NBC: Трамп и Харрис сравнялись в предвыборной гонке

Заключительный опрос NBC выявил равную поддержку Трампа и Харрис на выборах США

Tекст: Мария Иванова

Заключительный общенациональный опрос телеканала NBC News показывает, что вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп имеют равную поддержку среди избирателей в преддверии президентских выборов в США, сообщает РИА «Новости». Оба кандидата набрали по 48% поддержки, что указывает на напряженное соперничество между демократами и республиканцами.

Поддержка Камалы Харрис обусловлена несколькими факторами. Вице-президент имеет значительное преимущество в 20% по вопросу прав на аборты, а также пользуется поддержкой благодаря возросшему энтузиазму внутри демократической партии. Многие избиратели воспринимают Харрис как защитника интересов среднего класса, что также способствует её популярности, отмечает канал.

С другой стороны, Дональд Трамп получает поддержку на фоне недовольства избирателей текущим курсом страны. Около двух третей опрошенных считают, что США движутся неверным путем, что дает Трампу преимущество. Кроме того, его позиции сильны по вопросам экономики и стоимости жизни, которые волнуют многих американцев.

Эксперты отмечают значительное разделение мнений в обществе. Политологи подчеркивают, что избиратели закрепились в своих позициях и не склонны менять мнение, несмотря на интенсивную избирательную кампанию и активные дебаты. Результаты опроса свидетельствуют о стабильных предпочтениях американцев в преддверии выборов.

Опрос был проведен с 30 октября по 2 ноября среди 1 тыс. зарегистрированных избирателей, большинство из которых опрошены по телефону. Погрешность опроса составляет 3,1 процентного пункта. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

Ранее сообщалось, чтоДональд Трамп опережает Камалу Харрис во всех колеблющихся штатах США с отрывом до 6,8 процентных пунктов накануне президентских выборов в стране, до этого он увеличил свой отрыв от Камалы Харрис до трех процентов по результатам опроса Rasmussen Reports.