Трамп заявил о риске третьей мировой войны из-за политики демократов в США

Tекст: Денис Тельманов

Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, заявил, что существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие четыре месяца из-за политики, проводимой демократами. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп отметил, что нынешнее руководство страны не в состоянии предотвратить возможный конфликт.



«Я беспокоюсь насчет следующих трех-четырех месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть в правительстве», – сказал Трамп, выступая на митинге в Калифорнии.

Трамп также подчеркнул, что в случае его победы на президентских выборах он сможет урегулировать конфликт на Украине и прекратить хаос на Ближнем Востоке.

По его мнению, нынешнее руководство недостаточно эффективно справляется с этими вызовами, что может привести к катастрофическим последствиям.

Ранее сообщалось, что штаб Дональда Трампа обвинил вице-президента Камалу Харрис в неспособности справиться с требованиями предвыборной кампании, утверждая, что ее график значительно менее насыщен по сравнению с активностью Трампа.