В США разгорелся предвыборный скандал из-за усыпления белки Арахиса

Tекст: Вера Басилая

Амкериканец Джек Лонго подобрал белку семь лет назад детенышем после того, как мать бельчонка сбила машина. Молодой человек приютил Арахиса и начал выкладывать с ним видео, вскоре зверек стал звездой соцсетей. В среду сотрудники департамента охраны природы штата Нью-Йорк изъяли Арахис. Пока блогер оформлял документы, чтобы спасти питомца, Арахиса усыпили, передает радио Sputnik.

Сторонники Республиканской партии использовали историю с усыплением белки в предвыборной гонке из-за того, что штат Нью-Йорк традиционно считается оплотом демократов. Республиканцы стали призывать голосовать за Трампа ради Арахиса.

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Трамп спасет всех белок, а прореспубликанский политический обозреватель Робби Старбак пообещал победу республиканцев ради Арахиса.

«Даже если держать белку запрещено, зачем было убивать Пинат, ведь можно просто отпустить ее в лес?» – пишет Маск в своей соцсети X(бывший Twitter, запрещен в России).

Российские блогеры также отреагировали на скандал с эвтаназией белки в США.

«Нассим Талеб, поди, не ожидал, что в качестве черного лебедя перед выборами в США может выступить черная белка. Впрочем, о чем-то подобном нас предупреждали авторы х/ф «Ночь в музее», – написал в своем Telegram-канале «Русский сыч» специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев.

«Десятки американских газет вышли с изображением Пинат на первых полосах.Теперь невинно убиенная белка стала частью кампании Дональда Трампа. «Сегодня я Джордж Флойд», – гласит изображение белки на милых картинках с кандидатом», следует из сообщения в Telegram-канале «Бабская курилка».

«Я сегодня Джордж Флойд»: Убитая властями белка переполнила американские соцсети и стала частью избирательной кампании Трампа», – отмечает и Пул №3.

Блогер «Банкста» предположила, что Трамп может выиграть выборы из-за белки. «Кандидат от демократов Камала Харрис может потерять много голосов из-за скандала с усыплением популярной Instagram* белки Peanut и енота Fred. Демократические власти штата Нью-Йорк конфисковали и убили белку, которая имела полмиллиона подписчиков», – отметил блогер.

Между тем, хозяева белки и умерщвленного енота Фреда заявили, что департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк уведомил о решении усыпить зверьков СМИ раньше, чем их. Они призвали привлечь власти к ответственности, передает РИА «Новости».

Число подписчиков аккаунта Peanut the Squirrel белки Арахиса – более 540 тыс. человек. Также более 400 тыс. подписчиков Пинат собрал в Facebook.