Трамп увеличил отрыв от Харрис до трех процентов по результатам опроса

Rasmussen Reports: Опрос показал рост поддержки Трампа до 49% против 46% у Харрис

Tекст: Мария Иванова

Преимущество кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа по сравнению с Камалой Харрис из Демократической партии увеличилось до трех процентных пунктов, пишет ТАСС. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного организацией Rasmussen Reports. В опросе, который проходил с 10 по 29 октября, Трампа поддержали 49% респондентов, тогда как Харрис – 46%.

Согласно данным исследования, 3% участников готовы проголосовать за другого кандидата, а 2% еще не определились со своим выбором. Опрос проводился как онлайн, так и по телефону, и в нем приняли участие более 12,5 тыс. потенциальных избирателей. Погрешность исследования составила 1%.

Сравнение с предыдущими данными от 25 октября показывает, что тогда уровень поддержки Трампа также был 49%, но Харрис поддерживало на 1% больше – 47%.

Очередные всеобщие выборы в США запланированы на 5 ноября, в которых за высший пост страны будут бороться Трамп и Харрис. Напомним, что Трамп был 45-м президентом США с 2017 по 2021 год, а Харрис в настоящее время занимает пост вице-президента.

Ранее сообщалось что экс-президент США Дональд Трамп опередил вице-президента Камалу Харрис на 3% перед днем голосования 5 ноября согласно финальному опросу британской газеты Daily Mail и компании J.L. Partners.

Кандидат в президенты США Камала Харрис посчитала, что Дональд Трамп должен быть лишен права участвовать в выборах из-за его высказываний о республиканке Лиз Чейни.

Отметим, что рекордное количество богатых граждан США намерены покинуть страну после президентских выборов из-за опасений политической нестабильности и социальных беспорядков, отмечает канал NBC.