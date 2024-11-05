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    Тотальный майдан, гражданское неповиновение, отказ демократических штатов признавать результаты выборов, отказ Конгресса утверждать результаты выборов на основании 14-й поправки («мятежник», устроивший штурм Конгресса, не может быть президентом!) – вариантов развития ситуации в США масса.

    3 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Народное единство – основа любой победы России

    4 ноября случилось единство разделенного на классы и сословия, на богатых и бедных, на грамотных и темных – народа. Возможно ли такое единство сегодня? От этого зависит победа в СВО.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россию перестали волновать выборы в США

    Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.

    8 комментариев
    5 ноября 2024, 11:10 • Новости дня

    Американист: После выборов в США могут начаться беспорядки

    Американист Дудаков: После выборов в США могут начаться беспорядки

    Американист: После выборов в США могут начаться беспорядки
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Победа Дональда Трампа – вполне реальный сценарий, учитывая динамику раннего голосования. Однако при его реализации возможны беспорядки, организованные «боевым активом» Демпартии, а также попытки сорвать транзит власти, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Напомним, 5 ноября в США стартуют президентские выборы. В первом проголосовавшем городе кандидаты получили равное число голосов.

    «Опросы показывают самую разную картину по предпочтениям на выборах в США. Чаще всего в социологических исследованиях и электоральных моделях небольшое преимущество имеется у Дональда Трампа», – отметил американист Малек Дудаков. По его мнению, «более твердые цифры» демонстрирует динамика раннего голосования, где преимущество также у Республиканской партии.

    «Во-первых, уже сейчас в Неваде, Аризоне, Джорджии и Северной Каролине проголосовало больше республиканцев, чем демократов. Это нетипично, потому что в рамках раннего голосования обычно преимущество у Демпартии. Но сейчас им не удается мобилизовать свой электорат, как это было, например, четыре года назад», – уточнил спикер.

    «У демократов есть преимущество в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании, однако оно меньше, чем было в 2020 году. Поэтому республиканцам в данном случае будет проще конкурировать», – добавил политолог. Дудаков также указал на низкую явку среди традиционных групп избирателей Демпартии – испаноязычных и афроамериканцев. «Это тоже на руку Трампу и республиканцам», – считает эксперт.

    Таким образом, по его оценкам, шансов на победу больше у Дональда Трампа. Вместе с тем он делает оговорку: «Если только не случится какого-то форс-мажора с явкой среди республиканцев или сценария масштабных фальсификаций». Дудаков напомнил, что многие штаты стараются усилить контроль за почтовым голосованием. «В той же Джорджии, например, суд запретил регистрировать бюллетени после дня выборов. Но в Неваде их будут принимать спустя три дня, и там стоит ожидать баталий вокруг этой темы», – пояснил он.

    Американист также отметил огромное количество скандалов по поводу голосования умерших и нелегалов и указал на попытки демократов присовокупить голоса американской диаспоры за рубежом. «Проконтролировать эту процедуру сложно», – уточнил он. Таким образом, у Демпартии есть пространство для махинаций, но, как считает политолог, оно меньше, чем было четыре года назад.

    Тем не менее Дудаков не исключает, что после выборов в США могут начаться беспорядки и период нестабильности. «На мой взгляд, вероятность развития событий по этому сценарию выше в случае победы Трампа. У него есть буйные активисты, но, во-первых, их не так много, а во-вторых, некоторых из них посадили в тюрьму после протестов на Капитолии 6 января 2021 года. У демократов, наоборот, боевой актив сохраняется – это движения BLM и Antifa. Они упиваются своей безнаказанностью и способны устроить серьезные волнения, если победит республиканец», – рассуждает спикер.

    Кроме того, в арсенале демократов больше институциональных рычагов, с помощью которых они могут создавать Трампу проблемы, добавил эксперт. «Поэтому если он выигрывает, будут судебные пересчеты, а также давление на коллегию выборщиков. Стоит также ожидать попыток в Конгрессе сорвать сертификацию итогов выборов. С этой целью некоторые демократы уже заранее предлагают признать Трампа мятежником из-за событий 6 января. Их план основывается на поправке Конституции, которая запрещает мятежникам занимать выборные посты», – детализировал собеседник.

    При этом республиканец в случае поражения попытается судиться, однако у него меньше возможностей создать проблемы демократам. «Если четыре года назад, когда он еще занимал пост президента, у него это не получилось, то сейчас рычагов очевидно еще меньше», – заключил Дудаков.

    Напомним, 5 ноября в США стартуют президентские выборы. В первом проголосовавшем городе Диксвилл-Нотч кандидаты Камала Харрис и Дональд Трамп получили по три голоса каждый, что подчеркивает напряженность предстоящей избирательной гонки. Голосование завершилось через несколько минут после начала, и результаты были объявлены практически сразу.

    По традиции, зародившейся в 1960 году, жители Диксвилл-Нотча первыми в стране приходят на участки. Это голосование всегда привлекает внимание, хотя его итоги редко предсказывают финальный результат президентских выборов в США. В 2016 году избиратели здесь поддержали Хиллари Клинтон, но президентом стал Дональд Трамп. А в 2020 году победу в Диксвилл-Нотче получил Джо Байден.

    Заключительный опрос NBC News показал равную поддержку Дональда Трампа и Камалы Харрис в преддверии выборов. Оба кандидата получили по 49% голосов зарегистрированных избирателей, лишь 2% остаются неопределившимися. При этом в опросе PBS News Камала Харрис опережает Дональда Трампа на четыре процентных пункта – 51% против 47%.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо не исключил, что на выборах в США возможны манипуляции, аналогичные тем, что произошли на выборах 2020 года. «Глубинное государство и лагерь Камалы Харрис могут повторить подобные действия», – считает политик. Он указал на поддержку кандидатуры Камалы Харрис со стороны Евросоюза.

    Политолог Дмитрий Суслов ранее заявил, что результаты предстоящих выборов президента США могут быть оспорены проигравшей стороной, что может привести к массовым протестам и даже новым попыткам захвата Капитолия. В Вашингтоне уже установлены защитные сооружения у Белого дома и резиденции вице-президента Камалы Харрис в ожидании беспорядков, связанных с президентскими выборами.

    4 ноября 2024, 15:35 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о «двойном ультиматуме» Трампа по Украине

    Американист объяснил логику Трампа в контексте завершения конфликта на Украине

    Эксперт оценил данные о «двойном ультиматуме» Трампа по Украине
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Двойной ультиматум Дональда Трампа может заключаться в перерезании военной помощи Украине и попытке обрушить экономику России. Однако реализация этого замысла едва ли возможна, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее The Hill допустила, что Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

    «Дональд Трамп в свойственной себе манере говорил, что сможет завершить конфликт на Украине в течение 24 часов. На вопрос, как именно он это будет делать, экс-президент уверял, что у него отличные отношения с Путиным и сносные – с Зеленским, что позволит усадить стороны за стол переговоров», – напомнил он.

    Однако позже кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс пояснял, что на самом деле имеется ввиду заморозка конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения и переход к переговорам, продолжил спикер. «И если было сразу понятно, чем Трамп будет угрожать Зеленскому, то про Путина никаких пояснений не было», – замечает аналитик.

    «На этом фоне все и гадали, что намерен делать экс-президент. При этом никакого «плана Трампа», по сути, нет. Он просто предполагает, что после токсичного Байдена ему для переговоров хватит авторитета в глазах российского лидера, а Зеленскому достаточно перерезать помощь», – считает эксперт.

    «Что касается некой разрушительной экономической войны, которую будет вести Трамп: Запад уже попытался вести такую войну с Россией. К чему это привело? К изоляции самого Запада. И у республиканца тоже нет волшебной палочки, по мановению которой можно изменить положение дел», – подчеркнул Дробницкий.

    «Если предположить, что Трамп хочет обрушить цены на нефть, то тут надо учитывать некоторые факторы. Во-первых, говоря о ценах на нефть, экс-президент подразумевает, что США не должно быть никакого дела до стоимости сырья на внешнем рынке», – детализирует он.

    «По идее, Штатам надо добывать ресурс в таком объеме, чтобы его хватило для энергетической независимости. А то, что марки нефти не подходят по местные НПЗ и не соответствуют госстандартам на резервы, это не имеет значения. Логика в том, чтобы отдавать другим игрокам свое сырье, а взамен получать другое. Делаться это будет в рамках свопов. Тогда на цены внутри США такие манипуляции сказываться не будут». – полагает американист.

    «И если таким образом Америка практически выключается из международного рынка, то стоимость нефти может снизиться. Другое дело, что цены на черное золото управляются не из Вашингтона и все меньшую роль играет нефтедоллар. Многое торгуется в рупиях и рублях», – акцентирует собеседник.

    «Задача Трампа в том, чтобы убрать все причины, по которым существует конфликт в Европе, способный затронуть Соединенные Штаты. То есть «гениальный план Трампа» и этот двойной ультиматум на деле имеют отношение только к изоляции противостояния на Украине, чтобы оно не разрослось в третью мировую войну. Сам конфликт это не закончит. Цели специальной военной операции могут достичь только Вооруженные силы Российской Федерации», – заключил Дробницкий.

    Издание The Hill считает, что Дональд Трамп, кандидат в президенты США от республиканцев, может завершить конфликт на Украине посредством ультиматума, передает RT. В случае победы на выборах Трамп может поставить перед Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным жесткие условия. Зеленскому он может угрожать прекращением американской помощи, а Путину – усилением поддержки киевского режима и разрушительной экономической войной.

    Автор материала отмечает, что несмотря на продолжающееся продвижение российских войск, обе стороны конфликта истощены. Автор также указывает на возможность проведения на Украине выборов нового президента и парламента, что, по его мнению, будет выгодно для страны.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил мнение, что даже в случае избрания Дональда Трампа президентом США, тот не сможет остановить войну на Украине, а в офисе Владимира Зеленского считают, что возможная победа Трампа на выборах в США не будет катастрофой для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, окружение Дональда Трампа считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины он предложит Москве и Киеву новый вариант «Минских соглашений», но в усиленном варианте, с «кнутом». Разумеется, только в том случае, если выиграет выборы президента США. Но такой взгляд на СВО лишний раз напоминает, что как президент Трамп может быть весьма опасен.

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    3 ноября 2024, 16:17 • Новости дня
    В США разгорелся предвыборный скандал из-за усыпления белки Арахиса
    В США разгорелся предвыборный скандал из-за усыпления белки Арахиса
    @ Dieter Mahlke/Imagebroker/Global Look press

    Tекст: Вера Басилая

    После усыпления звезды соцсетей белки Арахиса (Пината) сотрудниками департамента охраны природы штата Нью-Йорк сторонники Республиканской партии обвинили демократов в том, что они занимаются уничтожением домашних белок вместо борьбы с незаконной миграцией в США.

    Амкериканец Джек Лонго подобрал белку семь лет назад детенышем после того, как мать бельчонка сбила машина. Молодой человек приютил Арахиса и начал выкладывать с ним видео, вскоре зверек стал звездой соцсетей. В среду сотрудники департамента охраны природы штата Нью-Йорк изъяли Арахис. Пока блогер оформлял документы, чтобы спасти питомца, Арахиса усыпили, передает радио Sputnik.

    Сторонники Республиканской партии использовали историю с усыплением белки в предвыборной гонке из-за того, что штат Нью-Йорк традиционно считается оплотом демократов. Республиканцы стали призывать голосовать за Трампа ради Арахиса.

    Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Трамп спасет всех белок, а прореспубликанский политический обозреватель Робби Старбак пообещал победу республиканцев ради Арахиса.

    «Даже если держать белку запрещено, зачем было убивать Пинат, ведь можно просто отпустить ее в лес?» – пишет Маск в своей соцсети X(бывший Twitter, запрещен в России).

    Российские блогеры также отреагировали на скандал с эвтаназией белки в США.

    «Нассим Талеб, поди, не ожидал, что в качестве черного лебедя перед выборами в США может выступить черная белка. Впрочем, о чем-то подобном нас предупреждали авторы х/ф «Ночь в музее», – написал в своем Telegram-канале «Русский сыч» специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев.

    «Десятки американских газет вышли с изображением Пинат на первых полосах.Теперь невинно убиенная белка стала частью кампании Дональда Трампа. «Сегодня я Джордж Флойд», – гласит изображение белки на милых картинках с кандидатом», следует из сообщения в Telegram-канале «Бабская курилка».

    «Я сегодня Джордж Флойд»: Убитая властями белка переполнила американские соцсети и стала частью избирательной кампании Трампа», – отмечает и Пул №3.

    Блогер «Банкста» предположила, что Трамп может выиграть выборы из-за белки. «Кандидат от демократов Камала Харрис может потерять много голосов из-за скандала с усыплением популярной Instagram белки Peanut и енота Fred. Демократические власти штата Нью-Йорк конфисковали и убили белку, которая имела полмиллиона подписчиков», – отметил блогер.

    Между тем, хозяева белки и умерщвленного енота Фреда заявили, что департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк уведомил о решении усыпить зверьков СМИ раньше, чем их. Они призвали привлечь власти к ответственности, передает РИА «Новости».

    Число подписчиков аккаунта Peanut the Squirrel белки Арахиса – более 540 тыс. человек. Также более 400 тыс. подписчиков Пинат собрал в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

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    4 ноября 2024, 12:40 • Видео
    Почему власть Украины надеется на Трампа

    Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

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    3 ноября 2024, 08:58 • Новости дня
    Медведев предрек Трампу судьбу Кеннеди при попытке остановить конфликт
    Медведев предрек Трампу судьбу Кеннеди при попытке остановить конфликт
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп не сможет остановить войну на Украине, даже если станет президентом США, выразил мнение заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал, что даже в случае победы на президентских выборах Трамп вынужден будет следовать системным правилам и не сможет завершить конфликт.

    Медведев отметил, что Трампу не удастся прекратить войну ни за один день, ни за три дня, ни за три месяца. Он добавил, что если Трамп действительно попробует повлиять на ситуацию, его может постичь судьба Джона Фицджеральда Кеннеди, который был убит в 1963 году.

    «А если реально попытается, может стать новым JFK (Джон Фицджеральд Кеннеди, 35-й президент США)», – указал зампред Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент США Дональд Трамп может рассмотреть возможность требовать от России отвести войска с территории Украины до своей инаугурации в случае переизбрания. До этого FT сообщила, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает переосмысление Минских соглашений с механизмами принуждения.

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    5 ноября 2024, 08:49 • Новости дня
    Трамп и Харрис разделили голоса на старте выборов в США

    В проголосовавшем первым Диксвилл-Нотче Трамп и Харрис получили по три голоса на выборах в США

    Трамп и Харрис разделили голоса на старте выборов в США
    @ Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В американском городке Диксвилл-Нотч, традиционно открывающем всеобщие выборы в США, кандидаты Камала Харрис и Дональд Трамп получили по три голоса, что подчеркивает напряженность предстоящей избирательной гонки.

    В небольшом американском городке Диксвилл-Нотч, штат Нью-Гэмпшир, Дональд Трамп и Камала Харрис получили равное количество голосов на открывшихся выборах в США. Оба кандидата набрали по три голоса, что подтвердило последние опросы о напряженности борьбы. Голосование завершилось через несколько минут после начала, и результаты были объявлены практически сразу, передает ТАСС.

    По традиции, зародившейся в 1960 году, жители Диксвилл-Нотча голосуют первыми в стране. Это голосование всегда привлекает внимание, хотя его итоги редко предсказывают финальный результат президентских выборов в США. В 2016 году избиратели здесь поддержали Хиллари Клинтон, но президентом стал Дональд Трамп. А в 2020 году победу в Диксвилл-Нотче получил Джо Байден.

    Выборы 5 ноября включают не только президентскую гонку, но и выборы трети Сената, всей Палаты представителей, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий.

    Дональд Трамп, бывший 45-й президент США, пытается вернуться в Белый дом после поражения в 2020 году от Джо Байдена. Камала Харрис, вице-президент США с 2021 года, представляет Демократическую партию в предстоящей гонке.

    Напомним, заключительный опрос NBC News показал равную поддержку Дональда Трампа и Камалы Харрис в преддверии президентских выборов в США.

    Ранее политолог Дмитрий Суслов заявил, что результаты предстоящих выборов президента США могут быть оспорены проигравшей стороной, что может привести к массовым протестам и даже новым попыткам захвата Капитолия. В Вашингтоне уже установлены защитные сооружения у Белого дома и резиденции вице-президента Камалы Харрис в ожидании беспорядков, связанных с президентскими выборами.

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    3 ноября 2024, 03:26 • Новости дня
    В Вашингтоне не исключили попыток России «дестабилизировать» США после выборов

    Washington Post сообщила о подготовке Вашингтона к попыткам России и Китая «дестабилизировать» США в переходный период

    В Вашингтоне не исключили попыток России «дестабилизировать» США после выборов
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация обеспокоена возможными иностранными угрозами в переходный период после выборов 5 ноября 2024 года и до инаугурации нового президента США 20 января 2025 года, пишет Washington Post со ссылкой на официальных лиц. В качестве одной из возможных угроз названа Россия.

    Как пишет Washington Post, Белый дом перешел «в состояние повышенной готовности к иностранным попыткам угрожать США или дестабилизировать страну в переходный период», передает РИА «Новости».

    «В Пентагоне сконцентрированы на потенциальных угрозах в период после выборов из ряда стран, включая Иран, КНДР, Россию и Китай», – заявило издание, отметив, что «Пентагон готовится к ряду сценариев». В Пентагоне считают, что дополнительный риск создает глобальная нестабильность.

    Кроме того, издание пишет, что американские чиновники стремятся предотвратить «попытки воспользоваться периодом уязвимости, который еще более опасен из-за чрезвычайной политической поляризации» в США, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российских журналистов, прибывших в США для освещения президентских выборов, задержали в аэропорту, аннулировав визу оператора «Известий». В сентябре министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ и их руководителей, включая медиагруппу «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин вряд ли будет поздравлять будущего президента США. Песков назвал Штаты недружественным государством.

    В октябре Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла России в США, дипломат уже вернулся в Россию.

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    5 ноября 2024, 09:53 • Новости дня
    Трамп признал возможность поражения на выборах

    Трамп заявил о возможности проигрыша на выборах, но отметил преимущество над Харрис

    Трамп признал возможность поражения на выборах
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Мария Иванова

    Дональд Трамп выразил уверенность в своем преимуществе на выборах, но допустил возможность поражения, отметив, что победителя, вероятно, назовут уже в ночь голосования.

    Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на свое значительное преимущество, не исключает возможность проигрыша на предстоящих выборах, передает РИА «Новости».

    В интервью ABC он отметил, что неожиданности могут случиться, но выразил уверенность в своем лидерстве над Камалой Харрис, представителем Демократической партии. «Да, я думаю... Но у меня довольно существенное преимущество, но можно сказать, да, что можно проиграть. Плохие вещи могут происходить..., но будет интересно», – сказал Трамп.

    Трамп также высказал мнение, что результаты выборов станут известны уже к ночи голосования. На предстоящих выборах, которые состоятся 5 ноября, Трамп будет представлять Республиканскую партию, в то время как Демократическую – Камала Харрис.

    Тем временем американский комик и телеведущий Джо Роган выразил поддержку Трампу, отмечает ТАСС. На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Роган выложил фрагмент интервью для подкаста The Joe Rogan Experience, в котором предприниматель Илон Маск приводит «самые убедительные» аргументы в пользу Трампа. «Я согласен с ним на все сто. К сведению, да, это поддержка Трампа», – отметил Роган.

    Подкаст The Joe Rogan Experience считается одним из самых популярных в стриминговом сервисе Spotify и насчитывает более 18 млн подписчиков на YouTube. Поддержка Рогана может оказать значительное влияние на предвыборную кампанию Трампа, учитывая его широкую аудиторию и влияние в медийной среде.

    На выборах 5 ноября Республиканскую партию будет представлять Дональд Трамп, а Демократическую – вице-президент Камала Харрис. Во многих штатах США уже началось досрочное голосование.

    Отметим, что в американском городке Диксвилл-Нотч, который традиционно открывает всеобщие выборы в США, кандидаты Камала Харрис и Дональд Трамп получили по три голоса, подчеркивая напряженность предстоящей избирательной гонки.

    Ранее Дональд Трамп заявил на митинге в Мичигане, что он сражается с демократической «системой зла», а не с Камалой Харрис, что перекликается с его предыдущей кампанией против Джо Байдена.

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    4 ноября 2024, 14:57 • Новости дня
    Белый дом окружили новыми защитными ограждениями перед выборами

    The Washington Post: Белый дом окружили новыми защитными ограждениями перед выборами

    Tекст: Ольга Иванова

    В Вашингтоне установлены защитные сооружения у Белого дома и резиденции вице-президента Камалы Харрис в ожидании беспорядков, связанных с президентскими выборами в США, сообщает издание Washington Post.

    Новые защитные ограждения установлены вокруг Белого дома, Капитолия и резиденции вице-президента Камалы Харрис. Эти меры предприняты из-за угрозы возможных беспорядков после выборов, которые состоятся 5 ноября, сообщает РИА «Новости».

    Секретная служба усилила защиту, возвела высокие металлические ограждения вокруг комплекса Белого дома и Министерства финансов, а также на прилегающей площади Лафайет. В дополнение к этому защитные сооружения установлены вокруг Военно-морской обсерватории и резиденции Камалы Харрис.

    Кроме Вашингтона, усиленные меры безопасности приняты и в штате Флорида. Власти усилили защиту за пределами конференц-центра в Уэст-Палм-Бич, где кандидат в президенты Дональд Трамп планирует провести вечеринку в честь выборов.

    Владельцы бизнеса около Белого дома также принимают меры предосторожности. Они усиливают частную охрану, заколачивают окна и входы на уровне улицы и устанавливают ограждения, чтобы предотвратить возможные повреждения в случае беспорядков после выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп имеют одинаковую поддержку среди избирателей, что демонстрирует напряженное соперничество между демократами и республиканцами сообщает телеканал NBC News.

    Сотрудники департамента охраны природы штата Нью-Йорк изъяли у американца Джека Лонго белку Арахиса, которая была звездой соцсетей, и усыпили ее, чем вызвали недовольство сторонников Республиканской партии.

    Республиканцы использовали историю с усыплением белки в предвыборной гонке, призывая голосовать за Трампа. Дональд Трамп также заявлял, что победа Камалы Харрис на выборах может привести к повторению Великой депрессии 1929–1939 годов в США.

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    5 ноября 2024, 04:43 • Новости дня
    Политолог спрогнозировал массовые протесты в США после выборов президента

    Политолог Суслов сообщили о возможных протестах и попытке захвата Капитолия после выборов в США

    Tекст: Максим Попов

    Вполне вероятно, что результаты предстоящих выборов президента США будут оспорены проигравшей стороной. Это может привести к массовым протестам и даже новым попыткам захвата Капитолия, сообщил политолог Дмитрий Суслов.

    По словам Суслова, непризнание поражения проигравшей стороной станет неизбежным исходом выборов, независимо от их результатов. Это может привести к массовым протестам, а также к вооруженным и насильственным столкновениям на улицах США, передает РИА «Новости».

    Эксперт подчеркнул, что нынешняя политическая ситуация в США напоминает кризис 2021 года, когда сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, что привело к гибели пяти человек и ранениям 140 полицейских. Он также отметил, что в отличие от 2020 года, шансы кандидатов в нынешних выборах более равны, что увеличивает риск манипуляций и фальсификаций.

    Выборы президента США пройдут 5 ноября. Демократическую партию будет представлять вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп.

    Напомним, ранее американский миллиардер Илон Маск обвинил демократов в готовности использовать любые ложные заявления для победы на президентских выборах.

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    4 ноября 2024, 01:52 • Новости дня
    Пенсильвания начала расследование фальсификации регистрации избирателей

    В Пенсильвании выявили возможные случаи фальсификации избирательных регистраций

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Пенсильвании взялись за расследование подозрительных заявлений на регистрацию избирателей после изъятия 2,5 тыс. форм в округе Ланкастер.

    Власти Пенсильвании начали расследование по выявлению возможных случаев фальсификации в процессе регистрации избирателей, сообщает CNN.

    Секретарь штата Эл Шмидт на брифинге подчеркнул, что под подозрением находятся заявления на регистрацию, а не сами бюллетени. Целью расследования является укрепление доверия к избирательной системе, а не его подрыв.

    В округе Ланкастер было изъято около 2,5 тыс. регистрационных форм для тщательной проверки после сообщений о предполагаемом мошенничестве. Бывший президент Дональд Трамп утверждает, что в округах Ланкастер и Йорк существуют проблемы с мошенничеством. Он намекнул на возможность оспаривания результатов предстоящих выборов, если проиграет.

    Выборы президента США назначены на 5 ноября, где главными соперниками выступят республиканец Дональд Трамп и демократка Камала Харрис. В преддверии выборов Национальная гвардия США приведена в состояние повышенной готовности в нескольких штатах из-за риска беспорядков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Камала Харрис досрочно проголосовала на всеобщих выборах, отправив свой бюллетень по почте в Калифорнию. Заключительный опрос NBC News показал равную поддержку Дональда Трампа и Камалы Харрис в преддверии президентских выборов в США.

    Однако, после усыпления звезды соцсетей белки Арахиса (Пината) сотрудниками департамента охраны природы штата Нью-Йорк сторонники Республиканской партии обвинили демократов в том, что они занимаются уничтожением домашних белок вместо борьбы с незаконной миграцией в США.

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    3 ноября 2024, 09:25 • Новости дня
    AtlasIntel: Трамп лидирует в США и колеблющихся штатах

    Опрос AtlasIntel показал лидерство Трампа над Харрис во всех ключевых штатах

    Tекст: Мария Иванова

    Согласно опросам AtlasIntel, Дональд Трамп опережает Камалу Харрис во всех колеблющихся штатах США с отрывом до 6,8 процентных пунктов накануне президентских выборов в стране.

    Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию на предстоящих президентских выборах в США, лидирует в колеблющихся штатах и по общему уровню поддержки избирателей, сообщает РИА «Новости». По результатам опросов AtlasIntel, Трамп обошел вице-президента Камалу Харрис, кандидата от демократов, на 1,8 процентных пункта по общенациональному уровню.

    В частности, в колеблющихся штатах Трамп опережает Харрис на 1 процентный пункт и более. Наибольший отрыв наблюдается в Аризоне с 6,8 процентными пунктами и в Неваде с 5,5 пунктами. В Висконсине, Мичигане и Пенсильвании разница в поддержку составляет 1,3, 1,5 и 1,7 процентных пункта соответственно. Харрис также уступает Трампу в Джорджии и Северной Каролине на 1,8 и 3,6 процентных пунктов.

    По данным другого опроса, 49% вероятных избирателей поддерживают Трампа, в то время как Харрис получает 47,2% голосов. Поддержка Джилл Стайн, Корнела Уэста и Чейза Оливера составляет менее 2% в совокупности. Опросы проводились среди 2463 вероятных избирателей с 1 по 2 ноября. Погрешность для общенационального опроса составила около 2 процентных пунктов.

    Поддержка в каждом из ключевых штатов была также измерена в это время. Количество опрошенных варьировалось от 728 в Висконсине до 2049 в Пенсильвании, с погрешностью от 2 до 4 процентных пунктов. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября, где соперниками на выборах выступят Трамп и Харрис.

    Ранее сообщалось, что Дональд Трамп увеличил свой отрыв от Камалы Харрис до 3% по результатам опроса Rasmussen Reports.

    The New York Times опубликовала материал с призывом голосовать против Дональда Трампа на выборах.

    В случае победы Камалы Харрис на президентских выборах в США стране грозит повторение Великой депрессии 1929–1939 годов, заявил ее соперник в борьбе за пост главы государства Дональд Трамп.

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    3 ноября 2024, 18:45 • Новости дня
    NBC: Трамп и Харрис сравнялись в предвыборной гонке

    Заключительный опрос NBC выявил равную поддержку Трампа и Харрис на выборах США

    Tекст: Мария Иванова

    Заключительный опрос NBC News показал равную поддержку Дональда Трампа и Камалы Харрис в преддверии президентских выборов в США.

    Заключительный общенациональный опрос телеканала NBC News показывает, что вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп имеют равную поддержку среди избирателей в преддверии президентских выборов в США, сообщает РИА «Новости». Оба кандидата набрали по 48% поддержки, что указывает на напряженное соперничество между демократами и республиканцами.

    Поддержка Камалы Харрис обусловлена несколькими факторами. Вице-президент имеет значительное преимущество в 20% по вопросу прав на аборты, а также пользуется поддержкой благодаря возросшему энтузиазму внутри демократической партии. Многие избиратели воспринимают Харрис как защитника интересов среднего класса, что также способствует её популярности, отмечает канал.

    С другой стороны, Дональд Трамп получает поддержку на фоне недовольства избирателей текущим курсом страны. Около двух третей опрошенных считают, что США движутся неверным путем, что дает Трампу преимущество. Кроме того, его позиции сильны по вопросам экономики и стоимости жизни, которые волнуют многих американцев.

    Эксперты отмечают значительное разделение мнений в обществе. Политологи подчеркивают, что избиратели закрепились в своих позициях и не склонны менять мнение, несмотря на интенсивную избирательную кампанию и активные дебаты. Результаты опроса свидетельствуют о стабильных предпочтениях американцев в преддверии выборов.

    Опрос был проведен с 30 октября по 2 ноября среди 1 тыс. зарегистрированных избирателей, большинство из которых опрошены по телефону. Погрешность опроса составляет 3,1 процентного пункта. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

    Ранее сообщалось, чтоДональд Трамп опережает Камалу Харрис во всех колеблющихся штатах США с отрывом до 6,8 процентных пунктов накануне президентских выборов в стране, до этого он увеличил свой отрыв от Камалы Харрис до трех процентов по результатам опроса Rasmussen Reports.

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    3 ноября 2024, 06:24 • Новости дня
    Трамп заявил об угрозе повторения Великой депрессии в США

    Tекст: Антон Антонов

    В случае победы Камалы Харрис на президентских выборах в США стране грозит повторение Великой депрессии 1929–1939 годов, заявил ее соперник в борьбе за пост главы государства Дональд Трамп.

    На выступлении перед сторонниками в городе Гастония в Северной Каролине Трамп заявил: «Если Камала победит, то от начала экономической депрессии в духе 1929 года вас отделяют три дня». Трамп пожаловался, что инфляция «порвала на куски» экономику США.

    Как заверил Трамп, в случае его победы на выборах «три дня отделяют» американцев «от наилучших рабочих мест, самых больших зарплат, ярчайшего экономического будущего», передает ТАСС.

    Напомним, по результатам опроса Rasmussen Reports Трамп увеличил свой отрыв от Харрис до 3%. Очередные всеобщие выборы в США запланированы на 5 ноября.

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    3 ноября 2024, 23:14 • Новости дня
    Харрис проголосовала по почте на всеобщих выборах в США

    Камала Харрис досрочно проголосовала по почте на выборах в США 5 ноября

    Tекст: Денис Тельманов

    Камала Харрис, кандидат в президенты США от Демократической партии, досрочно проголосовала на всеобщих выборах, отправив свой бюллетень по почте в Калифорнию.

    Как передает ТАСС, Камала Харрис, кандидат в президенты США от Демократической партии, досрочно проголосовала на всеобщих выборах, которые состоятся 5 ноября.

    В беседе с журналистами в штате Мичиган она сообщила: «Я только что заполнила свой бюллетень для голосования по почте». Харрис добавила, что доверяет почтовой системе в доставке бюллетеня в Калифорнию.

    Выборы, которые пройдут в воскресенье, станут площадкой для борьбы между Харрис и Дональдом Трампом, бывшим 45-м президентом США. Трамп, пребывавший у власти с 2017 по 2021 год, сейчас стремится вернуться в Белый дом, проиграв в 2020 году Джо Байдену.

    В ходе общения с журналистами Харрис также затронула международную тему, призвав прекратить боевые действия в секторе Газа и освободить заложников.

    Университет штата Флорида сообщает, что более 75 млн американцев уже воспользовались возможностью досрочного голосования на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп имеют одинаковую поддержку среди избирателей, что демонстрирует напряженное соперничество между демократами и республиканцами сообщает телеканал NBC News.

    Сотрудники департамента охраны природы штата Нью-Йорк изъяли у американца Джека Лонго белку Арахиса, которая была звездой соцсетей, и усыпили ее, чем вызвали недовольство сторонников Республиканской партии.

    Республиканцы использовали историю с усыплением белки в предвыборной гонке, призывая голосовать за Трампа. Дональд Трамп также утверждал, что победа Камалы Харрис на выборах может привести к повторению Великой депрессии 1929–1939 годов в США.

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    2 ноября 2024, 17:15 • Новости дня
    Редколлегия The New York Times призвала не голосовать за Трампа

    The New York Times призвала американцев отвергнуть Трампа на выборах

    Tекст: Денис Тельманов

    The New York Times опубликовала материал с призывом голосовать против Дональда Трампа на выборах.

    Как сообщает ТАСС, редакционная коллегия The New York Times опубликовала статью, в которой призвала американцев не поддерживать Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. В статье говорится, что Трамп не способен эффективно руководить страной и представляет угрозу для демократии.

    Авторы статьи подчеркивают: «Вы уже знаете Дональда Трампа. Он не способен руководить. Понаблюдайте за ним. Прислушайтесь к тем, кто хорошо его знает. Он пытался подорвать выборы и остается угрозой для демократии». Редколлегия также считает, что еще один президентский срок Трампа приведет к ухудшению климатической ситуации, разрушению международных альянсов и усилению авторитарных режимов.

    Кроме того, в статье отмечается, что в случае победы Трамп будет использовать рычаги власти для преследования оппонентов, проводить жестокую политику массовых депортаций, а также осложнит положение бедного и среднего класса в США.

    Президентские выборы в США назначены на 5 ноября, и на них Трамп будет представлять Республиканскую партию, в то время как Демократическую партию представит действующий вице-президент Камала Харрис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп и Такер Карлсон встретились незадолго до президентских выборов, чтобы обсудить будущее Америки. Преимущество Трампа перед Камалой Харрис в президентской гонке увеличилось до трех процентов согласно данным опроса Rasmussen Reports. Также сообщалось, что рекордное количество состоятельных граждан США намерены покинуть страну после выборов из-за опасений политической нестабильности и социальных беспорядков.

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    2 ноября 2024, 14:09 • Новости дня
    Медведев заявил, что России безразличны выборы президента США

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев подчеркнул, что России все равно, кто станет президентом США, поскольку это выбор самих американцев.

    По его словам, Россия не имеет предпочтений по кандидатам в президенты США, подчеркнув, что это выбор американцев, передает ТАСС.

    Медведев отметил, что значимость президента США велика, но не стоит преувеличивать их влияние на мировые процессы.

    «Россия, Советский Союз, Российская империя существовали при разных президентах Соединенных Штатов Америки», – заметил политик.

    По словам Медведева, важно понимать, что президенты США не являются «богами», которые будут управлять Землей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин ранее заявил, что для России не имеет значения, кто станет президентом США, он также назвал действующего президента Джо Байдена «политиком старой школы» и отметил его предсказуемость.

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