Штаб Трампа заподозрил Харрис в недостаточной выносливости

Штаб Трампа заявил о неспособности Харрис выдерживать предвыборный график

Tекст: Вера Басилая

Представители Трампа утверждают, что ее график значительно менее загружен, чем у Трампа, который, по их словам, «сохраняет чрезвычайно активный график предвыборной кампании», не имеющий аналогов в политической истории, передает РИА «Новости».

По словам директора по коммуникациям предвыборного штаба Трампа Стивена Чуна, график Харрис значительно менее насыщенный, потому что у нее «нет выносливости президента Трампа».

Этот вывод, по словам штаба, подтверждается данными опросов общественного мнения. В штабе также подчеркнули, что все медицинские заключения, полученные после осмотров Трампа, подтверждают его «отличное состояние здоровья» для выполнения обязанностей на посту президента.

Между тем, Камала Харрис опубликовала медицинское заключение, в котором ее врач, Джошуа Симмонс, подтверждает ее «превосходное состояние здоровья». В отчете говорится, что Харрис, которой 59 лет, придерживается «очень здорового питания» и поддерживает активный образ жизни. Последнее медицинское обследование, проведенное в апреле, не выявило никаких нарушений.

Газета The New York Times сообщила, что команда Дональда Трампа не предоставляет подробной информации о его состоянии здоровья, несмотря на возраст кандидата.

Трамп отказался от повторных дебатов с Камалой Харрис, мотивируя это их неспособностью повлиять на итоги выборов в США.

