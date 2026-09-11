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Reuters: США пригласили Россию на встречу министров энергетики G20 в Техасе
Российские представители примут участие в министерской встрече Группы двадцати по энергетическим вопросам, которая пройдет на следующей неделе в американском штате Техас, пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
Соединенные Штаты направили российской стороне приглашение на министерское совещание Группы двадцати по энергетике, передает ТАСС. Мероприятие запланировано на 14-16 сентября и пройдет в Хьюстоне, штат Техас.
«Как заявил в пятницу представитель Белого дома, должностное лицо из России примет участие во встрече в Хьюстоне на следующей неделе», – отмечается в сообщении агентства Reuters.
Ранее российская делегация уже участвовала в мероприятиях G20 на территории США. Так, министр финансов Антон Силуанов присутствовал на встрече в Северной Каролине в конце августа – начале сентября. Кроме того, представители России участвовали в совещании по инновациям.
В текущем году председательство в Группе двадцати осуществляют Соединенные Штаты. Итоговым событием станет саммит на высшем уровне, который пройдет 14-15 декабря во Флориде.
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