свой лейбл Playtone с партнером Гэри Гетцманом.

    Джордж Сондерс, автор оригинального бестселлера, лично адаптирует роман для киноверсии. Режиссером и продюсером выступит Дюк Джонсон, ранее номинированный на «Оскар» за работу над «Аномализой».

    Для Хэнкса это станет первым опытом воплощения президента США на экране, хотя в его фильмографии уже были роли реальных исторических личностей, таких как астронавт Джим Ловелл, пилот Чесли Салленбергер, редактор Бен Брэдли, телеведущий Фред Роджерс и Уолт Дисней.

    В картине «Линкольн в Бардо» зрителям покажут не только известные исторические события, но и личную драму Линкольна, связанную с утратой сына.

    В отличие от предыдущих фильмов о Линкольне, в центре внимания этого фильма окажутся его отношения с 11-летним сыном, которого он потерял.

    В фильме применят сочетание покадровой анимации и живой съемки для передачи тем любви, сочувствия и преодоления горя с помощью разнообразных персонажей, как живых, так и мертвых.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вест-Пойнт в 2025 году отменил вручение почетной награды Тому Хэнксу. Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа.

    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина предложила создать каталог характерных архитектурных образов и орнаментов по регионам и населенным пунктам.

    На заседании коллегии Экспертного совета по архитектуре и градостроительству, прошедшем в Национальном центре «Россия», ключевой темой стало формирование современной архитектурной идентичности страны, сообщает правительство Московской области.

    Главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина предложила создать единый каталог региональных образов и орнаментов в разрезе населённых пунктов. Такой документ, по её словам, станет «шпаргалкой» для застройщиков и поможет учитывать национальные и региональные особенности при проектировании.

    Кузьмина подчеркнула, что архитектура является «материализованной политикой, идеологией в камне» и отражает ценности и события своего времени. Она также предложила привлечь к созданию каталога профессиональное сообщество архитекторов и градостроителей из разных субъектов и муниципалитетов.

    Инициативу Кузьминой поддержал представитель управления президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Жарич. Он отметил, что создание такой базы знаний станет ценным методическим ресурсом для всех участников строительной отрасли и предложил разрабатывать подобные каталоги по разным направлениям.

    В ходе заседания были озвучены предложения по созданию рабочих групп, которые займутся вопросами идентичности в массовом жилищном строительстве, бюджетных объектах и комплексном развитии территорий. Как сообщила директор департамента комплексного развития территорий Министерства строительства региона Мария Синичич, важно интегрировать архитектурно-визуальный код в процедуры мастер-планирования и проектирования, а также проводить профессиональные конкурсы для поиска уникальных решений.

    По итогам встречи рабочие группы начнут работу над разработкой национального архитектурного кода России, а высказанные предложения будут учтены при формировании дальнейшей стратегии. Экспертный совет по архитектуре при Национальном центре «Россия» продолжит работу в качестве консультативного органа по вопросам формирования культурного и архитектурного кода страны.

    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что у «Единой России» и кабмина одна цель – повышение качества жизни граждан и развитие страны.

    Мишустин поблагодарил председателя партии Дмитрия Медведева за идею народной программы и отметил конструктивную работу фракции по обеспечению инициатив граждан финансовыми ресурсами, говорится в Telegram-канале фракции.

    Замруководителя фракции «Единой России» Дмитрий Вяткин рассказал, что партия синхронизировала цели народной программы с указом президента о наццелях. Вяткин напомнил, что совместно с правительством удалось построить и отремонтировать более 10 тыс. медицинских учреждений, свыше 1600 детсадов, 1700 школ и газифицировать более 1,2 млн домовладений. Сейчас партия собирает предложения для новой народной программы, которые будут реализованы в виде законов и решений.

    В свою очередь Мишустин заявил: «У «Единой России» и правительства есть одна общая цель – повышение качества жизни граждан России, развитие страны. Хочу также поблагодарить членов фракции за системную поддержку. Все комитеты Госдумы, и в первую очередь я говорю сейчас о «Единой России», очень конструктивно находят средства и возможности финансового обеспечения народной программы, всех инициатив, которые исходят от граждан».

    Премьер-министр отметил рост ассигнований на народную программу: в 2025 году они составят около 6 трлн рублей против 5,6 трлн рублей годом ранее. Он добавил, что президент России требует регулярно корректировать стратегические документы, учитывая реальные потребности на местах. В этом году «Единая Россия» направила поправки к бюджету на социальные инициативы на сумму 174 млрд рублей, включая поддержку семей с детьми, участников спецоперации и ускорение ремонта школ.

    Мишустин выразил уверенность, что эффективность реализации народной программы будет высокой, и заверил, что власти совместно с депутатами решат все необходимые вопросы.

    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    Эксперт: Заявлением о демарше Украина подставила Госдеп США

    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина фактически подставила Госдеп. Теперь США предстоит либо опровергнуть сообщения об отправке Украине ноты из-за удара по порту Новороссийска, либо подтвердить их. Любой из вариантов приведет к репутационным потерям для Америки, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Напомним, о требовании Вашингтона к Киеву воздержаться от атак, сообщила посол Украины Ольга Стефанишина.

    «Вашингтон оказался в положении Буриданова осла и выбрал непубличный вариант решения проблемы атак ВСУ на нефтяные объекты в Новороссийске», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что американские компании активно участвуют в разработке казахстанских месторождений.

    Речь в первую очередь идет о Кашагане на шельфе Каспийского моря. Нефть оттуда экспортируется главным образом через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В результате бизнес США получает прибыль. Или недополучает ее вследствие действий Украины.

    По мнению собеседника, Госдеп посчитал ниже собственного достоинства публично заявить Киеву о нарушении своих интересов, поэтому оказал негласное давление на украинское руководство в попытке приструнить его. Он допускает, что демарш мог касаться и других острых вопросов, как, например, атаки на танкеры в Черном море. 

    «Украине важна любая публичная огласка. Задача – интернационализация конфликта и вовлечение в СВО максимального числа стран. Я думаю, с этим связано предание ноты огласке, – полагает аналитик. – При этом действия киевских властей стали очередным подтверждением тому, что для них нет никаких дипломатических правил, они не придерживаются практики тайных договоренностей и готовы использовать грязные приемы, чтобы добиться своих целей».

    Эксперт подчеркнул, что Украина фактически подставила американское внешнеполитическое ведомство. «Американцам сейчас нужно либо опровергнуть сообщения о демарше, либо подтвердить их. Любой из вариантов приведет к репутационным потерям для Америки, ведь выяснится, что или Киев в достаточной степени независим от США и может игнорировать требования Вашингтона, или Белый дом недостаточно давит на украинское руководство для того, чтобы достичь желаемого результата», – детализировал спикер.

    Он также допускает, что Украина, хотя и «приняла к сведению» уведомление Госдепа, может снова атаковать объекты КТК для демонстрации якобы полной «независимости». «На деле это станет признаком тотальной неуправляемости», – акцентировал аналитик. По его прогнозам, опубличивание требования Штатов аукнется Киеву.

    «Дональд Трамп имеет крайне негативное впечатление и о Владимире Зеленском, и об украинской власти в целом. Проблема в том, что у нынешней американской администрации оказалось мало внятных рычагов воздействия на Зеленского. Но все же они есть: в частности, антикоррупционные расследования на Украине», – заключил Анпилогов.

    Ранее Госдеп США направил Киеву ноту из-за удара по порту Новороссийска. Об этом сообщила посол Украины Ольга Стефанишина. «Мы слышали, что украинские атаки затронули некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Госдепартамента, что нам следует воздерживаться от, ну вы знаете, нападений на американские интересы», – заявила она телеканалу CNN.

    Дипломат уточнила, что Вашингтон не предлагал украинской стороне воздерживаться от атак на российскую военную и энергетическую инфраструктуру в целом. «Это было связано именно с тем фактом, что там пострадал экономический интерес США. Мы приняли это к сведению», – добавила Стефанишина.

    По ее словам, в уведомлении также было сказано, что у Штатов нет таких же экономических интересов на Украине, как в Казахстане. Она посетовала, что за 35 лет независимости Киев не смог достичь такого же уровня экономического взаимодействия с Вашингтоном, которого достигла Астана.

    Напомним, в конце ноября 2025 года украинские беспилотники атаковали порт Новороссийск, повредив ключевую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому Казахстан экспортирует основную часть нефти. Повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. Это привело к снижению поставок. Американский Chevron, крупный акционер КТК, понес убытки.

    В Астане назвали недопустимой атаку на объект, который являются частью инфраструктуры международной энергобезопасности. В январе 2026 года беспилотники атаковали танкеры вблизи инфраструктуры КТК, которые были зафрахтованы для перевозки нефти из Казахстана. МИД республики выразил обеспокоенность случившимся и призвал международных партнеров выработать меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Посол российского МИД по особым поручениям Родион Мирошник разобрал происхождение фамилии замглавы МИД Украины Марьяны Бецы и нашел в ней отсылку к кличкам различных одомашненных животных, включая кобыл.

    Мирошник обратил внимание на ситуацию с обсуждением фамилии российского постпреда в ООН Василия Небензи, который рассказал, что его фамилия и его род ведут свою историю от запорожских казаков, передает ТАСС.

    Его оппонент в лице замглавы МИД Украины Марьяна Беца не смогла придумать ничего лучше, чем сказать «никогда мы не будем братьями», обратил внимание Мирошник.

    Беца скрывает свою биографию, которая, по словам Мирошника, известна с Института международных отношений Киевского университета.

    «Украинские же этимологические источники четко обозначают, что фамилия Беца вероятнее всего сербского, хорватского или возможно венгерского происхождения и означает: «кличку коровы, кобылы, козы», а в венгерской версии еще лучше – «неповоротливую бабу», – пояснил Мирошник.

    Напомним, на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя начал речь с истории своей украинской фамилии. Выводы, которые он сделал из этого, не понравились заместителю главы МИД Украины Марьяне Беца, которая принялась оспаривать тезисы российского дипломата.

    @ Илья Лазарев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Денис Мантуров, занимающий пост первого вице-премьера, получил звание Героя России, сообщили в Росгвардии.

    Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства после расширенного заседания коллегии, которое прошло 25 февраля.

    Глава Росгвардии Виктор Золотов от лица всего коллектива ведомства поздравил Мантурова с днем рождения и вручением высшей государственной награды.

    «Герой России генерал армии Виктор Золотов поблагодарил собравшихся за участие в заседании и, прежде чем перейти к повестке, от имени личного состава Росгвардии поздравил Дениса Мантурова с прошедшим днем рождения и присвоением высшего звания Героя России», – сказано в сообщении.

    Ранее Путин присвоил звания Героя России космонавтам Гребенкину и Чубу.

    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В России разрабатывают новую гиперзвуковую ракету, которая сможет нести восемь боеголовок и поражать объекты глубоко под землей, пишет издание Daily Star.

    Россия работает над созданием новой гиперзвуковой ракеты, получившей имя «Сын Орешника», сообщает «Газета.Ru». По данным издания, эта разработка будет превосходить по своим боевым характеристикам предыдущий комплекс «Орешник». В публикации отмечается, что новая ракета сможет достичь Лондона за восемь минут.

    Журналисты пишут, что перспективное вооружение получит восемь кинетических боеголовок. Также подчеркивается, что боеголовки смогут поражать подземные объекты на глубине до 30 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский призвал рассматривать российский ракетный комплекс «Орешник» как легитимную цель для НАТО.

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Система среднего профобразования в России получит новое название – специальное профессиональное образование, что отражает продолжающуюся реформу в сфере подготовки кадров, об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

    Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об изменениях в системе среднего профессионального образования, передает ТАСС.

    По его словам, продолжается донастройка этой системы, и по поручению главы государства прорабатывается вопрос о ее переименовании.

    «Продолжаем донастраивать систему среднего профессионального образования. По поручению главы государства прорабатываем этот вопрос. Оно будет называться специальным профессиональным», – заявил глава правительства.

    Президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о переименовании уровня «среднее профессиональное образование».

    Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко предложил исключить из наименования системы «Среднее профессиональное образование» слово «среднее».

    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководителя преступного сообщества Владимира Бардина обвинили в серии краж денежных средств у бойцов специальной военной операции в столичном аэропорту Шереметьево.

    Бардину, возглавляющему Лобненское организованное преступное сообщество, вменяется 17 эпизодов хищения денег у военных, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

    Согласно документам, 4 декабря 2025 года фигуранту официально предъявили обвинение по нескольким статьям.

    Сейчас он содержится в следственном изоляторе. Басманный суд Москвы отправил его под стражу 24 октября. Представители правоохранительных органов уточнили, что свою вину арестованный не признает.

    До этого следствие выявило дополнительных пострадавших в деле о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево. Экстрадированный из Армении фигурант Ваге Хачатрян дал признательные показания правоохранительным органам. Химкинский суд продлил арест обвиняемым в преступлениях таксистам.

    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев на заседании научного совета Российского военно-исторического общества призвал научное сообщество разобраться в достоверности слов писателя Сергея Довлатова о «четырех млн доносов» во времена массовых репрессий в СССР.

    Он напомнил знаменитую цитату Довлатова из книги «Зона. Записки надзирателя»: «Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить – кто написал четыре миллиона доносов?».

    Фадеев подчеркнул, что в обществе нет единой оценки сталинской эпохи, а цифра в четыре млн доносов часто используется в публичных дискуссиях, передает РБК. Он предложил ученым или подтвердить, или опровергнуть эти данные, поскольку, по его словам, «если это не так, давайте ее разоблачим, потому что политически очень это сильная фраза».

    Глава СПЧ также отметил, что важно понять, кто именно писал доносы: были ли это миллионы простых граждан, специально обученные люди или сотрудники НКВД, действовавшие по приказу. По мнению Фадеева, вопрос о массовости доносов напрямую связан с восприятием вины и ответственности советских граждан за события Большого террора.

    Газета ВЗГЛЯД писала о тренде на репрессии в 1930-х годах.

    @ Игорь Зарембо/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Завербованный украинской разведкой россиянин намеревался устроить диверсию и уничтожить боевую авиацию на одном из аэродромов Краснодарского края, сообщили в региональном управлении ФСБ.

    Гражданин России 1986 года рождения сам вышел на связь с представителями украинской военной разведки через мессенджер WhatsApp, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Он собирался по заданию украинских спецслужбам на одном из военных аэродромов региона устроить теракт.

    По инструкциям куратора злоумышленник собирал данные о работе военных объектов и отправлял фотоотчеты. Для выполнения задания он изготовил зажигательные смеси, чтобы поджечь самолет.

    До этого сотрудники ФСБ предотвратили попытку подрыва железнодорожных путей в Краснодаре. Ранее силовики задержали жителя Кубани за намерение передать данные о российских военных Киеву. Также спецслужбы пресекли деятельность работника аэропорта Сухума в интересах украинской разведки.

    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Семейство американских БПЛА MQ-9 получит способность запускать дальнобойные боеприпасы, что позволит аппаратам атаковать цели, оставаясь вне зоны действия вражеской ПВО, пишут СМИ.

    Разработчик General Atomics оснастит беспилотники семейства MQ-9 крылатыми ракетами большой дальности, передает The War Zone.

    Это нововведение превратит аппараты SkyGuardian и SeaGuardian в дистанционные «ракетные грузовики», предназначенные для участия в конфликтах высокой интенсивности.

    «Гипотетически профиль миссии может выглядеть так: MQ-9B взлетают с баз в западной или южной части Тихого океана и барражируют вне зоны поражения оружия враждебной державы», – говорится в пресс-релизе концерна.

    Представители компании добавили, что при получении приказа дроны смогут запустить ракеты в координации с другими операциями США или союзников.

    Начало полетов с использованием как минимум одной из новых ракет запланировано на 2026 год. Модернизация значительно расширит боевой потенциал беспилотников, позволив им поражать цели на экстремальных дистанциях.

    В 2024 году СМИ сообщали, что Украина выразила интерес к получению от США разведывательных беспилотников MQ-9 Reaper.

    В октябре того же года российский Су-35 предотвратил столкновение с дроном этого типа в небе над сирийской провинцией Хомс.

    @ Florian Gaertner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вопрос экспроприации российских активов для поддержки Украины временно снят с повестки дня, поскольку европейские страны выбрали другой финансовый инструмент, заявили в МИД Германии.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что тема экспроприации замороженных российских активов в Европе для передачи их Украине на данный момент не обсуждается. На пресс-конференции в Берлине он подчеркнул, что этот вопрос был окончательно прояснен после согласования нового финансового механизма поддержки Киева, пишет ТАСС.

    «Тема окончательно прояснена. Мы инициировали этот заем для Украины размером 90 млрд евро, так что это тот путь, которым мы сейчас хотим пойти», – заявил Вадефуль. Он также отметил, что вопрос использования замороженных российских активов может быть поднят в будущем, если речь зайдет о возмещении ущерба.

    По словам министра, сейчас обсуждение экспроприации завершено благодаря появлению «очень хорошего запасного инструментария». Решение о выделении Украине беспроцентного кредита было принято после того, как на саммите ЕС в декабре 2025 года провалился план по экспроприации российских активов. Тогда страны ЕС договорились о коллективных займах на общую сумму 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого на Мюнхенской конференции по безопасности провалились переговоры о передаче замороженных российских активов на финансирование Украины.

    Ранее эксперт  объяснил нежелание стран Евросоюза идти на конфискацию российских активов. А парламент Бельгии аплодировал решению не передавать российские активы Еврокомиссии.

    Хуснуллин предложил способ строительства более доступного жилья в России

    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о необходимости развивать сегмент домокомплектов для строительства более доступного жилья.

    По его словам, основная задача – научиться технологически возводить более дешевое жилье, используя домокомплекты, в том числе деревянные, передает ТАСС.

    «Нам, конечно, нужно с целью увеличения доступности жилья научиться технологически строить более дешевое жилье, это домокомплекты. И при наличии финансирования мы настроены помогать в том числе и производителям домокомплектов, включая деревянное домостроение», – подчеркнул Хуснуллин.

    Вице-премьер также отметил, что для сохранения темпов индивидуального жилищного строительства необходимо развивать градостроительный потенциал, активно вовлекать земельные участки и готовить необходимую документацию. Кроме того, Хуснуллин добавил, что важно обеспечить развитие коммунальной инфраструктуры и предоставить жильцам льготные условия подключения к электричеству.

    Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в прошлом году цены на жилье в стране выросли на 8,7%, что оказалось выше уровня инфляции.

    Эксперт спрогнозировал рост цен на жилье до 15% в 2027 году.

    Мишустин обозначил шесть ключевых задач для развития России

    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, перечислил шесть ключевых задач для правительства, парламента, Банка России и регионов.

    «Только сообща мы сможем решить задачи по развитию страны», – подчеркнул он, передает ТАСС. Мишустин отметил, что необходимо сплотиться и сохранять единство для выполнения всех планов.

    Первой задачей премьер назвал сбережение и приумножение народа, а также повышение благополучия семей через совершенствование мер поддержки и распространение лучших региональных практик. Второй задачей стало создание платформы для выхода на темпы роста экономики не ниже мировых, что предполагает создание хорошо оплачиваемых рабочих мест и расширение выпуска отечественных товаров.

    Третья задача – изменение структуры внешней торговли с акцентом на экспорт высокотехнологичной продукции и запуск востребованных инвестпроектов. Четвертая – формирование прозрачной и конкурентной деловой среды для появления новых возможностей у предпринимателей. Пятая задача связана с повышением производительности труда за счет внедрения новых технологий и цифровых решений. Шестая задача – постоянное технологическое обновление, создание условий для развития и внедрения инноваций.

    Мишустин подчеркнул, что технологические преобразования становятся главным драйвером улучшения качества жизни населения и развития государства.

    Ранее Мишустин сообщил, что правительство сконцентрировано на приоритетах президента.

    Он заявил о включении России в лидеры по цифровизации гостехнологий.

    Мишустин отметил, что Россия продолжает развиваться, несмотря на санкции, тарифные войны и другие внешние вызовы.

    В Казахстане разбился истребитель Су-30СМ

    Tекст: Мария Иванова

    Во время плановых учебно-тренировочных полетов в Карагандинской области упал боевой самолет Су-30СМ, однако летчики смогли своевременно катапультироваться.

    Инцидент с боевой машиной произошел 25 февраля, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства обороны республики. Авиационное происшествие случилось, когда экипаж выполнял задачи в рамках плановых учений в небе над Карагандинской областью.

    «При выполнении плановых учебно-тренировочных полетов истребитель Су-30СМ потерпел крушение», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    В министерстве добавили, что оба пилота живы, угрозы их здоровью нет. В настоящий момент военные находятся под наблюдением медицинских специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский истребитель Су-30 в ноябре 2025 года разбился в Карелии при выполнении планового полета.

