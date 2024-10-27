Трамп заявил, что Харрис отправит американцев на войну

Трамп обещал не отправлять американских военных участвовать в конфликтах за рубежом

Tекст: Антон Антонов

Трамп пообещал, что в случае своего возвращения в Белый дом он не будет отправлять американских военных для участия в конфликтах за рубежом. Он отметил, что в его предыдущее президентство США «не вели войн», и заявил, что тогда США добивались «мира через силу». «Вы не должны отправлять детей на войну, чтобы их подорвали ради страны, о которой вы никогда не слышали», – приводит его слова ТАСС.

Трамп также предупредил, что в случае победы Харрис американских граждан ждет участие в иностранных конфликтах. По его словам, Харрис слишком некомпетентна и не сможет справиться с такими лидерами, как председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын.

«И тогда всех ваших сыновей и дочерей призовут и отправят сражаться в страну, о которой вы даже никогда не слышали. Наши враги смеются над ней, они смеются над нами», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Трамп выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы. Трамп раскритиковал вице-президента Харрис, обвинив ее и президента Джо Байдена в некомпетентности и эскалации конфликта с Ираном.