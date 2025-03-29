Маломерным судам решили запретить приближаться к пляжам в РФ

МЧС России предложило запретить моторным и парусным судам маневрировать на пляжах

Tекст: Денис Тельманов

Документ, оказавшийся в распоряжении РИА «Новости», предлагает запретить маломерным судам с моторами и парусами заходить и маневрировать в пределах акваторий пляжей. Также планируется ограничить буксировку различного оборудования такими судами.

Запрет затронет и приведение маломерных судов ближе 50 метров к границам заплыва на пляжах. Это связано с новыми мерами безопасности, предусмотренными федеральным законом «О безопасности людей на водных объектах», который вступит в силу в сентябре. Закон разрабатывается с 2022 года и включает в себя требования к объектам ГИМС МЧС России.

С сентября текущего года ГИМС начнет вести реестр всех маломерных судов. В него войдут суда длиной до 20 метров и вмещающие до 12 человек. Переходный период для коммерческих судов составит пять лет.

На данный момент на учете ГИМС числятся более полутора млн маломерных судов. Ожидается регистрация еще около 40 тыс. судов, использующихся в коммерческих целях. Это не потребует увеличения штата инспекторов, так как сил и средств достаточно для обеспечения безопасности.

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