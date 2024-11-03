AtlasIntel: Трамп лидирует в США и колеблющихся штатах

Опрос AtlasIntel показал лидерство Трампа над Харрис во всех ключевых штатах

Tекст: Мария Иванова

Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию на предстоящих президентских выборах в США, лидирует в колеблющихся штатах и по общему уровню поддержки избирателей, сообщает РИА «Новости». По результатам опросов AtlasIntel, Трамп обошел вице-президента Камалу Харрис, кандидата от демократов, на 1,8 процентных пункта по общенациональному уровню.

В частности, в колеблющихся штатах Трамп опережает Харрис на 1 процентный пункт и более. Наибольший отрыв наблюдается в Аризоне с 6,8 процентными пунктами и в Неваде с 5,5 пунктами. В Висконсине, Мичигане и Пенсильвании разница в поддержку составляет 1,3, 1,5 и 1,7 процентных пункта соответственно. Харрис также уступает Трампу в Джорджии и Северной Каролине на 1,8 и 3,6 процентных пунктов.

По данным другого опроса, 49% вероятных избирателей поддерживают Трампа, в то время как Харрис получает 47,2% голосов. Поддержка Джилл Стайн, Корнела Уэста и Чейза Оливера составляет менее 2% в совокупности. Опросы проводились среди 2463 вероятных избирателей с 1 по 2 ноября. Погрешность для общенационального опроса составила около 2 процентных пунктов.

Поддержка в каждом из ключевых штатов была также измерена в это время. Количество опрошенных варьировалось от 728 в Висконсине до 2049 в Пенсильвании, с погрешностью от 2 до 4 процентных пунктов. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября, где соперниками на выборах выступят Трамп и Харрис.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп увеличил свой отрыв от Камалы Харрис до 3% по результатам опроса Rasmussen Reports.

The New York Times опубликовала материал с призывом голосовать против Дональда Трампа на выборах.

В случае победы Камалы Харрис на президентских выборах в США стране грозит повторение Великой депрессии 1929–1939 годов, заявил ее соперник в борьбе за пост главы государства Дональд Трамп.