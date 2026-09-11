Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?10 комментариев
Путин заявил о хорошем темпе роста товарооборота с Малайзией
Путин: Товарооборот России и Малайзии вырос на 12,9% по итогам 2025 года
Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом высоко оценил увеличение товарооборота двух стран на 12,9% по итогам 2025 года.
Встреча лидеров двух стран состоялась на полях саммита БРИКС в Нью-Дели, передает РИА «Новости». Мероприятия саммита проходят с 11 по 13 сентября.
«По итогам прошлого года товарооборот между нашими странами вырос на 12,9%. Хороший темп», – сказал глава государства.
Помимо экономики, Москва придает большое значение развитию контактов с Куала-Лумпуром в сферах образования, науки, технологий и туризма. Президент добавил, что текущая беседа дает возможность обсудить приоритетные вопросы сотрудничества по всем этим направлениям.
Помощник президента Юрий Ушаков накануне анонсировал переговоры российского лидера с премьером Малайзии на полях саммита БРИКС в Индии.
Предыдущая личная встреча политиков состоялась в июне на юбилейном саммите Россия-АСЕАН в Казани.
В мае Владимир Путин обсудил в Москве поступательное развитие двусторонних отношений с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.