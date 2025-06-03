Употребление марихуаны пожилыми людьми в США выросло за два года на 46%

Tекст: Мария Иванова

Употребление марихуаны среди американцев старше 65 лет выросло почти на 46% за два года, пишет Axios со ссылкой на исследование в JAMA Internal Medicine.

Согласно данным национального опроса, проведенного исследователями из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Нью-Йоркского университета, в 2023 году 7% пожилых американцев сообщили, что использовали каннабис в течение последнего месяца, тогда как в 2021 году этот показатель составлял только 4,8%.

Наибольший рост отмечен среди пожилых людей с годовым доходом выше 75 тыс. долларов: в 2021 году их доля составляла 4,2%, а в 2023 году – уже 9,1%.

Женщины демонстрировали более выраженный рост употребления, хотя среди мужчин уровень остался выше. Исследование не различает медицинское и рекреационное использование каннабиса, но рост потребления был связан с такими заболеваниями, как гипертония, диабет и хроническая обструктивная болезнь легких.

Гериатры предупреждают, что необходимы дополнительные исследования и обучение пациентов и врачей, поскольку марихуана может взаимодействовать с другими препаратами и увеличивать риск несчастных случаев из-за более высокого содержания ТГК в современном каннабисе. В сопроводительной редакционной колонке в JAMA отмечается, что нужны более точные данные о рисках и пользе для пожилых людей.

«Как гериатр, я вижу все больше людей, которые интересуются использованием каннабиса для лечения хронических симптомов. Но каннабис может осложнить ведение хронических заболеваний и быть потенциально вредным, если пациенты не знают о его применении и рисках», – заявил Бенджамин Хан, гериатр и доцент Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее актеру Хейли Джоэлу Осменту предъявили обвинения за алкогольное опьянение и хранение марихуаны на лыжном курорте в Калифорнии.

Суд США обязал обнародовать иммиграционные документы принца Гарри, который в своих мемуарах рассказывал об опыте употребления марихуаны.

Между тем в конце прошлого года Верховный суд России отказался рассматривать жалобу бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля, приговоренного к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.