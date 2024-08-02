Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.0 комментариев
Семья осужденного в России американца Фогеля обвинила США в двойных стандартах
Американская администрация продемонстрировала двойные стандарты, несправедливость и безразличие, не добившись включения в список на обмен бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду наркотиков, заявила семья американца.
Как говорится в заявлении семьи экс-сотрудника посольства США: непостижимо, что правительство США, которое добилось освобождения других американцев и даже иностранцев, которые были задержаны по времени позже Марка, отказалось сделать то же самое для Фогеля.
Родственники добавили, что такая вопиющая несправедливость и безразличие просто недопустимы, передает ТАСС.
Близкие гражданина США отметили, что Фогель «не богат, не знаменит, у него нет могущественных покровителей», потому за него борется его 95-летняя мать и члены семьи.
«Но эта борьба сопровождается не поддержкой и пониманием, а сопротивлением и двойными стандартами», – указывается в тексте.
Ранее сообщалось, что Фогель частично признал вину в контрабанде и хранении наркотических веществ.
Напомним, в июне 2022 года Химкинский городской суд огласил приговор бывшему работнику американского посольства в России Марку Фогелю, его приговорили к 14 годам колонии строгого режима.