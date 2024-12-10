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Верховный суд отклонил жалобу осужденного в России за наркотики дипломата США
Верховный суд России отказал в пересмотре дела осужденного за наркотики экс-дипломата США Марка Фогеля
Верховный суд России отказался рассматривать жалобу экс-сотрудника посольства США Марка Фогеля, приговоренного к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, сообщили в суде.
Верховный суд России отказался рассматривать жалобу бывшего сотрудника американского посольства Марка Фогеля, осужденного на 14 лет лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков, передает ТАСС.
Как пояснили в суде, Фогелю отказали в передаче его жалобы на рассмотрение. Это решение оставляет в силе приговор, вынесенный ранее в отношении бывшего дипломата.
Марк Фогель был задержан в аэропорту Шереметьево 14 августа 2021 года, когда прибыл из Нью-Йорка вместе с супругой. Таможенные служащие остановили его после того, как служебные собаки отреагировали на его багаж. В ходе досмотра были обнаружены тщательно замаскированные наркотики: марихуана в упаковках от контактных линз и масло каннабиса в картриджах для электронных сигарет, спрятанные среди личных вещей.
Напомним, в июне 2022 года Химкинский городской суд огласил приговор бывшему работнику американского посольства в России Марку Фогелю, его отправили в колонию строгого режима на 14 лет.
До этого сообщалось, что Фогель частично признал вину в контрабанде и хранении наркотических веществ.
Семья осужденного в России американца Фогеля обвинила США в двойных стандартах.