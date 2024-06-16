Маломерное судно задавило плавающего в Волге мужчину в Самарской области

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в ведомстве, судно, управляемое неустановленным лицом, совершило наезд на пловца в 10 метрах от берега протоки Старая Волга. Отмечается, что пострадавший скончался от полученных травм по пути в больницу, передает РИА «Новости».

Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что инцидент произошел около поселка Гранный. Следователи и прокуратура организовали проверку по факту происшествия. Судоводитель разыскивается.

Ранее сообщалось, что россиянин погиб в курортном таиландском городе Паттайя в результате наезда катера во время купания в море.