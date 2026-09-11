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МВД предложило отменить автопошлины для жителей воссоединенных регионов
Министерство внутренних дел России разработало проект правительственного постановления, освобождающий жителей воссоединенных регионов от уплаты пошлин и сборов при регистрации автомобилей до конца 2025 года.
Документ предполагает отмену таможенных платежей, утилизационного сбора и государственной пошлины при постановке на учет машин, зарегистрированных до конца 2025 года, передает ТАСС.
«Положения проекта постановления касаются автовладельцев, транспортные средства которых зарегистрированы не позднее 31 декабря 2025 года на воссоединенных территориях. В соответствии с проектом постановления, регистрация такого транспорта будет осуществляться без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и государственной пошлины», – рассказали в Госавтоинспекции.
Кроме того, инициатива избавляет водителей от необходимости проходить оценку соответствия автомобилей техническим регламентам, а также предоставлять диагностические карты и таможенные документы. В ведомстве подчеркнули, что эти шаги призваны защитить законные права граждан на использование их машин. Новые правила затронут как обычных жителей, так и организации, работающие на воссоединенных территориях.
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