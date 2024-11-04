The Washington Post: Белый дом окружили новыми защитными ограждениями перед выборами

В Вашингтоне установлены новые ограждения у Белого дома и резиденции Харрис

Tекст: Ольга Иванова

Новые защитные ограждения установлены вокруг Белого дома, Капитолия и резиденции вице-президента Камалы Харрис. Эти меры предприняты из-за угрозы возможных беспорядков после выборов, которые состоятся 5 ноября, сообщает РИА «Новости».

Секретная служба усилила защиту, возвела высокие металлические ограждения вокруг комплекса Белого дома и Министерства финансов, а также на прилегающей площади Лафайет. В дополнение к этому защитные сооружения установлены вокруг Военно-морской обсерватории и резиденции Камалы Харрис.

Кроме Вашингтона, усиленные меры безопасности приняты и в штате Флорида. Власти усилили защиту за пределами конференц-центра в Уэст-Палм-Бич, где кандидат в президенты Дональд Трамп планирует провести вечеринку в честь выборов.

Владельцы бизнеса около Белого дома также принимают меры предосторожности. Они усиливают частную охрану, заколачивают окна и входы на уровне улицы и устанавливают ограждения, чтобы предотвратить возможные повреждения в случае беспорядков после выборов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп имеют одинаковую поддержку среди избирателей, что демонстрирует напряженное соперничество между демократами и республиканцами сообщает телеканал NBC News.

Сотрудники департамента охраны природы штата Нью-Йорк изъяли у американца Джека Лонго белку Арахиса, которая была звездой соцсетей, и усыпили ее, чем вызвали недовольство сторонников Республиканской партии.

Республиканцы использовали историю с усыплением белки в предвыборной гонке, призывая голосовать за Трампа. Дональд Трамп также утверждал, что победа Камалы Харрис на выборах может привести к повторению Великой депрессии 1929–1939 годов в США.