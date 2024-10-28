Миллиардеры отдали предпочтение Трампу перед выборами

Financial Times: Американские миллиардеры пожертвовали Трампу больше средств, чем Харрис

Tекст: Мария Иванова

Американские миллиардеры предпочитают поддерживать Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах, сообщает Financial Times. Согласно данным издания, около трети средств, собранных Трампом и его союзниками, поступили от миллиардеров. Общая сумма пожертвований на его предвыборную кампанию составила 1,7 млрд долларов.

Для сравнения: Камала Харрис, кандидат от Демократической партии, привлекла лишь 6% от своих средств из аналогичных источников, хотя ее общие финансовые ресурсы достигли 2,2 млрд долларов.

В статье Financial Times отмечается, что 144 миллиардера из списка Forbes, который насчитывает около 800 миллиардеров в США, активно используют финансовые ресурсы, чтобы повлиять на исход выборов 2024 года. Это подчеркивает значительное влияние, которое самые богатые американцы оказывают на политический процесс в стране, особенно в контексте нынешней политической борьбы.

Накануне Дональд Трамп провел масштабный митинг в Нью-Йорке, где упомянул Россию четыре раза и выступил с критикой в адрес Камалы Харрис.

Трамп также заявил, что если кандидат от Демократической партии США Камала Харрис станет президентом, то американцы увидят, как их детей отправляют воевать в страну, о которой они «даже никогда не слышали».

Кроме того, он обвинил демократов в том, что их миграционная политика превратила США в свалку для мира, отметив, что Камала Харрис открыла границы для мигрантов.