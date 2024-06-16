Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.0 комментариев
Маломерное судно задавило плавающего в Волге мужчину в Самарской области
В Новокуйбышевском районе Самарской области на реке Волге мужчина 1989 года рождения погиб после того, как его наехал маломерное судно, сообщило Центральное МСУТ СК России.
Как указали в ведомстве, судно, управляемое неустановленным лицом, совершило наезд на пловца в 10 метрах от берега протоки Старая Волга. Отмечается, что пострадавший скончался от полученных травм по пути в больницу, передает РИА «Новости».
Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что инцидент произошел около поселка Гранный. Следователи и прокуратура организовали проверку по факту происшествия. Судоводитель разыскивается.
Ранее сообщалось, что россиянин погиб в курортном таиландском городе Паттайя в результате наезда катера во время купания в море.