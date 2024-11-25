Голливудский протест против Трампа оказался спектаклем

Если в ХХ веке миграция воспринималась исключительно как физическое перемещение в пространстве, то сегодня она обрела иной статус. Миграция стала риторическим инструментом из набора PR-специалиста. И особенно это стало заметно там, где родилась сама профессия пиарщика – в Соединенных Штатах.

Наиболее показательным – и отчасти постыдным – примером тому служит недавний поступок знаменитого актера Тома Хэнкса, который объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако реальность оказалась куда более прозаичной. Уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.

Вместо реального протеста или сопротивления происходящему американский шоу-бизнес предлагает аудитории исключительно символический перформанс. Громкие заявления служат не отказом от служения власти, а завуалированной готовностью служить ей на новых условиях.

Тот же Хэнкс, будучи актером, чей образ ассоциируется с порядочностью и стабильностью, превратил свой кратковременный отъезд в действие, которое не только не угрожает системе, но и в итоге укрепляет ее. Поглядите, люди добрые, раз уж сам Том Хэнкс вернулся…

Голливудские звезды прекрасно понимают, что их публичные образы – это товар, который должен соответствовать запросам аудитории и политическим трендам. Поэтому их эмоциональные тирады часто оказываются не более чем тщательно спланированным пиар-ходом.

К тому же в эпоху «культуры отмены» и массовых разоблачений каждая звезда стремится создать себе публичное алиби, получить своего рода «индульгенцию» от сомнений в моральной чистоте. Знаменитости играют на эмоциях публики, создавая иллюзию борьбы за высокие идеалы. Но за фасадом драматических монологов и слезных обращений к нации скрывается холодный расчет – просто чтобы тебя не стерли из корпоративной и медийной реальности. Эта страховая премия лояльности стала новым правилом выживания в голливудской экосистеме.

И в прошлый раз, сразу после президентских выборов 2016 года, на которых победил Дональд Трамп, Америка услышала возмущенный хор голливудских звезд. Их заявления о грядущем побеге в Канаду, Мексику или Европу обрамлялись слезами, страхами и ссылками на «несовместимость ценностей». И на этом всё.

А куда бежать, если Америка, оставаясь доминирующей державой, сохраняет жесткий контроль над своими гражданами, даже если те физически покидают ее территорию? Сам акт миграции никак не освобождает человека от его экономических обязательств. Налоги продолжают сопровождать американцев по всему миру, вне зависимости от места пребывания, напоминая о том, что сама идея их неограниченной «свободы» строго ограничена.

На сегодняшний день США остаются одной из немногих стран мира, где налоговая система привязана к гражданству, а не к месту проживания. Эта уникальная практика превращает американский паспорт не только в символ привилегий, но и в финансовое бремя, особенно для тех, кто живет за пределами страны.

Ключевую роль здесь сыграл Закон о соблюдении налогового законодательства по иностранным счетам (FATCA), принятый в 2010 году. Этот закон обязал иностранные банки и финансовые учреждения передавать в американскую налоговую службу (IRS) данные о клиентах, которых они идентифицируют как американцев.

В результате американские граждане, проживающие за рубежом, вынуждены ежегодно декларировать свои доходы со всего мира в IRS. Даже если они уже уплатили налоги в своей стране проживания, это может привести к дополнительным налоговым обязательствам в США.

Казалось бы, у наиболее принципиальных противников победы Трампа есть еще одна возможность – отказ от американского гражданства. Однако статистика это не подтверждает: за первое полугодие 2023 года от гражданства США отказались всего 5315 человек. Это, безусловно, больше, чем 2390 отказов в 2022 году, но если сравнить эти цифры с общим числом американских граждан, превышающим 334 миллиона человек, доля отказников составляет едва ли 0,0016%.

Отказ от гражданства связан и с колоссальными юридическими и финансовыми трудностями, включая налог на отказ, требования FATCA и потерю прав на въезд в страну без визы.

В общем, громкие слова о «побеге» остаются не более чем медийным спектаклем.

Голливуд давно стал не просто фабрикой грез, но и ареной выражения символического капитала власти. Демократическая партия, традиционно считающаяся близкой к элите индустрии развлечений, создала своеобразную экосистему лояльности, в которой эпатажные заявления звезд – это форма благодарности за институциональную защиту.

Голливуд, оставаясь центром символического производства, мастерски управляет этим пустопорожним процессом, превращая его в инструмент, который одновременно утверждает протест и конформизм.

Голливуд и его «звезды» от Мадонны до Вупи Голберг, в своей массе верно служившие определенным слоям deep state и его толерантной повестке, не только способствовали, но и напрямую участвовали в разрушении основ американской стабильности. Теперь, когда их страна находится на пороге серьезных перемен, лучшее, что они могут сделать – это молча наблюдать, как команда Трампа будет пытаться вывести США из острейшего кризиса.

Ведь в конечном итоге кто бы ни победил на выборах, как бы громко США ни кричали о своих свободах – это страна, где даже самые ярые «бунтари» предпочитают удобный диван в Беверли-Хиллз реальному протесту, и где каждый, кто грозился «уехать навсегда», всегда знает дорогу назад.



