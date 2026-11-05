Средняя пенсия превысила 30 тыс. рублей в 12 регионах России

Средняя пенсия в 12 регионах России превысила 30 тыс. рублей в сентябре

Tекст: Катерина Туманова

Средняя пенсионная выплата превысила отметку в 30 тыс. рублей в 12 субъектах России по итогам сентября, передает РИА «Новости» со ссылкой на статистические данные Социального фонда.

В Чукотском автономном округе показатель достиг 42 248 рублей, в Ненецком автономном округе – 38 949 рублей, в Магаданской области – 37 807 рублей, в Камчатском крае – 37 710 рублей, а в Ханты-Мансийском автономном округе – 37 195 рублей.

Выплаты более 30 тыс. рублей также зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе, Мурманской, Сахалинской и Архангельской областях, Якутии, Коми и Карелии.

В целом по России средняя пенсия в сентябре составила 25 469 рублей. В аналогичном месяце прошлого года она находилась на уровне 23 520 рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Соцфонда Чирков заявил о росте среднего размера страховой пенсии по старости для неработающих граждан в 2027 году.

В сентябре Социальный фонд сообщил о приближении средней пенсии неработающих россиян к отметке в 26 тыс. рублей. Названы российские регионы с самыми высокими пенсиями за сентябрь.