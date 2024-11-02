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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запад превращается в общество выживших из ума стариков

    Капитализм победил физическую смерть, но с душевной, умственной, ментальной смертью он не может справиться. За деньги можно купить новое тело, но не душу.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС готов превратить Украину в рай для мигрантов из Азии и Африки

    Украину могут застроить западными военными базами даже без ее вступления в ЕС и НАТО. Ее дерусифицируют и превратят в пропагандистский центр по борьбе с Россией. Да еще и мигрантов с Ближнего Востока и из Африки могут туда переселить, чтобы они портили нам жизнь еще больше.

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    Анастасия Романова Анастасия Романова Перестаньте быть потребителями, и квадроберы станут нестрашны

    Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.

    12 комментариев
    2 ноября 2024, 08:22 • Новости дня

    NBC: Рекордное число состоятельных американцев покинут США после выборов

    NBC: Рекордное число состоятельных американцев планируют эмиграцию после выборов

    Tекст: Мария Иванова

    Рекордное количество богатых граждан США намерены покинуть страну после президентских выборов из-за опасений политической нестабильности и социальных беспорядков, отмечает канал NBC.

    Состоятельные американцы планируют покинуть США после предстоящих президентских выборов, опасаясь политических и социальных беспорядков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News. Иммиграционные адвокаты отмечают, что в преддверии выборов многие богатые граждане США собираются уехать за границу, независимо от исхода голосования. Это связано с опасениями возможных беспорядков.

    Юристы и консультанты, работающие с клиентами с высоким уровнем дохода, отмечают рекордный спрос на услуги по получению вторых паспортов или долгосрочных резиденций за рубежом. Так, Доминик Волек, руководитель группы Henley&Partners, заявил телеканалу, что спрос на такие услуги достиг невиданных ранее высот. По его словам, состоятельные американцы впервые заняли 20% клиентской базы компании.

    Примечательно, что число американцев, планирующих переезд за границу, увеличилось на 30% по сравнению с 2022 годом. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Демократическую партию представит вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую – бывший президент Дональд Трамп.

    На выборах президента США досрочно проголосовали почти 70 млн человек, из которых 36,5 млн сделали это лично, а 32,5 млн – по почте.

    На предвыборные кампании кандидатов на пост президента США Дональда Трампа и Камалы Харрис потрачено около 14,7 млрд долларов с акцентом на рекламу в колеблющихся штатах. Около трети средств, собранных на предвыборную кампанию Трампа, поступили от миллиардеров, в то время как Харрис привлекла лишь 6% от от этой группы.

    1 ноября 2024, 19:34 • Новости дня
    Главы ЕС испугались выступления Трампа на саммите Евросоюза в Будапеште

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейские лидеры опасаются возможного участия Дональда Трампа в саммите ЕС в Будапеште, если он победит на выборах 5 ноября. Такое предложение ему мог сделать Виктор Орбан, поскольку Венгрия сейчас является председателем в Евросовете.

    Как передает Bloomberg, в случае победы Дональда Трампа на выборах 5 ноября неформальный саммит Евросоюза в Будапеште может стать площадкой для его видеовыступления. Такой сценарий вызывает обеспокоенность среди лидеров европейских стран. Европейские дипломаты высказали опасения, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже обсудил это с Трампом по телефону 31 октября.

    Возможное участие Трампа, даже в формате видеосвязи, может вызвать недовольство значительного числа лидеров Евросоюза. Поэтому некоторые представители государств ЕС подумывали не приезжать на саммит. Но от этой идеи отказались, так как такой бойкот «сыграет Орбану на руку». Поэтому они хотят «изолировать венгерского премьера в зале», где будет 8 ноября идти неформальный саммит.

    В разговоре с Трампом Орбан пожелал ему удачи на выборах. «Я пожелал ему удачи в следующий вторник. Осталось всего пять дней. Скрестим пальцы», – написал Орбан в своем микроблоге

    Орбан давно и открыто поддерживает Трампа, надеясь на его возвращение в Белый дом. Для венгерского премьера участие Трампа в международных событиях могло бы стать дополнительным способом усиления политической поддержки внутри своей страны и укрепления отношений с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожелал бывшему президенту США Дональду Трампу победы на предстоящих выборах. Орбан ответил на обвинения шведского коллеги Ульфа Кристерссона в поддержке интересов России, подчеркнув, что эти заявления продиктованы из Вашингтона. Венгерская контрразведка предотвратила попытку отправки на Украину оружия, произведенного на местных предприятиях, о чем сообщил на пресс-брифинге глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

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    1 ноября 2024, 23:29 • Новости дня
    Харрис потребовала лишить Трампа права баллотироваться в президенты США

    Камала Харрис призвала запретить Трампу участвовать в выборах из-за жесткой риторики

    Tекст: Максим Попов

    Кандидат в президенты США Камала Харрис посчитала, что Дональд Трамп должен быть лишен права участвовать в выборах из-за его высказываний о республиканке Лиз Чейни.

    Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что Дональд Трамп должен быть лишен права баллотироваться на пост президента. Об этом она сообщила, комментируя высказывания Трампа в адрес Лиз Чейни, которую он назвал «радикально настроенным ястребом войны». Трамп также задался вопросом, как бы Чейни себя повела, если бы на нее было направлено оружие, передает ТАСС.

    Чейни, поддержавшая Харрис на выборах, ранее была членом Палаты представителей Конгресса США от Вайоминга и является дочерью бывшего вице-президента Дика Чейни. Харрис подчеркнула, что риторика Трампа является дисквалифицирующим фактором: «Любой, кто стремится стать президентом США и использует подобную жестокую риторику, очевидно неспособен и негоден к тому, чтобы быть президентом».

    Харрис сделала это заявление во время своего визита в Мадисон, штат Висконсин, в рамках агитационной поездки по стране. Она выразила уверенность, что использование подобных выражений недопустимо для человека, претендующего на пост главы государства.

    Ранее сообщалось, что Трамп обошел Харрис в финальном опросе Daily Mail перед днем голосования 5 ноября.

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    1 ноября 2024, 21:33 • Видео
    Трамп: Я разъединю Россию и Китай

    Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

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    31 октября 2024, 15:28 • Новости дня
    Трамп обошел Харрис в финальном опросе Daily Mail

    Опрос Daily Mail: Трамп опередил Харрис на три процента перед выборами 5 ноября

    Трамп обошел Харрис в финальном опросе Daily Mail
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-президент США Дональд Трамп получил 49% опередив вице-президента Камалу Харрис на 3% перед днем голосования 5 ноября, следует из финального опроса британской газеты Daily Mail и компании J.L. Partners.

    Опрос, проведенный среди 1000 вероятных избирателей с 26 по 29 октября, показывает, что за Трампа готовы проголосовать 49% респондентов, в то время как Харрис поддерживают 46%, передает РИА «Новости».

    Стоит отметить, что за независимых кандидатов намерены отдать свои голоса лишь 1% опрошенных. Погрешность исследования составляет 3,1 процентных пункта. Опрос проводился 26–29 октября среди 1000 вероятных избирателей.

    Ранее американский предприниматель Илон Маск высказал мнение, что второй президентский срок Дональда Трампа принесет Соединенным Штатам «самый веселый» период. Эксперты ранее спрогнозировали кражу демократами победы у Трампа. Глава ЦИК России Элла Памфилова высказала критику в адрес избирательной системы США, назвав ее лицемерной и манипулирующей мировым сообществом.

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    31 октября 2024, 08:25 • Новости дня
    Маск предсказал «веселый» период для США при победе Трампа

    Маск назвал второй президентский срок Трампа «самым веселым» временем для Америки

    Маск предсказал «веселый» период для США при победе Трампа
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск высказал мнение, что второй президентский срок Дональда Трампа принесет Соединенным Штатам «самый веселый» период, который будет «потрясающим».

    Маск считает, что в случае победы Дональда Трампа на предстоящих выборах США ожидает «самый веселый» период в истории. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), сообщает ТАСС. «Второй президентский срок Трампа станет самым веселым временем для Америки за последнее время. Это будет потрясающе», – написал Маск.

    Маск также отметил, что, сравнивая предварительные результаты досрочного голосования в Пенсильвании в 2020 и 2024 годах, он считает, что Трампа ждет «сокрушительная победа». Такое мнение он высказал на фоне начала предвыборной кампании Трампа, который 30 октября совершил поездку по штату Висконсин в мусоровозе. Это произошло после того, как Джо Байден сравнил сторонников Трампа с мусором.

    Очередные президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Дональд Трамп будет представлять Республиканскую партию, тогда как Демократическая партия выдвинула в качестве кандидата в президенты действующего вице-президента Камалу Харрис.

    Ранее Маск предсказал победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году из-за роста его популярности в Пенсильвании. Бизнесмен заявил о возможности сокращения бюджетных расходов США на 2 трлн долларов, если Трамп одержит победу, хотя его компании получают значительные правительственные контракты.

    Между тем глава ЦИК России Элла Памфилова высказала критику в адрес избирательной системы США, назвав ее лицемерной и манипулирующей мировым сообществом.

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    1 ноября 2024, 16:36 • Новости дня
    WSJ: В случае победы на выборах Трамп вернется в Белый дом «на века»
    WSJ: В случае победы на выборах Трамп вернется в Белый дом «на века»
    @ REUTERS/Jay Paul

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Если кандидат в президенты США Дональд Трамп выиграет выборы, его возвращение в Белый дом может стать «доказательством стойкости» и наказанием для Демократической партии за ошибки Джо Байдена и Камалы Харрис, полагает The Wall Street Journal.

    Как пишет издание, возвращение Трампа на пост президента США станет знаковым событием, которое можно будет назвать «возвращением на века». Издание полагает, что это станет доказательством его стойкости и способности представлять интересы тех американцев, которые считают себя недостаточно представленными в политике, передают «Известия».

    Журналисты также отметили, что такое возвращение станет «достойным наказанием» для Демократической партии, учитывая множественные провалы действующего президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Однако редакция считает, что у Трампа может отсутствовать четкое понимание своих планов на второй срок.

    По словам авторов, при втором президентском сроке Трамп, вероятно, сосредоточится на политике сдерживания. Также они предполагают, что его победа возможна лишь с небольшим отрывом, что может привести к усилению межпартийной борьбы в последующие четыре года.

    Ранее предприниматель Илон Маск высказал мнение, что второй президентский срок Дональда Трампа принесет Соединенным Штатам «самый веселый» период, который будет «потрясающим». Маск также предсказал победу Трампа на выборах президента США в 2024 году из-за значительного роста его популярности в Пенсильвании по сравнению с 2020 годом. Согласно опросу, проведенному британской газетой Daily Mail и компанией J.L. Partners, Трамп получил 49%, опередив вице-президента Камалу Харрис на 3% перед днем голосования 5 ноября.

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    1 ноября 2024, 08:08 • Новости дня
    Трамп назвал Харрис глупой как пробка

    Трамп сравнил Харрис с Клинтон и назвал ее глупой как пробка

    Трамп назвал Харрис глупой как пробка
    @ Saquan Stimpson/CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Дональд Трамп, кандидат в президенты от Республиканской партии, выразил мнение, что Камала Харрис обладает низким уровнем интеллекта, и сравнил ее с Хиллари Клинтон, называя обеих малодостоверными и неспособными к лидерству.

    Дональд Трамп высказался о своем оппоненте на выборах Камале Харрис, сообщает ТАСС. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Трамп заявил: «Я говорю вам, это не тот человек, которого вы хотите видеть президентом. Я тут ни при чем. Дело даже не в том, что она человек с очень низким IQ. Она глупая как пробка». Беседа проходила в городе Глендейн (штат Аризона) в присутствии зрителей.

    Кроме того, Трамп сравнил действующего вице-президента с Хиллари Клинтон, кандидатом от демократов на выборах 2016 года. Он подчеркнул, что Клинтон была «лгуньей и ужасной негодяйкой», но Харрис, по его мнению, «лжет так много и у нее настолько низкий IQ, что она даже не осознает, что лжет». Эти заявления были сделаны на фоне предстоящих выборов, которые состоятся 5 ноября.

    Камала Харрис ранее заявила о своей готовности пройти проверку когнитивных способностей и выразила желание, чтобы Трамп сделал то же самое. Напомним, что Трамп уже занимал пост президента США с 2017 по 2021 год и стремится вновь занять эту должность на предстоящих всеобщих выборах в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-президент США Дональд Трамп получил 49% голосов, опередив вице-президента Камалу Харрис на 3% перед днем голосования 5 ноября.

    Ранее боец смешанных единоборств и депутат парламента Башкирии Джефф Монсон, который в 2023 году перестал быть гражданином США, назвал Дональда Трампа и Камалу Харрис ужасными кандидатами на пост президента Соединенных Штатов.

    Между тем американский предприниматель Илон Маск высказал мнение, что второй президентский срок Дональда Трампа принесет Соединенным Штатам «самый веселый» период.

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    31 октября 2024, 17:04 • Новости дня
    Орбан пожелал Трампу победы на выборах в США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожелал бывшему президенту США Дональду Трампу и кандидату на пост главы государства от Республиканской партии победы на предстоящих выборах.

    «Только что поговорил по телефону с [бывшим] президентом Дональдом Трампом. Я пожелал ему удачи в следующий вторник. Осталось всего пять дней. Скрестим пальцы», – сообщил Орбан в соцсетях, передает ТАСС.

    Ранее венгерский премьер-министр Орбан выразил надежду на изменение политики США в отношении украинского конфликта в случае победы Дональда Трампа на выборах. Он отмечал, что с приходом Трампа в Белый дом «партия войны» должна смениться на «партию мира».

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    30 октября 2024, 11:37 • Новости дня
    Байден назвал сторонников Трампа отбросами

    Байден оскорбил сторонников Трампа в ответ на критику Пуэрто-Рико

    Байден назвал сторонников Трампа отбросами
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Джо Байден назвал сторонников Дональда Трампа «отбросами», выступая перед латиноамериканскими избирателями; Белый дом затем пояснил, что он имел в виду «риторику ненависти» на митинге Трампа в Нью-Йорке.

    Президент США Джо Байден подверг резкой критике сторонников бывшего президента Дональда Трампа, назвав их «отбросами», передает РИА «Новости».

    Эти слова прозвучали в контексте транслировавшегося выступления Байдена, организованного НКО Voto Latino, целью которого является привлечение молодых испаноязычных и латиноамериканских избирателей к участию в выборах. Байден также отметил, что пуэрториканцы, которых он знает, являются хорошими и порядочными людьми, и обвинил Трампа в «демонизации» латиноамериканцев.

    Эти высказывания были связаны с недавним инцидентом на митинге Трампа, где комик Тони Хинчклифф назвал Пуэрто-Рико «плавучим островом отбросов», что вызвало общественное негодование. Белый дом в свою очередь заявил, что слова Байдена относились к «риторике ненависти» на митинге, а не к самим сторонникам Трампа.

    Дональд Трамп отреагировал на заявление Байдена, призвав своих сторонников простить его. «Вы должны его простить. Он не ведает, что говорит», – сказал Трамп. Также он отметил, что, по его мнению, Байден испытывает к нему больше симпатии, чем к Камале Харрис, которая теперь представляет Демократическую партию на предстоящих выборах.

    Напомним, президентские выборы в США состоятся 5 ноября. После неудачного выступления на дебатах с Трампом, Байден вышел из предвыборной гонки, поддержав кандидатуру Камалы Харрис на пост президента от Демократической партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, миграционный кризис представляет большую угрозу для США, чем инфляция, по мнению кандидата в президенты США Дональда Трампа.

    Трамп сделал интригующее заявление на предвыборном митинге в Нью-Йорке, обратившись к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, он упомянул о «маленьком секрете», который может помочь в управлении страной.

    Отметим, редакции The Los Angeles Times, The Washington Post и USA Today настроены крайне либерально и хотели бы поддержать на выборах Камалу Харрис, но миллиардеры, владеющие этими изданиями, опасаются негативных последствий в случае победы Дональда Трампа.

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    1 ноября 2024, 00:48 • Новости дня
    Гейтс предсказал отказ США от значимой помощи Украине

    Гейтс заявил о маловероятности выделения США крупной помощи Украине

    Tекст: Максим Попов

    США вряд ли предоставят Украине значительную военную помощь после выборов 5 ноября, заявил экс-глава Пентагона Роберт Гейтс, отметив, что Конгресс, возможно, поддержит продажу оружия и восстановление бывшей советской республики, но основную роль должны сыграть европейцы.

    Бывший министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что независимо от исхода президентских выборов в ноябре, Соединенные Штаты вряд ли выделят Украине крупный пакет военной помощи. Он подчеркнул, что вероятность выделения очередного пакета на сумму 60 млрд долларов крайне мала, вне зависимости от того, кто будет избран президентом, передает ТАСС.

    Гейтс также отметил, что, несмотря на это, Конгресс США, вероятно, продолжит поддерживать помощь Украине, особенно в области продажи вооружений и восстановлении страны. «Но в этих сферах ожидания наших лидеров всего политического спектра будут сводиться к тому, что руководящую роль на себя возьмут европейцы», – подчеркнул он.

    Также Гейтс обратил внимание на важность «привязки помощи Украине к Европе», считая ее ключевым фактором в поддержке страны. Он высказал мнение, что Европа должна взять на себя лидирующую роль в помощи Украине, тогда как Соединенные Штаты будут оказывать поддержку в меньших объемах.

    Напомним, накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США вместе с союзниками планируют увеличить поставки военной техники Украине, включая артиллерию и системы противовоздушной обороны.

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    31 октября 2024, 03:59 • Новости дня
    Шварценеггер поддержал Харрис на выборах в США

    Шварценеггер поддержал Харрис на выборах в США и раскритиковал Трампа

    Шварценеггер поддержал Харрис на выборах в США
    @ Bernd Elmenthaler/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киноактер и бывший губернатор штата Калифорния от Республиканской партии США Арнольд Шварценеггер заявил, что на выборах президента страны поддерживает кандидата от демократов Камалу Харрис, а не республиканца Дональда Трампа.

    «Я всегда буду в первую очередь американцем, а уже потом республиканцем. Поэтому я голосую за Камалу Харрис и Тима Уолца», – приводит слова Шварценеггера ТАСС.

    Шварценеггер раскритиковал Трампа за его высказывания о миграционном кризисе в США. По мнению Шварценеггера, называющий страну «мусорным баком для всего мира» Трамп не способен решить проблемы американцев.

    При этом актер подчеркнул, что ни одна из партий его полностью не устраивает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шварценеггер и Трамп давно находятся в открытом конфликте. Шварценеггер говорил о желании разбить лицо Трампа об стол, высмеивал за низкие рейтинги популярности, а также называл «маленькой вареной макарониной».

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    30 октября 2024, 22:58 • Новости дня
    Белому дому припомнили оскорбление сторонников Трампа со стороны Клинтон

    Жан-Пьер отказалась проводить параллель между оскорблениями сторонников Трампа со стороны Байдена и Клинтон

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась проводить параллель между словами президента США Джо Байдена, назвавшего сторонников Дональда Трампа «мусором», и Хиллари Клинтон, которая называла их «сборищем убожеств».

    Клинтон оскорбила сторонников Трампа в период, когда она была кандидатом от демократов на пост президента. Жан-Пьер спросили, не боится ли Белый дом, что слова Байдена подорвут позиции демократов в преддверии новых выборов. «Я не собираюсь возвращаться и спорить о событиях 2016 года. Я просто не буду делать этого отсюда», – приводит ответ Жан-Пьер ТАСС.

    Жан-Пьер при этом подчеркнула, что Байден якобы не называл сторонников Трампа «мусором». Она сказала, что фраза о «мусоре» была неправильно интерпретирована и относилась к осуждению ненавистнической риторики против пуэрториканцев, прозвучавшей на митинге Трампа.

    По ее словам, Байден стремится быть президентом для всех американцев, независимо от их политических предпочтений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден назвал сторонников Трампа «мусором» («отбросами»), обращаясь к латиноамериканским избирателям. Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. После неудачных дебатов с Трампом Байден вышел из предвыборной гонки, поддержав Камалу Харрис как кандидата на пост президента от Демократической партии.

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    2 ноября 2024, 01:26 • Новости дня
    Волкер заявил о возможном требовании Трампа к России отвести войска в 2024 году

    Трамп может потребовать отвода российских войск с линии фронта до инаугурации в 2025 году

    Tекст: Максим Попов

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае своего переизбрания может потребовать от России отвести войска до инаугурации, заявил экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

    По словам Волкера, в случае победы на выборах Трамп может позвонить президенту России Владимиру Путину и попросить об этом до 20 января, когда традиционно проходит инаугурация президента США, передает ТАСС.

    Кроме того, дипломат отметил важность подготовки к событиям после 2025 года, когда активные боевые действия потенциально могут завершиться. «Задумываться об этом нужно уже сейчас», – добавил он.

    Напомним, 28 октября FT сообщила, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает переосмысление Минских соглашений с механизмами принуждения.


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    31 октября 2024, 14:02 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали кражу демократами победы у Трампа

    Политолог Мартынов: США нужно менять избирательную систему, беря пример с России

    Эксперты спрогнозировали кражу демократами победы у Трампа
    @ Joshua Roberts/Keystone Press Agency,Jeenah Moon/XinHuaGlobal Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Недоверие к выборам в США усиливает раскол в американском обществе. Манипуляции демократов с целью не дать выиграть Дональду Трампу могут привести к общественным столкновениям по всей стране. К таким выводам пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Президентские выборы в США: основные противоречия избирательной системы Америки».

    «Избирательная система США соткана из противоречий и уже долгое время сталкивается с критикой. Неслучайно глава ЦИК России Элла Памфилова говорила, что это гремучая смесь фарисейства с иезуитством, когда они указывают всем, как надо поступать, но себе позволяют все, за что осуждают других», – напомнил Павел Данилин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

    «По разным оценкам, от 8,5 млн до 10 млн американцев лишены активного избирательного права. Автоматическая регистрация кандидатов, действующая в 24 штатах, не решает проблем. Как показывают исследования, больше половины граждан США не удовлетворены демократией в стране», – продолжил он. По мнению Данилина, если бы выборы были честными, то победил бы Трамп, но у него «опять украдут победу демократы и объединенный американский истеблишмент».

    У экс-президента на сегодняшний день преимущество перед Харрис по общему числу голосов примерно в 7%, согласился Марат Баширов, политолог, профессор НИУ ВШЭ. «И действительно высока вероятность, что через почтовые фальсификации его победу могут украсть демократы. Но если в общем числе голосов у Трампа будет преимущество в 30%, тогда эти фальсификации не сработают – не хватит ресурса по манипуляциям», – полагает спикер.

    Что примечательно, на фоне грядущих выборов в американском обществе усиливается раскол, добавил Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. «Элиты разделены, и внутренний консенсус, на котором строится политическая система, практически отсутствует. Обсуждаются не идеи или программы, а лишь персоналии кандидатов», – заметил он.

    «Однако общественные столкновения в США выгодны обеим политическим силам, так как они позволяют запустить судебные процессы и манипулировать мнением граждан. В американских СМИ тестируются сценарии, как, например, предварительные результаты выборов в Пенсильвании, где Камала Харрис якобы уже победила. В условиях политического раскола снимаются табу на насилие, включая акты вооруженных нападений на политических кандидатов», – указал спикер.

    «Неудовлетворенность большинства американских избирателей объясняется жестким расколом в финансово-политических элитах, что приводит к ситуации, когда ни одна из сторон не считает выборы честными при минимальной разнице голосов. При этом Вашингтон вмешивается в выборы других стран, что наглядно демонстрирует ситуация вокруг голосований в Молдавии и Грузии», – указал Алексей Мартынов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Избирательная система США могла бы извлечь уроки из российской практики. По ряду параметров, включая динамику и скорость развития, наша система считается одной из наиболее передовых. Она обеспечивает открытость и доступность, позволяя гражданам реализовывать свои избирательные права через различные форматы, такие как дистанционное электронное голосование и многодневное голосование», – напомнил он.

    Примечательно, что большинство россиян – 52% – также считают, что выборы в США проходят нечестно, с серьезными нарушениями, отметил Михаил Мамонов, руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ. «Такая ситуация очень сильно диссонирует с тем, что мы имеем в нашей стране, где по итогам выборов президента подавляющее большинство граждан признали голосование честным», – указал социолог.

    Не только Россия – весь мир перестает верить в американскую демократию, считает Борис Межуев, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ. По его словам, недостатки системы выборов в США обусловлены планом отцов-основателей. Америка создавалась как аристократическая республика, а не демократическая.

    «Одной из причин недоверия к американской системе является ее децентрализованный характер, поскольку не имеется единого федерального избирательного органа, который организует проведение федеральных выборов. Кроме того, недоверие усугубляется мажоритарной системой голосования, которая доминирует в большинстве штатов», – пояснил политолог.

    При этом только за последнее время в электоральных и лоббистских технологиях в США произошло несколько революций, рассказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». «Первая: революция Карла Роува и неоконов, когда вторжение в Ирак и в Афганистан стало инструментами консолидации нации», – указал он.

    «Далее: революция Барака Обамы и его консультанта Дэвида Аксельрода с созданием своего избирательного фонда. Революция «суперпэков» – снят барьер по объему финансирования избирательных кампаний. Депутатов обеих палат превратили в «фандрайзинговые машины». И, наконец, «дворцовый переворот» Демократической партии, когда под давлением Байдена вынудили отказаться от участия в кампании», – напомнил аналитик.

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    30 октября 2024, 10:05 • Новости дня
    WSJ: Демократы и республиканцы США согласились игнорировать растущий госдолг

    Wall Street Journal: Демократы и республиканцы США согласились игнорировать растущий госдолг

    Tекст: Александра Юдина

    Демократы и республиканцы США решили игнорировать государственный долг, который, по оценке МВФ, достигнет 131,7% ВВП к 2029 году, пишет Wall Street Journal.

    По данным газеты, Республиканская и Демократическая партии США, по сути, согласились игнорировать размер государственного долга и бюджетного дефицита страны, передает РИА «Новости».

    Так, по оценкам Международного валютного фонда, уровень госдолга США к концу 2024 года достигнет 121% ВВП, а к 2029 году – 131,7% ВВП.

    Во время президентства Джо Байдена госдолг вырос с 28 трлн долларов в 2021 году до более чем 34,5 трлн долларов в настоящее время.

    Редактор издания Джеймс Фриман отметил, что обе партии игнорируют уровень долга времен Второй мировой войны и значительный годовой дефицит, несмотря на отсутствие чрезвычайного положения в стране.

    Также Фриман подчеркнул, что победитель предстоящих президентских выборов будет вынужден сократить затраты по сравнению с обещаниями, данными в предвыборной кампании. Он выразил опасения, что при текущем уровне госдолга США рискуют оказаться в положении, схожем с аргентинским, и добавил, что американцам потребуется не только надежда, но и молитва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госдолг США в первый день нового финансового года, 1 октября, вырос на 204,3 млрд долларов, а в последний день предыдущего года, 30 сентября, он увеличился на 143,3 млрд долларов, таким образом, за сутки долг увеличился на рекордные 347,6 млрд долларов, а общий объем долга достиг 35,67 трлн долларов.

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    30 октября 2024, 13:21 • Новости дня
    Песков назвал неприемлемым задержание российских корреспондентов в США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Задержание российских журналистов в Соединенных Штатах неприемлемо, это противоречит принципам свободы СМИ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Российская сторона рассчитывает узнать подробности задержания журналистов «Известий», подчеркнул Песков, передает ТАСС.

    «Но подобное отношение к журналистам, конечно, не красит власти США, тем более после выполнения всех формальностей, процедур, получения всех разрешений на въезд. Такое отношение к журналистам, конечно, противоречит принципам свободы СМИ», – сказал он.

    Представитель Кремля отметил, что для Москвы подобные действия со стороны Вашингтона неприемлемы.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее сообщила, что российских журналистов, прибывших в США для освещения президентских выборов, задержали в аэропорту. У оператора «Известий» аннулировали визу по административным причинам.

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