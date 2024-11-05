Выборы в США дали старт ползучей гражданской войне

Эксперты спрогнозировали итог выборов президента США

Tекст: Анастасия Куликова

В США стартовали президентские выборы. Согласно традиции, зародившейся еще в 1960 году, первым проголосовал город Диксвил-Нотч, где кандидаты Камала Харрис и Дональд Трамп получили по три голоса каждый. Участок работал всего несколько минут, а результаты огласили практически сразу.

Заключительный опрос NBC News показал равную поддержку Дональда Трампа и Камалы Харрис на уровне 49%, лишь 2% остаются неопределившимися. При этом в опросе PBS News Харрис несколько опережает Трампа: 51% против 47%. К слову, республиканец уже заявил, что не исключает возможность проигрыша на предстоящих выборах.

Несмотря на то что голосование только стартовало и основная его часть еще впереди, уже сейчас звучат сомнения в чистоте его проведения. Так, американский предприниматель Илон Маск сообщил, что актеры Голливуда вынуждены поддерживать Харрис из-за давления со стороны влиятельных лиц в индустрии.

Он также выразил мнение, что победа Харрис на выборах приведет к установлению марионеточного режима, способствующего войнам. Кроме того, он обвинил Демпартию США в готовности использовать любые ложные заявления для победы на президентских выборах. В то же время эксперты считают, что каким бы ни был результат выборов – недовольства в американском обществе не избежать.

Так, политолог Дмитрий Суслов допустил, что результаты могут быть оспорены проигравшей стороной – это способно привести к массовым протестам и новым попыткам захвата Капитолия. На готовность к такому сценарию указывает тот факт, что в Вашингтоне уже установлены защитные сооружения у Белого дома и резиденции Харрис.

О потенциале беспорядков говорит и американист Малек Дудаков. «Чаще всего в социологических исследованиях и электоральных моделях небольшое преимущество имеется у Трампа», – пояснил он. Впрочем, по его мнению, «более твердые цифры» демонстрирует динамика раннего голосования, где преимущество также у Республиканской партии.

«Во-первых, уже сейчас в Неваде, Аризоне, Джорджии и Северной Каролине проголосовало больше республиканцев, чем демократов. Это нетипично, потому что в рамках раннего голосования обычно преимущество у Демпартии. Но сейчас им не удается мобилизовать свой электорат, как это было, например, четыре года назад», – уточнил спикер.

«У демократов есть преимущество в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании, однако оно меньше, чем было в 2020 году. Поэтому республиканцам в данном случае проще конкурировать», – добавил политолог. Дудаков также указал на низкую явку среди традиционных групп избирателей Демпартии – испаноязычных и афроамериканцев. «Это тоже на руку Трампу», – считает эксперт.

Таким образом, по его оценкам, шансов на победу больше у Трампа, но с оговоркой: «Если только не случится какого-то форс-мажора с явкой среди республиканцев или сценария масштабных фальсификаций». Американист также отметил огромное количество скандалов по поводу голосования умерших и нелегалов, а также указал на попытки демократов присовокупить голоса американской диаспоры за рубежом.

Таким образом, у Демпартии есть пространство для махинаций, но, как считает политолог, оно меньше, чем было четыре года назад. Риск беспорядков тоже существует. «На мой взгляд, вероятность развития событий по этому сценарию выше в случае победы Трампа. У него есть буйные активисты, но, во-первых, их не так много, а во-вторых, некоторых из них посадили в тюрьму после протестов на Капитолии 6 января 2021 года», – рассуждает аналитик.

«У демократов, наоборот, боевой актив сохраняется – это движения BLM и Antifa. Они упиваются своей безнаказанностью и способны устроить серьезные волнения, если победит республиканец», – говорит спикер. Кроме того, в арсенале демократов больше институциональных рычагов, с помощью которых они могут создавать Трампу проблемы, добавил эксперт.

«Поэтому если он выигрывает, будут судебные пересчеты, а также давление на коллегию выборщиков. Стоит также ожидать попыток в Конгрессе сорвать сертификацию итогов выборов. С этой целью некоторые демократы уже заранее предлагают признать Трампа мятежником из-за событий 6 января. Их план основывается на поправке Конституции, которая запрещает мятежникам занимать выборные посты», – детализировал собеседник.

«Судьба выборов в США решится в штатах Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, и на юге – Джорджия, Невада и Аризона. При этом даже попытки честного опроса не дают однозначного результата гонки», – добавляет американист Дмитрий Дробницкий. Впрочем, по оценкам собеседника, общая картина для Трампа с 2016 года несколько улучшилась. «Если бы выборы были честными, то следовало бы говорить о высоких шансах Трампа на победу за счет преимущества в ключевых штатах. Но очевидно, что демократы используют админресурс, в том числе при подсчете голосов. Вместе с тем я сомневаюсь, что им удастся сделать все так массово и беспардонно, как в 2020 году.

У республиканцев на этот случай есть целый план сопротивления»,

– уточнил он. Политолог охарактеризовал выборы в США как «гонку на грани». «Возможно, во многих штатах окончательный результат не будет известен и спустя сутки. Фактически речь может идти о непризнании выбора половины Америки», – прогнозирует эксперт. На этом фоне Дробницкий напомнил о штурме Капитолия. Сейчас, по его мнению, ситуация может быть несколько иной.

«Четыре года назад события вокруг Капитолия проходили фоном, и большинство республиканских избирателей – несмотря на подтасовку итогов – все же признали Байдена. Сейчас, если Камале Харрис «накидают» голосов, это воспримется как очередное нарушение со стороны Демпартии, но «слоны» вряд ли вновь пойдут на штурм», – полагает американист.

«Возможно и неподчинение республиканских штатов федеральному центру. То есть расползание госуправления начнется практически сразу. Ситуация в Штатах окажется тяжелой», – прогнозирует Дробницкий. То же самое может произойти в случае победы Трампа: федеральные служащие начнут устраивать саботажи, затрудняя работу переходной администрации.

«Неподчинение породит попытки репрессий и сопротивления. То есть если в прошлый раз была вспышка, после которой все закончилось, пусть и посадками на разные сроки, сейчас мы увидим постепенное нарастание неприятия сторон. Непонятно, как они будут собирать госуправление: что при Трампе, у которого фактически нет лояльных федеральных служащих, что при Харрис, когда никто за пределами федерального округа Колумбия, Массачусетса, Нью-Йорка и Калифорнии не будет считать ее президентом», – рассуждает американист.

Спикер подчеркивает: это и станет гражданской войной. «Речь о расползании конфликта. Президент США не может обладать полнотой власти до тех пор, пока он не зачистит страну под себя. Этот процесс небыстрый и непростой. Но любая сторона, победившая на выборах, постарается это сделать», – считает Дробницкий.

В пользу победы Трампа склоняется и Борис Межуев, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ. Он уточнил: исход выборов зависит от семи колеблющихся штатов. «Я думаю, что в Висконсине и Неваде Харрис победит. Результаты в Мичигане далеко не очевидны. Но если кандидат от демократов получает 15 голосов выборщиков, то Трампу важно взять Пенсильванию – 19 голосов выборщиков, без которых республиканец рискует проиграть», – рассуждает Межуев. Он отметил, что

в Пенсильвании кандидаты идут «нос к носу».

Впрочем, как считает собеседник, в пользу Харрис может сыграть голосование по почте. «Допустим ситуацию, при которой агитаторы от Демпартии пришли к «спящим» избирателям и попросили их заполнить бюллетени за нужного кандидата. Тогда по опыту 2020 года это определит голосование в колеблющихся штатах», – отметил политолог.

Эксперт не исключает, что итоги выборов спровоцируют беспорядки в США. Причем, как уточнил он, возмутиться могут как сторонники «слонов», так и «ослов». «Так, например, возможны манифестации студентов и меньшинств. Кроме того, обстановка накалится в том случае, если затянется утверждение результатов», – прогнозирует Межуев.

При этом, кто бы ни пришел в Белый дом – будь то Трамп или Харрис, – стоит ожидать изменений во внешнеполитическом курсе Вашингтона. «Республиканец, скорее всего, попытается решить украинский конфликт с тем, чтобы перевести внимание на Ближний Восток. Я допускаю, что Трамп станет придерживаться более жесткой линии в отношении Ирана», – уточнил спикер.

«Если победит кандидат от демократов, то, на мой взгляд, приоритетным противником США останется Россия. Но администрация Харрис может попытаться нормализовать отношения с Китаем и проводить более ровную политику в отношении Пекина, чтобы отделить КНР от Москвы, Тегерана и Пхеньяна. Также она будет искать варианты внешнеполитической стратегии», – заключил Межуев.