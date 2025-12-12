Стало известно о намерении Трампа пересмотреть отношение к марихуане в США

Bloomberg: Трамп решил продвигать переклассификацию каннабиса в США

Tекст: Мария Иванова

Дональд Трамп намерен поручить своей администрации пересмотреть статус каннабиса и перевести его в категорию менее опасных наркотиков, сообщает Bloomberg.

Инициатива предполагает перевод марихуаны из первого списка опасности (Schedule I), где она сейчас находится наряду с героином и ЛСД, в третий список (Schedule III), в который входят вещества с меньшим потенциалом зависимости, такие как кетамин и стероиды.

Трамп уже обсуждал эту идею с представителями марихуановой индустрии, министром здравоохранения Робертом Кеннеди-младшим и главой Центра услуг Medicare и Medicaid Мехметом Озом. Как заявили Белому дому, окончательное решение по пересмотру статуса ещё не принято, процесс пока на стадии обсуждения.

Если пересмотр состоится, это значительно упростит оборот марихуаны, что станет серьёзной поддержкой для компаний и инвесторов, а также пользователей медицинской марихуаны. Ожидается, что изменение облегчит налоговую нагрузку, доступ к банковским услугам и стимулирует научные исследования по теме.

По оценке Национальной конференции законодательных собраний штатов, сейчас в США на медицинское использование марихуаны разрешено в более чем 40 штатах и округе Колумбия, а примерно в половине разрешено и рекреационное употребление. Однако федеральное законодательство по-прежнему категорически запрещает каннабис.

Дискуссии о пересмотре статуса марихуаны велись и при Джо Байдене: в 2024 году Минюст рекомендовал вывести каннабис из Schedule I, начав формальную процедуру пересмотра. Однако дальнейшая работа застопорилась из-за юридических споров и задержек. Противники реформы, в частности, утверждают, что доводы администрации Байдена игнорируют потенциальные риски для здоровья.

На фоне этой инициативы администрация Трампа ужесточила контроль за оборотом фентанила, сделав все его производные в США нелегальными и усилив наказания за торговлю, а также связала меры ужесточения пограничного режима и введения тарифов на крупнейших торговых партнеров с борьбой с наркотиками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, употребление марихуаны пожилыми людьми в США выросло за два года на 46%.

Между тем в Германии отметили всплеск употребления наркотиков после легализации каннабиса. Минздрав Германии назвал легализацию каннабиса источником новых проблем.