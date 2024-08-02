Семья осужденного в России американца Фогеля обвинила США в двойных стандартах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в заявлении семьи экс-сотрудника посольства США: непостижимо, что правительство США, которое добилось освобождения других американцев и даже иностранцев, которые были задержаны по времени позже Марка, отказалось сделать то же самое для Фогеля.

Родственники добавили, что такая вопиющая несправедливость и безразличие просто недопустимы, передает ТАСС.

Близкие гражданина США отметили, что Фогель «не богат, не знаменит, у него нет могущественных покровителей», потому за него борется его 95-летняя мать и члены семьи.

«Но эта борьба сопровождается не поддержкой и пониманием, а сопротивлением и двойными стандартами», – указывается в тексте.

Ранее сообщалось, что Фогель частично признал вину в контрабанде и хранении наркотических веществ.

Напомним, в июне 2022 года Химкинский городской суд огласил приговор бывшему работнику американского посольства в России Марку Фогелю, его приговорили к 14 годам колонии строгого режима.