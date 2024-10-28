Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.0 комментариев
Миллиардеры отдали предпочтение Трампу перед выборами
Financial Times: Американские миллиардеры пожертвовали Трампу больше средств, чем Харрис
Согласно данным Financial Times, около трети средств, собранных на предвыборную кампанию Дональда Трампа, поступили от миллиардеров, в то время как Камала Харрис привлекла лишь 6% от общей суммы своих пожертвований от этой группы.
Американские миллиардеры предпочитают поддерживать Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах, сообщает Financial Times. Согласно данным издания, около трети средств, собранных Трампом и его союзниками, поступили от миллиардеров. Общая сумма пожертвований на его предвыборную кампанию составила 1,7 млрд долларов.
Для сравнения: Камала Харрис, кандидат от Демократической партии, привлекла лишь 6% от своих средств из аналогичных источников, хотя ее общие финансовые ресурсы достигли 2,2 млрд долларов.
В статье Financial Times отмечается, что 144 миллиардера из списка Forbes, который насчитывает около 800 миллиардеров в США, активно используют финансовые ресурсы, чтобы повлиять на исход выборов 2024 года. Это подчеркивает значительное влияние, которое самые богатые американцы оказывают на политический процесс в стране, особенно в контексте нынешней политической борьбы.
Накануне Дональд Трамп провел масштабный митинг в Нью-Йорке, где упомянул Россию четыре раза и выступил с критикой в адрес Камалы Харрис.
Трамп также заявил, что если кандидат от Демократической партии США Камала Харрис станет президентом, то американцы увидят, как их детей отправляют воевать в страну, о которой они «даже никогда не слышали».
Кроме того, он обвинил демократов в том, что их миграционная политика превратила США в свалку для мира, отметив, что Камала Харрис открыла границы для мигрантов.