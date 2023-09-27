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Гражданин России погиб в Таиланде в результате наезда катера
Россиянин погиб в курортном таиландском городе Паттайя в результате наезда катера во время купания в море, сообщила газета Bangkok Post.
По данным издания, 22-летний гражданин России и его 20-летняя подруга, гражданка Таиланда, погибли из-за полученных от винта катера травм. При этом обе жертвы находились в разрешенном для купания месте, передает ТАСС.
Полицейские задержали водителя судна, ему предъявлено обвинение в нарушении правил управления транспортным средством, которое привело к гибели людей. Как сообщили в консульской службе посольства России в Таиланде, уведомлений от местных властей о гибели россиянина не поступало.
Ранее россиянин пропал в море после падения со скалы на Пхукете.